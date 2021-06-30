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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 лип, 2021 09:14
Боится, что питун не напал
Виталий Кличко достраивает шале на берегу Киевского моря.
И при этом резко усилил охрану и глушит дроны.
"В последнее время тут строгий пропускной режим. Охрана, будто мы в Пентагоне. Кругом камеры, идешь и слышишь, как они за спиной жужжат, следят за тобой. А со стороны воды установили лазерные датчики движения", - говорит источник в окружении Кличко.
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