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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7352735373547355 Додано: Чет 01 лип, 2021 22:36 Ирма Крат, напавшая в Раде на депутата Потураева, рассказала, что жертву выбрала по случайности — лишь бы это был депутат "Слуги народа".



"Перед тем, как ударить я уточнила, точно ли он со "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся и я добавила ему ещё сумкой по голове", — отметила Крат.



По словам Крат, ударом сумкой она высказала протест народа против открытия рынка земли.



"Я его не стала бить, а объяснила, если они сейчас не задумаются, что принимают немного не те законы, которые нужны украинцам — осенью их вынесут вперёд ногами. Я пришла по просьбе народа: "Ирма, набей им лицо. Предупреди, что наше терпение не безгранично, потому что будет поздно. Не хочется же их стрелять».



"Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против. 450 городских, районных, местных сессий проголосовали, а это приблизительно по 100 человек на каждой сессии районного или городского совета. 45.000 депутатов разных уровней проголосовали против, и отправили, что они против рынка земли. А власть проигнорировала", — заявила Крат



Потураев не единственный, кому могло достаться от Крат. Она рассказала, что встретила на улице замглавы ОП Кирила Тимошенко, но пощадила его.



"Я хотела его отдубасить тоже, но потом подумала, ладно, не буду его сегодня бить, в следующий раз. Говорю ему: "Не бойся, иди сюда". Взяла у него интервью, сказала, что это первая ласточка. Предупредила, что сегодня их бьют, а завтра — начнут стрелять, если они не задумаются. Первый раз бьем табло, а второй раз будем стрелять без предупреждения за продажу украинской земли", — сказала Ирма Крат.



Интересно, что ещё недавно Потураев с трибуны Рады призывал расстреливать нардепов от ОПЗЖ, а теперь его самого угрожает расстрелять командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат за продажу земли.



Как-то так вспомнилось.



При этом мы, конечно же, против любых форм внесудебных расправ. Виновен или нет человек, а если да, то какова должна быть его ответственность, может определять только суд. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14829 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8052 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:15 Вкладчик1234 написав: командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат

Хто це? Хто це? Козак-характерник 2 Повідомлень: 29412 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2070 раз. Подякували: 2175 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7352735373547355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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