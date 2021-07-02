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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 лип, 2021 22:36
Ирма Крат, напавшая в Раде на депутата Потураева, рассказала, что жертву выбрала по случайности — лишь бы это был депутат "Слуги народа".
"Перед тем, как ударить я уточнила, точно ли он со "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся и я добавила ему ещё сумкой по голове", — отметила Крат.
По словам Крат, ударом сумкой она высказала протест народа против открытия рынка земли.
"Я его не стала бить, а объяснила, если они сейчас не задумаются, что принимают немного не те законы, которые нужны украинцам — осенью их вынесут вперёд ногами. Я пришла по просьбе народа: "Ирма, набей им лицо. Предупреди, что наше терпение не безгранично, потому что будет поздно. Не хочется же их стрелять».
"Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против. 450 городских, районных, местных сессий проголосовали, а это приблизительно по 100 человек на каждой сессии районного или городского совета. 45.000 депутатов разных уровней проголосовали против, и отправили, что они против рынка земли. А власть проигнорировала", — заявила Крат
Потураев не единственный, кому могло достаться от Крат. Она рассказала, что встретила на улице замглавы ОП Кирила Тимошенко, но пощадила его.
"Я хотела его отдубасить тоже, но потом подумала, ладно, не буду его сегодня бить, в следующий раз. Говорю ему: "Не бойся, иди сюда". Взяла у него интервью, сказала, что это первая ласточка. Предупредила, что сегодня их бьют, а завтра — начнут стрелять, если они не задумаются. Первый раз бьем табло, а второй раз будем стрелять без предупреждения за продажу украинской земли", — сказала Ирма Крат.
Интересно, что ещё недавно Потураев с трибуны Рады призывал расстреливать нардепов от ОПЗЖ, а теперь его самого угрожает расстрелять командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат за продажу земли.
Как-то так вспомнилось.
При этом мы, конечно же, против любых форм внесудебных расправ. Виновен или нет человек, а если да, то какова должна быть его ответственность, может определять только суд.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:15
Вкладчик1234 написав:
командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат
Хто це?
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:21
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