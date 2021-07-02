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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7352735373547355 Додано: Чет 01 лип, 2021 22:36 Ирма Крат, напавшая в Раде на депутата Потураева, рассказала, что жертву выбрала по случайности — лишь бы это был депутат "Слуги народа".



"Перед тем, как ударить я уточнила, точно ли он со "Слуги народа", чтобы не ошибиться. Он подтвердил — я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся и я добавила ему ещё сумкой по голове", — отметила Крат.



По словам Крат, ударом сумкой она высказала протест народа против открытия рынка земли.



"Я его не стала бить, а объяснила, если они сейчас не задумаются, что принимают немного не те законы, которые нужны украинцам — осенью их вынесут вперёд ногами. Я пришла по просьбе народа: "Ирма, набей им лицо. Предупреди, что наше терпение не безгранично, потому что будет поздно. Не хочется же их стрелять».



"Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной программе "Слуги народа". А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против. 450 городских, районных, местных сессий проголосовали, а это приблизительно по 100 человек на каждой сессии районного или городского совета. 45.000 депутатов разных уровней проголосовали против, и отправили, что они против рынка земли. А власть проигнорировала", — заявила Крат



Потураев не единственный, кому могло достаться от Крат. Она рассказала, что встретила на улице замглавы ОП Кирила Тимошенко, но пощадила его.



"Я хотела его отдубасить тоже, но потом подумала, ладно, не буду его сегодня бить, в следующий раз. Говорю ему: "Не бойся, иди сюда". Взяла у него интервью, сказала, что это первая ласточка. Предупредила, что сегодня их бьют, а завтра — начнут стрелять, если они не задумаются. Первый раз бьем табло, а второй раз будем стрелять без предупреждения за продажу украинской земли", — сказала Ирма Крат.



Интересно, что ещё недавно Потураев с трибуны Рады призывал расстреливать нардепов от ОПЗЖ, а теперь его самого угрожает расстрелять командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат за продажу земли.



Как-то так вспомнилось.



При этом мы, конечно же, против любых форм внесудебных расправ. Виновен или нет человек, а если да, то какова должна быть его ответственность, может определять только суд. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14835 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8054 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:15 Вкладчик1234 написав: командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат командир «женской сотни» Майдана Ирма Крат

Хто це? Хто це? Козак-характерник 2 Повідомлень: 29412 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2070 раз. Подякували: 2175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:21

Зелена совкова шиЗефренія. Schmit

Повідомлень: 2245 З нами з: 08.09.09 Подякував: 32 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:28 Schmit написав:

Зелена совкова шиЗефренія. Зелена совкова шиЗефренія.

Порохобот Полторак утвердил такую "парадную" форму.

Потом порохоботы нашли в этом "зеленую" зраду

Л - логика



В бой идут каблуки 👠



Политические банкроты из ЕС в связи с отсутствием серьёзных предложений сегодня пытались хайпануть на теме туфлей с каблуками для женщин военнослужащих на параде.



Самое смешное в этой истории, что вопрос о каблуках они пытались задать выступающему с докладом министру аграрной политики.



А ещё более смешное то, что такой тип обуви был утверждён предыдущей властью ещё в 2017 году. Приказ (№ 370 от 18.07.2017) подписал тогдашний министр обороны Полторак, а согласовали его такие видные деятели как Гелетей и Омелян.



Предлагаю носителям европейских ценностей Вятровичу и Ар’єву в знак солидарности прийти на следующее парламентское заседание на высоких каблуках. Показать свою европейскую солидарность так сказать.



Порохоботы вышли на самих себя Порохобот Полторак утвердил такую "парадную" форму.Потом порохоботы нашли в этом "зеленую" зрадуЛ - логикаПорохоботы вышли на самих себя Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14835 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8054 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 лип, 2021 16:46 Re: Політичні дискусії



Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» був внесений у парламент влітку 2014 року Урядом Яценюка й мав діяти впродовж 10 років. Але, як бачимо, не судилось. Ось що я недавно писав про те, як Крим став «вільною економічною зоною» ім. Порошенка ( https://naspravdi.today/uk/2021/05/31/m ... ushyv-sbu/ ):



«Після захоплення Росією Кримського півострова Кабінет Міністрів України 7 травня 2014 року ухвалив Постанову від №148 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», якою зобов’язав державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачати електроенергію «суб’єктам електроенергетики, які провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та іншим суб’єктам господарювання (ліцензіатам), що здійснюють постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, у точках її купівлі-продажу відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії».



З тим, щоби до підприємств Порошенка, Косюка та інших українських можновладців, що продовжували працювати в анексованому Криму, не виникало запитань з боку податкових органів України, 12 серпня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України». До речі, тим самим українські законотворці вирішили спір, як правильно називати Кримський півострів – окупованою територію чи анексованою територію. Правильно – «вільна економічна зона»…



Але через розгортання в анексованому Криму (перепрошую, на території вільної економічної зони «Крим») російських військових баз тієї електроенергії, яку окупантам постачала Україна, катастрофічно бракувало. І тоді в листопаді 2014 року Порошенко запропонував Путіну постачати в Крим російську електроенергію, яку державне підприємство «Укрінтеренерго» закуплятиме в російських партнерів і з націнкою продаватиме в Кримський федеральний округ». Верховна Рада України 1 липня 2021 року ухвалила пакет законів, якими скасувала Закон про вільну економічну зону «Крим» і пов’язані з ним зміни до Податкового та Митного кодексів України.Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» був внесений у парламент влітку 2014 року Урядом Яценюка й мав діяти впродовж 10 років. Але, як бачимо, не судилось. Ось що я недавно писав про те, як Крим став «вільною економічною зоною» ім. Порошенка ():«Після захоплення Росією Кримського півострова Кабінет Міністрів України 7 травня 2014 року ухвалив Постанову від №148 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», якою зобов’язав державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачати електроенергію «суб’єктам електроенергетики, які провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та іншим суб’єктам господарювання (ліцензіатам), що здійснюють постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, у точках її купівлі-продажу відповідно до договору купівлі-продажу електричної енергії».З тим, щоби до підприємств Порошенка, Косюка та інших українських можновладців, що продовжували працювати в анексованому Криму, не виникало запитань з боку податкових органів України, 12 серпня 2014 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України». До речі, тим самим українські законотворці вирішили спір, як правильно називати Кримський півострів – окупованою територію чи анексованою територію. Правильно – «вільна економічна зона»…Але через розгортання в анексованому Криму (перепрошую, на території вільної економічної зони «Крим») російських військових баз тієї електроенергії, яку окупантам постачала Україна, катастрофічно бракувало. І тоді в листопаді 2014 року Порошенко запропонував Путіну постачати в Крим російську електроенергію, яку державне підприємство «Укрінтеренерго» закуплятиме в російських партнерів і з націнкою продаватиме в Кримський федеральний округ». Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 14835 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8054 раз. Подякували: 3897 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7352735373547355 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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