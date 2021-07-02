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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7353735473557356
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04

  Вкладчик1234 написав:Порохоботы вышли на самих себя :lol:

Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 21:10

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