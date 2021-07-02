Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04
Додано: Суб 03 лип, 2021 00:21
Так все живут в 21-м веке!
А Украина, в связи с Парадигмой - откатилась в прошлое.
Обратим внимние на ужасные результаты ЗНО.
Где образование? Гже наука? Где самолёты? Где корабли?
Может электроника? Может авто? Двигатели?
Может электрожнергию дешевую своми гражданам раздают?
А может, в Украине "Антмайнеры" разрабатывают и массово клепают?
А может, в Украине, простые украинцы массово крипту майнили?
А может на бирже торгуют... да ещё на нашей?
Какой 21-й век?
18-й век у нас!
Езжай на зароботки в Европу... или "на панщину" на поле!
Ну, покруче "на СIЧ" податься, в козаки и по найму воевать!
Стопроцентов типичный 18-й век!
Опротестуйте!
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