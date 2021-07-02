Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04
Додано: Суб 03 лип, 2021 00:21
Так все живут в 21-м веке!
А Украина, в связи с Парадигмой - откатилась в прошлое.
Обратим внимние на ужасные результаты ЗНО.
Где образование? Гже наука? Где самолёты? Где корабли?
Может электроника? Может авто? Двигатели?
Может электрожнергию дешевую своми гражданам раздают?
А может, в Украине "Антмайнеры" разрабатывают и массово клепают?
А может, в Украине, простые украинцы массово крипту майнили?
А может на бирже торгуют... да ещё на нашей?
Какой 21-й век?
18-й век у нас!
Езжай на зароботки в Европу... или "на панщину" на поле!
Ну, покруче "на СIЧ" податься, в козаки и по найму воевать!
Стопроцентов типичный 18-й век!
Опротестуйте!
Додано: Суб 03 лип, 2021 00:41
Русский язык в Украине, Официально - язык Агрессора!
Коверкать вражеский язык - никто не сможет запретить!
У Вас плохое настроение?
Вы ФОП и осознали, что Вас "запрессуют" по антиахметовскому закону?
Вы поняли, что в Украине будет самый дорогой газ в Европе? Хоть в чём то Европу опередим!
Знаете, я вот себе гроб купил, крепкий такой!
Думаю в нём спать зимой и сильно экономить на отоплении!
Действительно, меньше объём для нагрева, меньше расход!
Оденусь потеплее, залезу в гроб, закроюсь... напукаю и не замёрзну!
Согласитесь, прекрасная Идея!
Если подохну во сне, от холода - сразу можно будет на кладбище нести, даже переодевать не нужно!
Кстати, можно оборудовать гробы колёсиками и электродвигателем, установить систему навигации и контроля от Теслы, можно не только спать в гробу, но и ездить на работу или за покупками!
Можно наладить производство Семейных Гробов! Ну, чтобы с женой можно было спать!
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|