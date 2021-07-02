Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:13
Просто ватке головного мозга не рассказали, что среди различных принятых вариантов обуви могут быть и открытые сандали, и шлепки для душа (и они тоже есть у военных!) , вот только вывести на парад в шлепках для душа пока никому в голову не приходило. Так что очередной выsер от пораженного сраной.юа гипоталамуса.
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