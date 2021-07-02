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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7353735473557356
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04

  Вкладчик1234 написав:Порохоботы вышли на самих себя :lol:

Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:13

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:Порохоботы вышли на самих себя :lol:

Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"

Просто ватке головного мозга не рассказали, что среди различных принятых вариантов обуви могут быть и открытые сандали, и шлепки для душа (и они тоже есть у военных!) , вот только вывести на парад в шлепках для душа пока никому в голову не приходило. Так что очередной выsер от пораженного сраной.юа гипоталамуса.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54

Hotab вывести на парад в шлепках для душа пока никому в голову не приходило.


Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!
Притом - на жаре, по асфальту!
Можете своей тёще предложить пару км строевым шагом попрыгать на высоких каблучках, потом спросить, что она о Вас думает?

Вы Правы о том, что это "вата головного мозга".
Напоминаю, Вата - это состояние души, пролетарское мышление.
Потому и "ватники", по форрме одежды
Сантехники, шахтёры, сельхозрабочие и пр. "кухарки", не имеющие нормального образования, страдающие низким IQ - это Ватники!

Когда пролетариат приходит к власти, вот получаем то, что получаем.
Так что, пусть маршируют в каблуках, хотя "каблуки" предполагалось использовать военными девчатами в ресторанах, там на награждении и пр.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:13

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!

Только ватник может сказать "так туфли с каблуком Петро придумал". Не понимая заражённым сраной.юа гипофизом, что Петро не оставил завещание "проведите в этих туфлях парад в 2021 году".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:19

  Hotab написав:
  Replay написав:Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!

Только ватник может сказать "так туфли с каблуком Петро придумал". Не понимая заражённым сраной.юа гипофизом, что Петро не оставил завещание "проведите в этих туфлях парад в 2021 году".

"ПЄС головного мозга", или "порохоботизм"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:37

Вкладчик1234 , утибозе. Ватка огрызается "сам дурак" :lol:
Hotab
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