Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:13
Просто ватке головного мозга не рассказали, что среди различных принятых вариантов обуви могут быть и открытые сандали, и шлепки для душа (и они тоже есть у военных!) , вот только вывести на парад в шлепках для душа пока никому в голову не приходило. Так что очередной выsер от пораженного сраной.юа гипоталамуса.
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54
Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!
Притом - на жаре, по асфальту!
Можете своей тёще предложить пару км строевым шагом попрыгать на высоких каблучках, потом спросить, что она о Вас думает?
Вы Правы о том, что это "вата головного мозга".
Напоминаю, Вата - это состояние души, пролетарское мышление.
Потому и "ватники", по форрме одежды
Сантехники, шахтёры, сельхозрабочие и пр. "кухарки", не имеющие нормального образования, страдающие низким IQ - это Ватники!
Когда пролетариат приходит к власти, вот получаем то, что получаем.
Так что, пусть маршируют в каблуках, хотя "каблуки" предполагалось использовать военными девчатами в ресторанах, там на награждении и пр.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:13
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:19
"ПЄС головного мозга", или "порохоботизм"
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