Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04
Додано: Суб 03 лип, 2021 08:13
Просто ватке головного мозга не рассказали, что среди различных принятых вариантов обуви могут быть и открытые сандали, и шлепки для душа (и они тоже есть у военных!) , вот только вывести на парад в шлепках для душа пока никому в голову не приходило. Так что очередной выsер от пораженного сраной.юа гипоталамуса.
Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54
Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!
Притом - на жаре, по асфальту!
Можете своей тёще предложить пару км строевым шагом попрыгать на высоких каблучках, потом спросить, что она о Вас думает?
Вы Правы о том, что это "вата головного мозга".
Напоминаю, Вата - это состояние души, пролетарское мышление.
Потому и "ватники", по форрме одежды
Сантехники, шахтёры, сельхозрабочие и пр. "кухарки", не имеющие нормального образования, страдающие низким IQ - это Ватники!
Когда пролетариат приходит к власти, вот получаем то, что получаем.
Так что, пусть маршируют в каблуках, хотя "каблуки" предполагалось использовать военными девчатами в ресторанах, там на награждении и пр.
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:13
Re: Політичні дискусії
Додано: Суб 03 лип, 2021 10:19
"ПЄС головного мозга", или "порохоботизм"
Додано: Суб 03 лип, 2021 11:13
Re: Політичні дискусії
Чи не повідомлення слідчими ДБР про підозру екскерівництву МО та менеджменту "Кузні на Рибальському" стало причиною такої істерики свиноферми про підбори?
Бо масштаб істерики явно не відповідає проблемі.
Додано: Суб 03 лип, 2021 12:06
Причём тут Петро?
Петро утвердил возможность использования женщинами-военнослужащими каблуков.. на Праздниках а не на Парадах!
Захочет прийти девушка на награждение на каблуках? Ничего плохого в этом нет!
Ну а маршировать на каблуках, это уже идея местной ваты!
Посмеялись, что можно сказать?
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