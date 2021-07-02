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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7353735473557356
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 19:04

  Вкладчик1234 написав:Порохоботы вышли на самих себя :lol:

Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 08:13

  Schmit написав:
  Вкладчик1234 написав:Порохоботы вышли на самих себя :lol:

Трудно путиненку посмотреть, в какой обуви маршировали в 2018?
"Чи тоби вже повылазило?"

Просто ватке головного мозга не рассказали, что среди различных принятых вариантов обуви могут быть и открытые сандали, и шлепки для душа (и они тоже есть у военных!) , вот только вывести на парад в шлепках для душа пока никому в голову не приходило. Так что очередной выsер от пораженного сраной.юа гипоталамуса.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 09:54

Hotab вывести на парад в шлепках для душа пока никому в голову не приходило.


Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!
Притом - на жаре, по асфальту!
Можете своей тёще предложить пару км строевым шагом попрыгать на высоких каблучках, потом спросить, что она о Вас думает?

Вы Правы о том, что это "вата головного мозга".
Напоминаю, Вата - это состояние души, пролетарское мышление.
Потому и "ватники", по форрме одежды
Сантехники, шахтёры, сельхозрабочие и пр. "кухарки", не имеющие нормального образования, страдающие низким IQ - это Ватники!

Когда пролетариат приходит к власти, вот получаем то, что получаем.
Так что, пусть маршируют в каблуках, хотя "каблуки" предполагалось использовать военными девчатами в ресторанах, там на награждении и пр.
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:13

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!

Только ватник может сказать "так туфли с каблуком Петро придумал". Не понимая заражённым сраной.юа гипофизом, что Петро не оставил завещание "проведите в этих туфлях парад в 2021 году".
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:19

  Hotab написав:
  Replay написав:Точно!
Только ватник может заставить маршеровать на параде на каблуках!

Только ватник может сказать "так туфли с каблуком Петро придумал". Не понимая заражённым сраной.юа гипофизом, что Петро не оставил завещание "проведите в этих туфлях парад в 2021 году".

"ПЄС головного мозга", или "порохоботизм"
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 10:37

Вкладчик1234 , утибозе. Ватка огрызается "сам дурак" :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 11:13

Re: Політичні дискусії

Чи не повідомлення слідчими ДБР про підозру екскерівництву МО та менеджменту "Кузні на Рибальському" стало причиною такої істерики свиноферми про підбори?
Бо масштаб істерики явно не відповідає проблемі.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 12:06

Только ватник может сказать "так туфли с каблуком Петро придумал".

Причём тут Петро?
Петро утвердил возможность использования женщинами-военнослужащими каблуков.. на Праздниках а не на Парадах!
Захочет прийти девушка на награждение на каблуках? Ничего плохого в этом нет!

Ну а маршировать на каблуках, это уже идея местной ваты!
Посмеялись, что можно сказать?
Replay
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