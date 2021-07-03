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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7354735573567357
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:53

Re: Політичні дискусії

«Что вы творите!» Люди в ЛНР вышли на улицу. Воды нет 10 дней


Концовочка - отличная аналитика

За что боролись, на то и напоролись. Известная российская поговорка.
НО ... в Украине сейчас многие стремятся сделать вот такое беспросветное болото
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:14

У розширений список заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.

Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонено з України. Тепер до списку потрапили цукор, морозиво та інші товари.

Про це повідомляється в постанові, підписаній 28 червня 2021 року і розміщеній на офіційному порталі правової інформації. Документ вводить обмеження на ввезення ячменю, пальмового масла і його фракцій в тарі масою нетто 20 тонн, готових або консервованих м’ясних продуктів, м’ясних субпродуктів, готових або консервованих ракоподібних.

Неможливими будуть поставки незнежирених какао-паст, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.

Нова заборона торкнулася поставок макухи і продуктів, які використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Рішення прийнято відповідно до указу президента від 22 жовтня 2018 року «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».

Цікаві рашики особи, відкусили кусок території в України і Україна недружня
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