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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7354735573567357 Додано: Суб 03 лип, 2021 16:53 Re: Політичні дискусії «Что вы творите!» Люди в ЛНР вышли на улицу. Воды нет 10 дней



Концовочка - отличная аналитика



За что боролись, на то и напоролись. Известная российская поговорка.

НО ... в Украине сейчас многие стремятся сделать вот такое беспросветное болото Концовочка - отличная аналитикаЗа что боролись, на то и напоролись. Известная российская поговорка.НО ... в Украине сейчас многие стремятся сделать вот такое беспросветное болото pesikot

Повідомлень: 5941 З нами з: 31.08.09 Подякував: 406 раз. Подякували: 1148 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 17:14 У розширений список заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.



Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонено з України. Тепер до списку потрапили цукор, морозиво та інші товари.



Про це повідомляється в постанові, підписаній 28 червня 2021 року і розміщеній на офіційному порталі правової інформації. Документ вводить обмеження на ввезення ячменю, пальмового масла і його фракцій в тарі масою нетто 20 тонн, готових або консервованих м’ясних продуктів, м’ясних субпродуктів, готових або консервованих ракоподібних.



Неможливими будуть поставки незнежирених какао-паст, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.



Нова заборона торкнулася поставок макухи і продуктів, які використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.



Рішення прийнято відповідно до указу президента від 22 жовтня 2018 року «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».



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Повідомлень: 9938 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7354735573567357 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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