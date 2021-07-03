«Что вы творите!» Люди в ЛНР вышли на улицу. Воды нет 10 дней
Концовочка - отличная аналитика
За что боролись, на то и напоролись. Известная российская поговорка.
НО ... в Украине сейчас многие стремятся сделать вот такое беспросветное болото
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 03 лип, 2021 16:53
Re: Політичні дискусії
Концовочка - отличная аналитика
За что боролись, на то и напоролись. Известная российская поговорка.
НО ... в Украине сейчас многие стремятся сделать вот такое беспросветное болото
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:14
У розширений список заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.
Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонено з України. Тепер до списку потрапили цукор, морозиво та інші товари.
Про це повідомляється в постанові, підписаній 28 червня 2021 року і розміщеній на офіційному порталі правової інформації. Документ вводить обмеження на ввезення ячменю, пальмового масла і його фракцій в тарі масою нетто 20 тонн, готових або консервованих м’ясних продуктів, м’ясних субпродуктів, готових або консервованих ракоподібних.
Неможливими будуть поставки незнежирених какао-паст, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.
Нова заборона торкнулася поставок макухи і продуктів, які використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.
Рішення прийнято відповідно до указу президента від 22 жовтня 2018 року «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».
Цікаві рашики особи, відкусили кусок території в України і Україна недружня
Додано: Суб 03 лип, 2021 17:26
Ітогі подвєдьом. 2021-07-03
Ітогі подвєдьом. 2021-07-03
1)
2)
Как говорится, на одной сопле несколько раз провернуть
3)
Насколько я помню, то в 2021 году оборонный заказ зелемордые провалили напрочь. Закупок нет. И это в воюющей стране
Но, при этом, выставили претензии, что ранее закупались боевые катера
Это и есть гос.измена - самим не закупать и преследовать тех, кто ранее создавал и закупал боевые корабли
4)
Тут недавно одно Пуйло вещало, что украинцы и россияне - адин народ.
И бросили украинцев
5)
Поправлю только "ебанутый"
6)
От дурне, просто тупе як корка(пробка)
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:02
За замовчуванням форма на параді основна це парадна, дивно, що тіпа ваєнний цього не знає.
Так як при Петрі для парадки ввели ці тухлі то їх і хотіли використовувати.
При чому тут Зеленський?
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:05
Re: Політичні дискусії
Їх ввели для парадки і для стройового кроку - трохи різне. Жінки в неблйових частинах (штабах) ходять в них на службу. Замість важчих "берців". Проте вони не для стройового кроку.
При тому,що його підлеглі придумали їх одягнути для стройового кроку.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лип, 2021 18:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:06
Тупанули на выборах - платите.
Обидно, что платить придется всем, а не только 73%.
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:14
То вони для стройового кроку мають під парадку берци одівати?
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:23
То вони або їх не одягають на парад (а одягають на святкові зустрічі, прийоми, бали, ресторани ) , якщо там будуть стройові прийоми, або не беруть участі в стройових прийомах під час парадів.
Не розумію,які можуть бути питання до Петра. Це він вивів жінок в них крокувати??
Чи не потрібну було придумувати легке літнє жіноче взуття??
А от виводити в них на стройові прийому точно не потрібно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лип, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:26
Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.
Не подумали порохоботи про наслідки своєї істерики.
Додано: Суб 03 лип, 2021 18:28
Re: Політичні дискусії
Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. "Парад" не означає крокування з підняттям ноги на 15 см.
Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лип, 2021 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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