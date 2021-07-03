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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7355735673577358>
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 16:53

Re: Політичні дискусії

«Что вы творите!» Люди в ЛНР вышли на улицу. Воды нет 10 дней


Концовочка - отличная аналитика

За что боролись, на то и напоролись. Известная российская поговорка.
НО ... в Украине сейчас многие стремятся сделать вот такое беспросветное болото
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:14

У розширений список заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, а також газовані води, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів або смако-ароматичних речовин, готові супи та бульйони і заготовки для їх приготування.

Уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонено з України. Тепер до списку потрапили цукор, морозиво та інші товари.

Про це повідомляється в постанові, підписаній 28 червня 2021 року і розміщеній на офіційному порталі правової інформації. Документ вводить обмеження на ввезення ячменю, пальмового масла і його фракцій в тарі масою нетто 20 тонн, готових або консервованих м’ясних продуктів, м’ясних субпродуктів, готових або консервованих ракоподібних.

Неможливими будуть поставки незнежирених какао-паст, макаронних виробів, попкорну, продуктів типу мюслі на основі несмажених пластівців із зерна, а також томатного кетчупу та інших томатних соусів, майонезу, продуктів для приготування соусів.

Нова заборона торкнулася поставок макухи і продуктів, які використовуються на корм худобі, деяких видів лісоматеріалів і пакувальної тари.

Рішення прийнято відповідно до указу президента від 22 жовтня 2018 року «Про застосування спеціальних економічних заходів у зв’язку з недружніми заходами України щодо громадян і юридичних осіб Російської Федерації».

Цікаві рашики особи, відкусили кусок території в України і Україна недружня
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 17:26

Ітогі подвєдьом. 2021-07-03

Ітогі подвєдьом. 2021-07-03

1) Сутки на Донбассе: боевики обстреливали дома мирных жителей
Оккупанты дважды обстреляли объекты гражданской инфраструктуры и частного сектора Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов 120-го калибра

2) Ущерб на 17 млн грн: НАБУ направило в суд дело Олега Гладковского
Как говорится, на одной сопле несколько раз провернуть

3) 500 млн грн ущерба. ГБР вручило подозрение главе Кузни на Рыбальском и экс-топу Минобороны
"Следствие установило, что в 2016-2018 годах Минобороны для нужд военных закупило боевые катера Кентавр (производства Кузни на Рыбальском, – ред.) и санитарные автомобили (производства ПАО "Богдан Моторс", – ред.) ненадлежащего качества, в результате чего государству нанесен ущерб порядка на 500 млн грн"

В конце 2020 года сообщалось, что Кузня на Рыбальском остановила строительство катеров для ВМС Украины

Насколько я помню, то в 2021 году оборонный заказ зелемордые провалили напрочь. Закупок нет. И это в воюющей стране

Но, при этом, выставили претензии, что ранее закупались боевые катера
Это и есть гос.измена - самим не закупать и преследовать тех, кто ранее создавал и закупал боевые корабли

4) Корабли России проигнорировали сигнал SOS украинского рыболовного судна – ГУР
Корабли России проигнорировали сигнал бедствия SOS украинского рыболовного судна ОД-2592 в Черном море. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Главного управления разведки.

В ведомстве назвали "очередной информационной мерой России" сообщения в росСМИ, что военные корабли РФ якобы готовы помочь попавшему в бедствие украинскому судну.

В Минобороны пишут, что в РФ распространять эту информацию начали, когда украинское судно уже начал буксировать катер Морской охраны Украины.

Тут недавно одно Пуйло вещало, что украинцы и россияне - адин народ.
И бросили украинцев

5) Сюр: Путин подписал закон, по которому шампанское может быть только "российским"
Президент России Владимир Путин подписал закон № 345-ФЗ, согласно которому шампанским можно называть только игристые вина, произведенные в России


Поправлю только "ебанутый"

6) Зеленский позвонил сборной Украины. Видит шанс "поучить" сборную Англии
Президент Владимир Зеленский позвонил сборной Украины перед матчем с Англией на Евро-2020, он считает, что у украинцев есть шанс "поучить" англичан. Об этом сообщил сам Зеленский в Facebook

От дурне, просто тупе як корка(пробка)
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:02

  Hotab написав:Только ватник может сказать "так туфли с каблуком Петро придумал". Не понимая заражённым сраной.юа гипофизом, что Петро не оставил завещание "проведите в этих туфлях парад в 2021 году".

За замовчуванням форма на параді основна це парадна, дивно, що тіпа ваєнний цього не знає.
Так як при Петрі для парадки ввели ці тухлі то їх і хотіли використовувати.
При чому тут Зеленський?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:05

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Так як при Петрі для парадки ввели ці тухлі то їх і хотіли використовувати.

Їх ввели для парадки і для стройового кроку - трохи різне. Жінки в неблйових частинах (штабах) ходять в них на службу. Замість важчих "берців". Проте вони не для стройового кроку.
  unicdima написав:При чому тут Зеленський?

При тому,що його підлеглі придумали їх одягнути для стройового кроку.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лип, 2021 18:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:06


Тупанули на выборах - платите.
Обидно, что платить придется всем, а не только 73%.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:14

  Hotab написав:Їх ввели для парадки і для стройового кроку - трохи різне. Жінки в неблйових частинах (штабах) ходять в них на службу. Замість важчих "берців". Проте вони не для стройового кроку.
При тому,що його підлеглі придумали їх одягнути для стройового кроку.

То вони для стройового кроку мають під парадку берци одівати?
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:23

  unicdima написав:
  Hotab написав:Їх ввели для парадки і для стройового кроку - трохи різне. Жінки в неблйових частинах (штабах) ходять в них на службу. Замість важчих "берців". Проте вони не для стройового кроку.
При тому,що його підлеглі придумали їх одягнути для стройового кроку.

То вони для стройового кроку мають під парадку берци одівати?

То вони або їх не одягають на парад (а одягають на святкові зустрічі, прийоми, бали, ресторани ) , якщо там будуть стройові прийоми, або не беруть участі в стройових прийомах під час парадів.
Не розумію,які можуть бути питання до Петра. Це він вивів жінок в них крокувати??
Чи не потрібну було придумувати легке літнє жіноче взуття??
А от виводити в них на стройові прийому точно не потрібно.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лип, 2021 18:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:26

  Hotab написав:То вони або їх не одягають на парад (а одягають на святкові зустрічі, прийоми, бали, ресторани ) , якщо там будуть стройові прийоми, або не беруть участі в стройових прийомах під час парадів.

Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.
Не подумали порохоботи про наслідки своєї істерики. :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:28

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.

Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. "Парад" не означає крокування з підняттям ноги на 15 см.
Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лип, 2021 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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