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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7355735673577358
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:31

  Hotab написав:
  unicdima написав:Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.

Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. Парад не означає крокування з підняттям ноги на 15 см.
Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне.

То зрада вже відміняється? :D
Шизіки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:32

Some 500 Co-op supermarket stores in Sweden have been forced to close due to an ongoing "colossal" cyber-attack affecting organisations around the world.
Co-op Sweden says it closed more than half of its 800 stores on Friday after point-of-sale tills and self-service checkouts stopped working.
The supermarket was not targeted by hackers directly - but is one of a growing number of organisations affected by an attack on a large software supplier the company uses.
Cyber researchers say about 200 businesses have been hit by this "colossal" ransomware attack, which had mainly affected the US.
Cyber-security firm Huntress Labs said the hack targeted Florida-based IT company Kaseya before spreading through corporate networks that use its software. The firm believes the Russia-linked REvil ransomware gang was responsible.
https://www.bbc.com/news/technology-57707530

Рашики атакували шведські супер маркети. Кібератака.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:34

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:То зрада вже відміняється?

Якщо буде "хода", без стройового кроку, то відміняється. А буде що, блаженний?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:56

unicdima
Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).

Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.

Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?

Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:11

  yanyura написав:unicdima
Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).

Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.

Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?

Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.

А це тут до чого? :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:13

Re: Політичні дискусії

Тут нова зрада вимальовується, кажуть з Медведчуком до Росії літав Наливайченко.
Думаю ми ще багато нового почуємо про договорняки Петра і Путіна.
unicdima
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