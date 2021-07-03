Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.
Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. Парад не означає крокування з підняттям ноги на 15 см. Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне.
Some 500 Co-op supermarket stores in Sweden have been forced to close due to an ongoing "colossal" cyber-attack affecting organisations around the world. Co-op Sweden says it closed more than half of its 800 stores on Friday after point-of-sale tills and self-service checkouts stopped working. The supermarket was not targeted by hackers directly - but is one of a growing number of organisations affected by an attack on a large software supplier the company uses. Cyber researchers say about 200 businesses have been hit by this "colossal" ransomware attack, which had mainly affected the US. Cyber-security firm Huntress Labs said the hack targeted Florida-based IT company Kaseya before spreading through corporate networks that use its software. The firm believes the Russia-linked REvil ransomware gang was responsible. https://www.bbc.com/news/technology-57707530
unicdima Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).
Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.
Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?
Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.
yanyura написав:unicdima Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).
Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.
Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?
Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.
Ванга сказало, что Футболистам Лично звонили из "властных кабинетов", обещали кучу бабла и Требовали Победы над Англией!
Если что, то это несколько не то Стимулирование! "власть" по себе судит, считает - что за баксы можно купить все!
Тем не менее, Ребята старались, особенно в первом тайме. P.S. Желтая форма - Дерьмо, видно за км. наших футболистов, что англичанам на руку. На следующий Чемпионат, надеемся... будет другой Президент, другая Рада, другая Форма и таки будет Полуфинал... а может и Финал!
unicdima Перший тайм не бачив, а у другому було враження, що це наша команда виграє 4-0 і їм грати вже не потрібно. Нема в нас команди, а Шева не тренер.
1-й тайм, пропустили в самом начале. Тем не менее, держались и были моменты,вполне могли сравнять. Но - не повезло. Есть проблемы в обороне. Ребята старались, тем не менее.
Второй тайм. Вышли... как побитые! Такое впечатление, что им Путин позвонил и пообещал всех на Лубянке расстрелять! Кто им звонил в перерыве и "мозги вправлял", они не расскажут, но учитывая "Государственную Важность Матча" - думаю догадаться не сложно.
Ну и... пошли ошибки! Одна за другой. "Вывели из строя" нашего ключевого игрока(не того, который забивает, а того - который мог побороться на "верхних этажах"... Вот и наклепали.
Во-первых, Англичане были очень мотивированы, соответственно были готовы на все! Нет, не баблом, оно там не на первом месте...у них бабла хватает а именно "Записать свое имя в Историю!" Во-вторых, Класс англичан - таки выще, ребята покрепче.
Тем не менее, я не исключаю "звонков сверху"! Например, Учитывая то, что Англия - "стратегический партнер Украины", вполне мог быть Договорняк. Мы там крейсер в Крым направим, Вы нам проиграете крупно...