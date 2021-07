Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7355735673577358 Додано: Суб 03 лип, 2021 18:31 Hotab написав: unicdima написав: Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню. Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.

Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. Парад не означає крокування з підняттям ноги на 15 см.

Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне. Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. Парад не означає крокування з підняттям ноги на 15 см.Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне.

То зрада вже відміняється?

Шизіки. То зрада вже відміняється?Шизіки. unicdima

Повідомлень: 1629 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 18:32

Co-op Sweden says it closed more than half of its 800 stores on Friday after point-of-sale tills and self-service checkouts stopped working.

The supermarket was not targeted by hackers directly - but is one of a growing number of organisations affected by an attack on a large software supplier the company uses.

Cyber researchers say about 200 businesses have been hit by this "colossal" ransomware attack, which had mainly affected the US.

Cyber-security firm Huntress Labs said the hack targeted Florida-based IT company Kaseya before spreading through corporate networks that use its software. The firm believes the Russia-linked REvil ransomware gang was responsible.

https://www.bbc.com/news/technology-57707530



Рашики атакували шведські супер маркети. Кібератака. Some 500 Co-op supermarket stores in Sweden have been forced to close due to an ongoing "colossal" cyber-attack affecting organisations around the world.Co-op Sweden says it closed more than half of its 800 stores on Friday after point-of-sale tills and self-service checkouts stopped working.The supermarket was not targeted by hackers directly - but is one of a growing number of organisations affected by an attack on a large software supplier the company uses.Cyber researchers say about 200 businesses have been hit by this "colossal" ransomware attack, which had mainly affected the US.Cyber-security firm Huntress Labs said the hack targeted Florida-based IT company Kaseya before spreading through corporate networks that use its software. The firm believes the Russia-linked REvil ransomware gang was responsible.Рашики атакували шведські супер маркети. Кібератака. Ukrainian

Повідомлень: 9939 З нами з: 18.06.08 Подякував: 34 раз. Подякували: 684 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 18:34 Re: Політичні дискусії unicdima написав: То зрада вже відміняється? То зрада вже відміняється?

Якщо буде "хода", без стройового кроку, то відміняється. А буде що, блаженний? Якщо буде "хода", без стройового кроку, то відміняється. А буде що, блаженний? Hotab

Повідомлень: 4047 З нами з: 15.02.09 Подякував: 196 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 21:56 unicdima

Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).



Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.



Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?



Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской. yanyura Повідомлень: 5993 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1918 раз. Подякували: 1381 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 22:11 yanyura написав: unicdima

Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).



Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.



Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?



Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской. Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).- из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.- не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.

А це тут до чого?

Іксперд на іксперді А це тут до чого?Іксперд на іксперді unicdima

Повідомлень: 1629 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 22:13 Re: Політичні дискусії Тут нова зрада вимальовується, кажуть з Медведчуком до Росії літав Наливайченко.

Думаю ми ще багато нового почуємо про договорняки Петра і Путіна. unicdima

Повідомлень: 1629 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 23:24 Ванга сказало, что Футболистам Лично звонили из "властных кабинетов", обещали кучу бабла и Требовали Победы над Англией!



Если что, то это несколько не то Стимулирование!

"власть" по себе судит, считает - что за баксы можно купить все!





Тем не менее, Ребята старались, особенно в первом тайме.

P.S. Желтая форма - Дерьмо, видно за км. наших футболистов, что англичанам на руку.



На следующий Чемпионат, надеемся... будет другой Президент, другая Рада, другая Форма и таки будет Полуфинал... а может и Финал! Replay

Повідомлень: 2300 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 лип, 2021 23:30 Replay написав: Тем не менее, Ребята старались, особенно в первом тайме.

Тем не менее, Ребята старались, особенно в первом тайме.

Перший тайм не бачив, а у другому було враження, що це наша команда виграє 4-0 і їм грати вже не потрібно.

Нема в нас команди, а Шева не тренер. Перший тайм не бачив, а у другому було враження, що це наша команда виграє 4-0 і їм грати вже не потрібно.Нема в нас команди, а Шева не тренер. unicdima

Повідомлень: 1629 З нами з: 10.06.19 Подякував: 62 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лип, 2021 00:23 unicdima Перший тайм не бачив, а у другому було враження, що це наша команда виграє 4-0 і їм грати вже не потрібно.

Нема в нас команди, а Шева не тренер.

1-й тайм, пропустили в самом начале. Тем не менее, держались и были моменты,вполне могли сравнять.

Но - не повезло.

Есть проблемы в обороне. Ребята старались, тем не менее.



Второй тайм.

Вышли... как побитые!

Такое впечатление, что им Путин позвонил и пообещал всех на Лубянке расстрелять!

Кто им звонил в перерыве и "мозги вправлял", они не расскажут, но учитывая "Государственную Важность Матча" - думаю догадаться не сложно.



Ну и... пошли ошибки! Одна за другой.

"Вывели из строя" нашего ключевого игрока(не того, который забивает, а того - который мог побороться на "верхних этажах"...

Вот и наклепали.





Во-первых, Англичане были очень мотивированы, соответственно были готовы на все!

Нет, не баблом, оно там не на первом месте...у них бабла хватает а именно "Записать свое имя в Историю!"

Во-вторых, Класс англичан - таки выще, ребята покрепче.





Тем не менее, я не исключаю "звонков сверху"!

Например, Учитывая то, что Англия - "стратегический партнер Украины", вполне мог быть Договорняк.

Мы там крейсер в Крым направим, Вы нам проиграете крупно... 1-й тайм, пропустили в самом начале. Тем не менее, держались и были моменты,вполне могли сравнять.Но - не повезло.Есть проблемы в обороне. Ребята старались, тем не менее.Такое впечатление, что им Путин позвонил и пообещал всех на Лубянке расстрелять!Кто им звонил в перерыве и "мозги вправлял", они не расскажут, но учитывая "Государственную Важность Матча" - думаю догадаться не сложно.Ну и... пошли ошибки! Одна за другой."Вывели из строя" нашего ключевого игрока(не того, который забивает, а того - который мог побороться на "верхних этажах"...Вот и наклепали.Во-первых, Англичане были очень мотивированы, соответственно были готовы на все!Во-вторых, Класс англичан - таки выще, ребята покрепче.Тем не менее, я не исключаю "звонков сверху"!Например, Учитывая то, что Англия - "стратегический партнер Украины", вполне мог быть Договорняк.Мы там крейсер в Крым направим, Вы нам проиграете крупно... Replay

Повідомлень: 2300 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7355735673577358 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор