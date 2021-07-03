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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7354735573567357
Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:28

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.

Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. "Парад" не означає крокування з підняттям ноги на 15 см.
Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 лип, 2021 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:31

  Hotab написав:
  unicdima написав:Тобто парадна форма прийнята при Петрі непридатна для використання по прямому призначенню.

Я давно помічав у тебе ментальні проблеми, проте настільки.. Парад не означає крокування з підняттям ноги на 15 см.
Навіть "хода", яка інколи практикується на свята - це не стройовий крок. І тут така і парадна форма, і таке взуття повністю придатне.

То зрада вже відміняється? :D
Шизіки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:32

Some 500 Co-op supermarket stores in Sweden have been forced to close due to an ongoing "colossal" cyber-attack affecting organisations around the world.
Co-op Sweden says it closed more than half of its 800 stores on Friday after point-of-sale tills and self-service checkouts stopped working.
The supermarket was not targeted by hackers directly - but is one of a growing number of organisations affected by an attack on a large software supplier the company uses.
Cyber researchers say about 200 businesses have been hit by this "colossal" ransomware attack, which had mainly affected the US.
Cyber-security firm Huntress Labs said the hack targeted Florida-based IT company Kaseya before spreading through corporate networks that use its software. The firm believes the Russia-linked REvil ransomware gang was responsible.
https://www.bbc.com/news/technology-57707530

Рашики атакували шведські супер маркети. Кібератака.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 18:34

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:То зрада вже відміняється?

Якщо буде "хода", без стройового кроку, то відміняється. А буде що, блаженний?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 21:56

unicdima
Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).

Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.

Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?

Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:11

  yanyura написав:unicdima
Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).

Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.

Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?

Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.

А це тут до чого? :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 22:13

Re: Політичні дискусії

Тут нова зрада вимальовується, кажуть з Медведчуком до Росії літав Наливайченко.
Думаю ми ще багато нового почуємо про договорняки Петра і Путіна.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 03:42

В стране нет более важных проблем, чем женская парадная обувь. Порохоботы серьезно думают поднять свой рейтинг на обсуждении этой темы? Далеки же они от народа. Может, это и к лучшему.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 07:48

Re: Політичні дискусії

Президент США Джо Байден заявил, что поручил спецслужбам выяснить источник новой масштабной кибератаки на американскую инфраструктуру. Если за ней действительно стоит Россия, он пообещал дать ответ.

Об этом сообщает Bloomberg. В ходе поездки в Мичиган американский лидер заявил, что сейчас у него «нет уверенности» в том, что к атаке причастна Россия. Ведется расследование.

«Я поручил разведке дать мне глубокое понимание произошедшего. Я буду знать больше завтра. И если буду знать, что это произошло с подачи России, то я уже говорил Путину, что мы ответим», - заявил Байден.
----------------------------------------------------------
тєрпіла грозєн :D
все точно як я і прогнозував.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 07:50

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:Порохоботы серьезно думают поднять свой рейтинг

Так что, я совсем не поднял свой рейтинг вчера?
Вот беда так беда... :lol:
Hotab
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  #<1 ... 7354735573567357
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