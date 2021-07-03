Додано: Суб 03 лип, 2021 21:56

unicdima

Вообще-то любой человек, прослуживший в армии хотя бы несколько месяцев, знает, что в армии принято 2 основные формы одежды - повседневная и парадная (есть еще рабочая, которая одевается при проведении грязных работ, при работе с ГСМ, при особо точных работах, но это уже как дополнение).



Повседневная - из названия понятно, что она носится ежедневно. Кстати при смотрах в части, даже при присутствии высоких проверяющих чинов, как правило все в повседневной форме.



Парадная - не означает, что она одевается только на парады. Так, в парадной форме солдаты ходили в увольнение, на какие-то мероприятия (типа плановое посещение подразделением кино или театра). И это не нововведение Порошенко или Зеленского, это применялось еще, как говорится, "при царе Горохе". Парадная форма синоним выходная. Ведь лично вы, к примеру, можете ходить на работу в джинсах и футболке, но на официальное мероприятие уже оденете костюм и галстук. Так понятнее?



Идет время и идут изменения в форме в связи с изменениями целей и задач подразделений, появлением новых средств поражения, соотв. изменениями в материалах для формы. Так, до 1941 г. по нормам офицеры повседневно ходили в синих галифе, с началом войны срочно поменялись на защитный зеленый цвет, с появлением напалма солдатская гимнастерка перестала одеваться через голову, начала застегиваться на пуговицы спереди, чтобы можно было быстро сбросить при попадании зажигательных веществ на нее. Кирзовые сапоги заменились ботинками. В современных условиях не только у личного состава повседневная форма камуфляж, но и техника с камуфляжной окраской.