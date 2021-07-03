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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7355735673577358
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 08:41

Re: Політичні дискусії

unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 09:53

unicdima , 7-летний свежак?
Димка проспался.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 13:57

Второй случай за неделю, когда нардепов от «Слуги народа» полиция ловит за вождением за рулем в состоянии наркотического опьянения.

Сначала в Одессе поймали нардепа Игоря Васильковского (он отрицает, что был под наркотой).

А теперь в Киеве поймали с тем же «диагнозом» нардепа Брагара (того самого, кто когда-то советовал бабушке продать собаку). Брагар тоже все отрицает и говорит, что полиция намекала на взятку, а он не дал.

Но тенденция интересная.

Либо действительно депутаты от «слуги народа» массово на наркоту присели и их теперь даже случайно ловят, либо команда по полиции пошла выявлять и сливать информацию (при этом действительно наркотики могли иметь место быть, но на нардепов после них полицейских кто-то навел).
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:07

  Hotab написав:
  Tegularius написав:Порохоботы серьезно думают поднять свой рейтинг

Так что, я совсем не поднял свой рейтинг вчера?
Вот беда так беда... :lol:

І я встиг підняти свій рейтинг "на каблуках".
Через це минулої ночі дуже погано спав. :D :D
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 14:15

  Tegularius написав:В стране нет более важных проблем, чем женская парадная обувь. Порохоботы серьезно думают поднять свой рейтинг на обсуждении этой темы? Далеки же они от народа. Может, это и к лучшему.

Schmit
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  #<1 ... 7355735673577358
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