Второй случай за неделю, когда нардепов от «Слуги народа» полиция ловит за вождением за рулем в состоянии наркотического опьянения.



Сначала в Одессе поймали нардепа Игоря Васильковского (он отрицает, что был под наркотой).



А теперь в Киеве поймали с тем же «диагнозом» нардепа Брагара (того самого, кто когда-то советовал бабушке продать собаку). Брагар тоже все отрицает и говорит, что полиция намекала на взятку, а он не дал.



Но тенденция интересная.



Либо действительно депутаты от «слуги народа» массово на наркоту присели и их теперь даже случайно ловят, либо команда по полиции пошла выявлять и сливать информацию (при этом действительно наркотики могли иметь место быть, но на нардепов после них полицейских кто-то навел).