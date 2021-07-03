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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 лип, 2021 08:41
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unicdima
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Додано: Нед 04 лип, 2021 09:53
unicdima , 7-летний свежак?
Димка проспался.
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Hotab
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Додано: Нед 04 лип, 2021 13:57
Второй случай за неделю, когда нардепов от «Слуги народа» полиция ловит за вождением за рулем в состоянии наркотического опьянения.
Сначала в Одессе поймали нардепа Игоря Васильковского (он отрицает, что был под наркотой).
А теперь в Киеве поймали с тем же «диагнозом» нардепа Брагара (того самого, кто когда-то советовал бабушке продать собаку). Брагар тоже все отрицает и говорит, что полиция намекала на взятку, а он не дал.
Но тенденция интересная.
Либо действительно депутаты от «слуги народа» массово на наркоту присели и их теперь даже случайно ловят, либо команда по полиции пошла выявлять и сливать информацию (при этом действительно наркотики могли иметь место быть, но на нардепов после них полицейских кто-то навел).
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Додано: Нед 04 лип, 2021 14:07
Hotab написав: Tegularius написав:
Порохоботы серьезно думают поднять свой рейтинг
Так что, я совсем не поднял свой рейтинг вчера?
Вот беда так беда...
І я встиг підняти свій рейтинг "на каблуках".
Через це минулої ночі дуже погано спав.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 17:27
Hotab написав:unicdima
, 7-летний свежак?
Димка проспался.
щось за цей час змінилося?
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:18
Компания Moet Hennessy восстановит поставки своего шампанского в Россию после изменения законодательства, регулирующего маркировку алкогольной продукции. Об этом сообщает Bloomberg.
На бутылках шампанского, отправляемых в Россию, будут маркировки с надписью «игристое вино». По информации агентства, в компании заявили, что возобновят поставки «как можно скорее».
Ранее производитель шампанского и других популярных алкогольных напитков Moet Hennessy предупредил российских дистрибьюторов о возможном дефиците своей продукции из-за скорого перебоя с поставками. Причиной сбоя в логистике могут стать изменения в российском законодательстве, согласно которым шампанским в стране смогут называться только произведенные в России напитки.
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Немає більше у гейропейців шампанського.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:41
unicdima написав:
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.
Ваш военный и спортивный эксперт Димасик.
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Додано: Нед 04 лип, 2021 18:55
unicdima написав: Hotab написав:unicdima
, 7-летний свежак?
Димка проспался.
щось за цей час змінилося?
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.
А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.
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