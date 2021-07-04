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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7356735773587359
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:04

  Tegularius написав:
  unicdima написав:
  Hotab написав:unicdima , 7-летний свежак?
Димка проспался.

щось за цей час змінилося?
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.

А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

А где они, кстати? Где Рокицкий, где Коноплянка, где Зозуля?
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  #<1 ... 7356735773587359
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