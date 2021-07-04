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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 04 лип, 2021 21:04
Tegularius написав: unicdima написав: Hotab написав:unicdima
, 7-летний свежак?
Димка проспался.
щось за цей час змінилося?
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.
А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.
А где они, кстати? Где Рокицкий, где Коноплянка, где Зозуля?
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