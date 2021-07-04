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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7356735773587359
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:04

  Tegularius написав:
  unicdima написав:
  Hotab написав:unicdima , 7-летний свежак?
Димка проспался.

щось за цей час змінилося?
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.

А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

А где они, кстати? Где Рокицкий, где Коноплянка, где Зозуля?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16

  Tegularius написав: А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Со шведами Зина был лучшим как левый латераль (каковым он и в клубе играет), так это чудо опять вставил его в центр.
Миколенко напривозил в первых матчах - он опять его лепит в состав.
Из Шапы - "балерины"-дриблера - пытался сделать чуть ли не опорника.
Явный конфликт с Малиной и, возможно, со Степаненко.
Притащил в сборную вечно больного Цыганкова и дряхлого Марлоса.
Гнать его сс..ми тряпками с руководства :evil: :evil: :evil:

Плюс, конечно, куча травмированных - очень плохая физика.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:28

Tegularius В стране нет более важных проблем, чем женская парадная обувь.

Вы не в теме! Военные каблуки - это интересная тема, позволяет немного отвлечься от "антиахмтовских законов".
На другие проблемы, можно и не обращать внимания т.к. влиняния на Законотворчество у народа отсутствует!
Порохоботы серьезно думают поднять свой рейтинг на обсуждении этой темы? Далеки же они от народа. Может, это и к лучшему.

Вы снова не в теме!
"Верхи" считают, что они "Высшие", самые умные и если кто-то на низах "стонет", это просто происки конкурентов!

"Верхи" интересует только Борьба за Власть!

Вот "бабка-пенсионер" жалуется на то, что на лекарства денег нет, конечно же она попала под влияние "порохоботов" или там "юлеботов"!

Кстати, Рецепт выхода Украины из Кризиса - давно озвучивался, тем же Западом!
Полная смена Элиты!
Пока у власти будут "Князья" и пр. "Помазанники Божьи", притом вышедшие из самых низов - толку не будет!
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:32

Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! :D

В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!

Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!
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