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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7356735773587359
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:04

  Tegularius написав:
  unicdima написав:
  Hotab написав:unicdima , 7-летний свежак?
Димка проспался.

щось за цей час змінилося?
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.

А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

А где они, кстати? Где Рокицкий, где Коноплянка, где Зозуля?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16

  Tegularius написав: А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Со шведами Зина был лучшим как левый латераль (каковым он и в клубе играет), так это чудо опять вставил его в центр.
Миколенко напривозил в первых матчах - он опять его лепит в состав.
Из Шапы - "балерины"-дриблера - пытался сделать чуть ли не опорника.
Явный конфликт с Малиной и, возможно, со Степаненко.
Притащил в сборную вечно больного Цыганкова и дряхлого Марлоса.
Гнать его сс..ми тряпками с руководства :evil: :evil: :evil:

Плюс, конечно, куча травмированных - очень плохая физика.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:32

Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! :D

В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!

Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:45

  Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.
На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".
С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.
Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.
Tegularius
 
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