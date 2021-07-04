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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7356735773587359 Додано: Нед 04 лип, 2021 21:04 Tegularius написав: unicdima написав: Hotab написав: unicdima , 7-летний свежак?

Димка проспался. , 7-летний свежак?Димка проспался.

щось за цей час змінилося?

З Шеви такий же тренер як із Кличка мер. щось за цей час змінилося?З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.

А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?

Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.

Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним. А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

А где они, кстати? Где Рокицкий, где Коноплянка, где Зозуля? А где они, кстати? Где Рокицкий, где Коноплянка, где Зозуля? airmax78 Повідомлень: 39047 З нами з: 25.10.12 Подякував: 929 раз. Подякували: 4734 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16 Tegularius написав: А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?

Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.

Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним. А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?



Со шведами Зина был лучшим как левый латераль (каковым он и в клубе играет), так это чудо опять вставил его в центр.

Миколенко напривозил в первых матчах - он опять его лепит в состав.

Из Шапы - "балерины"-дриблера - пытался сделать чуть ли не опорника.

Явный конфликт с Малиной и, возможно, со Степаненко.

Притащил в сборную вечно больного Цыганкова и дряхлого Марлоса.

Гнать его сс..ми тряпками с руководства



Плюс, конечно, куча травмированных - очень плохая физика. Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?Со шведами Зина был лучшим как левый латераль (каковым он и в клубе играет), так это чудо опять вставил его в центр.Миколенко напривозил в первых матчах - он опять его лепит в состав.Из Шапы - "балерины"-дриблера - пытался сделать чуть ли не опорника.Явный конфликт с Малиной и, возможно, со Степаненко.Притащил в сборную вечно больного Цыганкова и дряхлого Марлоса.Гнать его сс..ми тряпками с руководстваПлюс, конечно, куча травмированных - очень плохая физика. Starikan 2 Повідомлень: 18189 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2180 раз. Подякували: 2974 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 лип, 2021 23:32

"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант!



В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!



Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера! Вот тут кума сказала такое:"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант!Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера! Replay

Повідомлень: 2297 З нами з: 20.06.08 Подякував: 135 раз. Подякували: 513 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 05:45 Starikan написав: Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами? Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.

На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".

С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.

Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно. Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно. Tegularius Повідомлень: 1576 З нами з: 11.02.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 08:23 Tegularius написав: Starikan написав: Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами? Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.

На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".

С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.

Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно. Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.

Колега Старикан влучно вказав по футболу Неньки на те саме, що я виказую стосовно України.



Маючи такі! ресурси-можливості-потенціал, так далеко не максимально ефективно їх застосовувати.



Ну прикладів десятки, як з одними і тими ж гравцями майже ЛИШЕ при зміні керівництва та менеджменту команди, команда з самого дна не просто піднімалася вгору, а вигравала кубки Стенлі, Міжнародну Лігу Бейсболу і т.д.



Подивіться -- коли потрібні зміни-результат, то починають з чого???

З Генерального менеджера.

Так Гаррі Бетмен змінив НХЛ...

Гэри Брюс Беттмэн (англ. Gary Bruce Bettman, род. 2 июня 1952 года) — комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации[1]. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ Беттмэн,_Гэри

Так роблять зміни в самих командах НХЛ.

От що творить Тамба-бей -- велика)) хокейна)) команда пляжів!)).

А канадські едмонтони Гретські, калгарі і т.д. курять в сторонці.



Або бейсбол ...Окленд. Зміна підходу керівництва команди.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ Человек,_который_изменил_всё

Тепер цей Бін планує піти в європейський футбол.

19 років бейбол в Окленді і ... футбол.





Ну я навіть і не знаю, як ще можна пояснити, ключову роль керувальників...



Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.



Тобто навіть при таких управлінцях наша збірна показує добрий результат. А Ненька низенько-низенько)) розвивається.



Якщо ж вищим управлінцям достатньо результату того, що є, або взагалі побоку (аби мінімум був якийсь-то), то апріорі не буде нового якісного переходу на вищі рівні.

А так, як і було -- сьогодні трошки гаріше, завтра гірше. Не останні, ні передні. Що Шеву призначити, що іншого))



Зи.

От НХЛ яскравий приклад змін.

Як змінився вихлоп, результат, якість ... а самі хокеісти (роботяги), як бігали-шпурляли шайбу, так і продовжили так само.

А от вихоп від їх праці зріс в рази...

Тому що Бетмен ... з НБА (баскетболу)) прийшов в управління. Колега Старикан влучно вказав по футболу Неньки на те саме, що я виказую стосовно України.Маючи такі! ресурси-можливості-потенціал, так далеко не максимально ефективно їх застосовувати.Ну прикладів десятки, як з одними і тими ж гравцями майже ЛИШЕ при зміні керівництва та менеджменту команди, команда з самого дна не просто піднімалася вгору, а вигравала кубки Стенлі, Міжнародну Лігу Бейсболу і т.д.Подивіться -- коли потрібні зміни-результат, то починають з чого???З Генерального менеджера.Так Гаррі Бетмен змінив НХЛ...Гэри Брюс Беттмэн (англ. Gary Bruce Bettman, род. 2 июня 1952 года) — комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации[1]. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета.Беттмэн,_ГэриТак роблять зміни в самих командах НХЛ.От що творить Тамба-бей -- велика)) хокейна)) команда пляжів!)).А канадські едмонтони Гретські, калгарі і т.д. курять в сторонці.Або бейсбол ...Окленд. Зміна підходу керівництва команди.Человек,_который_изменил_всёТепер цей Бін планує піти в європейський футбол.19 років бейбол в Окленді і ... футбол.Ну я навіть і не знаю, як ще можна пояснити, ключову роль керувальників...Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.Тобто навіть при таких управлінцях наша збірна показує добрий результат. А Ненька низенько-низенько)) розвивається.Якщо ж вищим управлінцям достатньо результату того, що є, або взагалі побоку (аби мінімум був якийсь-то), то апріорі не буде нового якісного переходу на вищі рівні.А так, як і було -- сьогодні трошки гаріше, завтра гірше. Не останні, ні передні. Що Шеву призначити, що іншого))Зи.От НХЛ яскравий приклад змін.Як змінився вихлоп, результат, якість ... а самі хокеісти (роботяги), як бігали-шпурляли шайбу, так і продовжили так само.А от вихоп від їх праці зріс в рази...Тому що Бетмен ... з НБА (баскетболу)) прийшов в управління. detroytred

Повідомлень: 24378 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7356735773587359 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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