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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7356735773587359
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 21:04

  Tegularius написав:
  unicdima написав:
  Hotab написав:unicdima , 7-летний свежак?
Димка проспался.

щось за цей час змінилося?
З Шеви такий же тренер як із Кличка мер.

А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

А где они, кстати? Где Рокицкий, где Коноплянка, где Зозуля?
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:16

  Tegularius написав: А я думаю, нормальный тренер. Разве игроки нашей сборной по классу ровня англичанам?
Результат, считаю, хороший, тренеры выжали максимум из этого состава. Конечно, подфартило ещё с группой и с соперником в 1/8. Ну в футболе без фарта никуда.
Тут ещё и политика вмешалась, Ракицкий в обороне был бы не лишним.

Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Со шведами Зина был лучшим как левый латераль (каковым он и в клубе играет), так это чудо опять вставил его в центр.
Миколенко напривозил в первых матчах - он опять его лепит в состав.
Из Шапы - "балерины"-дриблера - пытался сделать чуть ли не опорника.
Явный конфликт с Малиной и, возможно, со Степаненко.
Притащил в сборную вечно больного Цыганкова и дряхлого Марлоса.
Гнать его сс..ми тряпками с руководства :evil: :evil: :evil:

Плюс, конечно, куча травмированных - очень плохая физика.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 23:32

Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! :D

В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!

Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:45

  Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.
На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".
С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.
Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:23

  Tegularius написав:
  Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.
На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".
С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.
Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.

Колега Старикан влучно вказав по футболу Неньки на те саме, що я виказую стосовно України.

Маючи такі! ресурси-можливості-потенціал, так далеко не максимально ефективно їх застосовувати.

Ну прикладів десятки, як з одними і тими ж гравцями майже ЛИШЕ при зміні керівництва та менеджменту команди, команда з самого дна не просто піднімалася вгору, а вигравала кубки Стенлі, Міжнародну Лігу Бейсболу і т.д.

Подивіться -- коли потрібні зміни-результат, то починають з чого???
З Генерального менеджера.
Так Гаррі Бетмен змінив НХЛ...
Гэри Брюс Беттмэн (англ. Gary Bruce Bettman, род. 2 июня 1952 года) — комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации[1]. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Беттмэн,_Гэри
Так роблять зміни в самих командах НХЛ.
От що творить Тамба-бей -- велика)) хокейна)) команда пляжів!)).
А канадські едмонтони Гретські, калгарі і т.д. курять в сторонці.

Або бейсбол ...Окленд. Зміна підходу керівництва команди.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Человек,_который_изменил_всё
Тепер цей Бін планує піти в європейський футбол.
19 років бейбол в Окленді і ... футбол.


Ну я навіть і не знаю, як ще можна пояснити, ключову роль керувальників...

Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.

Тобто навіть при таких управлінцях наша збірна показує добрий результат. А Ненька низенько-низенько)) розвивається.

Якщо ж вищим управлінцям достатньо результату того, що є, або взагалі побоку (аби мінімум був якийсь-то), то апріорі не буде нового якісного переходу на вищі рівні.
А так, як і було -- сьогодні трошки гаріше, завтра гірше. Не останні, ні передні. Що Шеву призначити, що іншого))

Зи.
От НХЛ яскравий приклад змін.
Як змінився вихлоп, результат, якість ... а самі хокеісти (роботяги), як бігали-шпурляли шайбу, так і продовжили так само.
А от вихоп від їх праці зріс в рази...
Тому що Бетмен ... з НБА (баскетболу)) прийшов в управління.
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