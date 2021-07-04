Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?
Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора. На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий". С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией. Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.
Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?
Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора. На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий". С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией. Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.
Колега Старикан влучно вказав по футболу Неньки на те саме, що я виказую стосовно України.
Маючи такі! ресурси-можливості-потенціал, так далеко не максимально ефективно їх застосовувати.
Ну прикладів десятки, як з одними і тими ж гравцями майже ЛИШЕ при зміні керівництва та менеджменту команди, команда з самого дна не просто піднімалася вгору, а вигравала кубки Стенлі, Міжнародну Лігу Бейсболу і т.д.
Подивіться -- коли потрібні зміни-результат, то починають з чого??? З Генерального менеджера. Так Гаррі Бетмен змінив НХЛ... Гэри Брюс Беттмэн (англ. Gary Bruce Bettman, род. 2 июня 1952 года) — комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации[1]. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Беттмэн,_Гэри Так роблять зміни в самих командах НХЛ. От що творить Тамба-бей -- велика)) хокейна)) команда пляжів!)). А канадські едмонтони Гретські, калгарі і т.д. курять в сторонці.
Або бейсбол ...Окленд. Зміна підходу керівництва команди. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Человек,_который_изменил_всё Тепер цей Бін планує піти в європейський футбол. 19 років бейбол в Окленді і ... футбол.
Ну я навіть і не знаю, як ще можна пояснити, ключову роль керувальників...
Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.
Тобто навіть при таких управлінцях наша збірна показує добрий результат. А Ненька низенько-низенько)) розвивається.
Якщо ж вищим управлінцям достатньо результату того, що є, або взагалі побоку (аби мінімум був якийсь-то), то апріорі не буде нового якісного переходу на вищі рівні. А так, як і було -- сьогодні трошки гаріше, завтра гірше. Не останні, ні передні. Що Шеву призначити, що іншого))
Зи. От НХЛ яскравий приклад змін. Як змінився вихлоп, результат, якість ... а самі хокеісти (роботяги), як бігали-шпурляли шайбу, так і продовжили так само. А от вихоп від їх праці зріс в рази... Тому що Бетмен ... з НБА (баскетболу)) прийшов в управління. Організував, змінив. І ніхто, ніякі роботяги за управлінця його пряму функцію не виконають. І ніхто не чекав, 40 років не водив, поки в цих роботяг щось в свідомості зміниться і вони самі захотять)) заробляти більше, стати багатшими, вивести НХЛ на новий якісний рівень.
Функція роботяги робити біля верстата, лупити по шайбі, а от управлінця -- організувати цей процес так, щоб вихлоп від цієї справи роботяги був максимальний.
Вообще не понимаю, чего Димасик снова заныл. У него кроме зеленского все недостойные,зато вот Наполеон у нас ну просто душка.
Что касается сборной. Начнем с уровня футбола (в том числе детского) в стране. Он сопоставим с футболом Англии, Испании, Италии и др "футбольными странами"? У нас зима 4-5 месяцев в году. Крытые стадионы с искусственным покрытием? Сколько их? У нас вообще здоровый образ и спортивный стиль жизни популярный в стране?? Почему на фоне общего болота, деградации науки , здорового образа жизни, и т п. вдруг футбол должен быть на уровне футбольных грандов?? На этом фоне выходы даже в 1/8 - это уже достижение.