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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7357735873597360>
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 05:45

  Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.
На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".
С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.
Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 08:23

  Tegularius написав:
  Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.
На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".
С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.
Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.

Колега Старикан влучно вказав по футболу Неньки на те саме, що я виказую стосовно України.

Маючи такі! ресурси-можливості-потенціал, так далеко не максимально ефективно їх застосовувати.

Ну прикладів десятки, як з одними і тими ж гравцями майже ЛИШЕ при зміні керівництва та менеджменту команди, команда з самого дна не просто піднімалася вгору, а вигравала кубки Стенлі, Міжнародну Лігу Бейсболу і т.д.

Подивіться -- коли потрібні зміни-результат, то починають з чого???
З Генерального менеджера.
Так Гаррі Бетмен змінив НХЛ...
Гэри Брюс Беттмэн (англ. Gary Bruce Bettman, род. 2 июня 1952 года) — комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации[1]. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Беттмэн,_Гэри
Так роблять зміни в самих командах НХЛ.
От що творить Тамба-бей -- велика)) хокейна)) команда пляжів!)).
А канадські едмонтони Гретські, калгарі і т.д. курять в сторонці.

Або бейсбол ...Окленд. Зміна підходу керівництва команди.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Человек,_который_изменил_всё
Тепер цей Бін планує піти в європейський футбол.
19 років бейбол в Окленді і ... футбол.


Ну я навіть і не знаю, як ще можна пояснити, ключову роль керувальників...

Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.

Тобто навіть при таких управлінцях наша збірна показує добрий результат. А Ненька низенько-низенько)) розвивається.

Якщо ж вищим управлінцям достатньо результату того, що є, або взагалі побоку (аби мінімум був якийсь-то), то апріорі не буде нового якісного переходу на вищі рівні.
А так, як і було -- сьогодні трошки гаріше, завтра гірше. Не останні, ні передні. Що Шеву призначити, що іншого))

Зи.
От НХЛ яскравий приклад змін.
Як змінився вихлоп, результат, якість ... а самі хокеісти (роботяги), як бігали-шпурляли шайбу, так і продовжили так само.
А от вихоп від їх праці зріс в рази...
Тому що Бетмен ... з НБА (баскетболу)) прийшов в управління.
Організував, змінив.
І ніхто, ніякі роботяги за управлінця його пряму функцію не виконають.
І ніхто не чекав, 40 років не водив, поки в цих роботяг щось в свідомості зміниться і вони самі захотять)) заробляти більше, стати багатшими, вивести НХЛ на новий якісний рівень.

Функція роботяги робити біля верстата, лупити по шайбі, а от управлінця -- організувати цей процес так, щоб вихлоп від цієї справи роботяги був максимальний.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 09:28

Вообще не понимаю, чего Димасик снова заныл. У него кроме зеленского все недостойные,зато вот Наполеон у нас ну просто душка. :D


Что касается сборной.
Начнем с уровня футбола (в том числе детского) в стране. Он сопоставим с футболом Англии, Испании, Италии и др "футбольными странами"?
У нас зима 4-5 месяцев в году. Крытые стадионы с искусственным покрытием? Сколько их? У нас вообще здоровый образ и спортивный стиль жизни популярный в стране?? Почему на фоне общего болота, деградации науки , здорового образа жизни, и т п. вдруг футбол должен быть на уровне футбольных грандов?? На этом фоне выходы даже в 1/8 - это уже достижение.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:23

  Replay написав:Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! :D

В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!

Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!

ВСІ думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. Так було, є і буде. І так є в усіх країнах.

А якщо "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", то прийдуть нові і вони будуть ЩЕ ГІРШІ. Приклад Зе прекрасно показує, на що здатна "людина не з системи". На ніщо кардинальне він не здатний. І це ще Зе не найгірший варіант.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 11:40

Starikan
https://www.championat.com/football/art ... omand.html
Почитай для саморозвитку.
Збірна України на Евро-2020 однозначно зіграла вище своїх можливостей(очікувань). І звичайно Шева в цьому успіху зіграв не останню роль.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 13:10

Зображення

Самая несчастная страна Европы (данные World Happiness Report 2021 https://www.visualcapitalist.com/mapped-global-happiness-levels-in-2021/ – это результат паразитирования на лозунгах демократии, парамилитарные формирования активистов по вызову, соросята и «дебилы-профаны»© на должностях в министерствах и ведомствах, позорное внешнее управление и отстаивание чужих интересов на внешнеполитической арене, бесконечное и бесперспективное движение в НАТО и Евросоюз, превращение страны в рынок для чужих товаров, а населения в дешевую рабочую силу.
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:18

Re: Політичні дискусії

У всех состояние, словно перед бурей.
Гнетущее, и с пониманием, что так дальше длиться не может и происходить не должно.
Я не зря упоминал Виктор Фёдоровича Шаталова, в том же ключе, к пониманию темы: https://ua24ua.net/pro-nestandartnoe-mishlenie/


Попытки создания предпосылки, восстановления Украины - топятся в г... https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/11/7296884/ и в єто самое время, там же: https://gorod-m.zp.ua/czaryok-baryga-iz ... -i-maslom/

Торговцы чужими собаками весело пляшут с покращання https://gordonua.com/news/politics/shmygal-zayavil-chto-ukraina-sdelala-shag-v-storonu-razvityh-i-civilizovannyh-gosudarstv-1561081.html
- Они не производят что-то на этой Земле, не торгуют, а ПРОДАЮТ Землю предков. И у нах подвалило эра благолепия и достатка.https://censor.net/ru/video_news/327471 ... eros_video

Голод https://bahmut.com.ua/news/topnews/9396-zhiteli-doneckoy-oblasti-polovinu-svoih-deneg-tratyat-na-edu-oblstat.html спровоцированный в Украине https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-77- ... 74120.html
этими животными достиг апогея: https://www.rbc.ua/ukr/styler/ukraine-f ... 06825.html
В 90 е этого избежали за счёт бартера, а сейчас???

В информационном поле наступила полная гармонизация с Совком или ... - Агрессором! https://censor.net/ru/news/3274677/zekomanda_vosstanavlivaet_tehnologii_rejima_yanukovichaazarova_pytaetsya_fiskalnosilovoyi_dubinoyi_ukrepit
А по факту: https://ua24ua.net/mihail-saakashvili-p ... rruptsiey/
"Ура!" https://censor.net/ru/news/3275098/ukra ... ii_danilov
А по факту: Крым, Донбасс https://t.me/stranaua/15333

Национальные интересы... - А что это такое?
https://www.0629.com.ua/news/3146081/az ... -abonentam
https://patrioty.org.ua/blogs/ie-deiaka ... 82148.html
Откуда ноги ростут? https://patrioty.org.ua/blogs/motor-sic ... 82151.html
https://censor.net/ru/news/3275103/gosu ... erjku_dlya
Банально, словно для идиотов, на пальцах: Вместо того, что бы в Китай везти самолётами черешню - везут самолётами деньги валюту - и Китай диктует свои условия https://hromadske.ua/ru/posts/ap-kitaj- ... trebovanie
Американцы списанные фелюги Украине продала, ибо в Украине война? https://strana.ua/news/342000-nikolaevs ... chsz-.html


"Путин - Зеленскиий"? (А разве не всё и всех продали Агрессору?)
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... k-tkg.html
За то не молчат наймыты Вражесские: https://newsua.ru/video/51333-pokusheni ... Zg0FB4B3Mw https://d1.ua/vodokanal-dnepr-zapadnyj- ... a-bez-vody
- От чего з урахуванням https://patrioty.org.ua/blogs/z-arkhivu ... 82196.html https://strana.ua/news/318493-zelenskij ... video.html https://zn.ua/POLITICS/zelenskij-dovole ... vtsev.html https://www.youtube.com/watch?v=5pYA0k4RopI
Начинаешь понимать, что здесь уже делать нечего - ибо животные продали Всех и ВСЁ.
"Козачёк то оказался засланный", под псевдонимом "слуга" и кодовым именем "пианист" в проекте Конца проекта Государства "Украина"

В Украине полностью и цинично обрушена Судебная и исполнительная Власть - ликвидировано по определению Верховенство Права - остался только финансовый вопрос - кто платит, тот и заказывает музыку. Население - обнулено по определению. https://odessa-life.od.ua/news/aviakure ... nan-odessa


Большинство запроданцев не понимают, что такое "Кучма и 92й год" - это только набирает обороты.
"Ещё не вечер"
Боже бережи Україну.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 14:23

  Replay написав:Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! :D

В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!

Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!

Большая глупость - навязанная из-вне!
2014 год показал, что в Украине осталось сотни тысяч Честных патриотов Родины.
Для этого и продолжают "торговцы чужими собаками" их ликвидировать. Законодательно - делая в неокрепших умах истеблишмента(организованного криминала) - "нахлебниками" Украины.

Этому было посвящено десятки страниц - Кто за этим и как стоит. Законодательно с 2011 года.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:09

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.

Наш футбол вистрілює раз на десятиліття, і то відносно низенько. Жінка, після першого пропущенного, виключила телевізор, і їй всю ніч снився рахунок 4:0.:)
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 15:29

  andrijk777 написав:
  Replay написав:Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! :D

В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!

Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!

ВСІ думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. Так було, є і буде. І так є в усіх країнах.

А якщо "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", то прийдуть нові і вони будуть ЩЕ ГІРШІ. Приклад Зе прекрасно показує, на що здатна "людина не з системи". На ніщо кардинальне він не здатний. І це ще Зе не найгірший варіант.

Потому, ЧТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
С 2011 года "Украина", официально На Законодательном уровне, отказалась от своих социальных обязательств перед теми, в ком она в неоплатном боргу.
И это по факту 11 категорий.
"Хребет Государства", остатки которого, сегодня пережовують-доїдають "Янелохи":
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-77- ... 74120.html
https://nv.ua/ukraine/events/prosto-oni ... 54156.html
Пільги на проїзд хочуть замінити грошовими виплатами:...
Рада схвалила податкову амністію для українців
Україна зіткнеться з дефіцитом власної електроенергії...
Кабмін очікує зростання тарифів на опалення і гарячу...
https://news.finance.ua/ua/news/-/49583 ... partamentu
Українці з 1 липня повинні сплатити податок на нерухомість
Это можно продолжать бесконечно!
http://www.t.ks.ua/lukashenko-vydal-fey ... chernozema
И это не "Фейк", а фейк в руках кликуш от "пианистов", по факту Белорусь, сегодня кормит до миллиона украинцев, и это не только приграничные поселения, города,.... официально более 200 000 беженцев только с Донбасса.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Пон 05 лип, 2021 15:55, всього редагувалось 1 раз.
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