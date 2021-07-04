Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Туфта для виправдання бездарності Шевченка як тренера. Давай тоді порівняєм ціну команд Франції та Швейцарії. А може порахуєм ціну збірної Греції яка стала чемпіоном 2004? Я лише частково дивився другий тайм з Англією і футболу від нашої збірної не побачив взагалі, так само не було жодної спроби від Шевченка щось змінити. Ходили по полю спинами до воріт англійців, перепасовувались назад та чекали поки їм дадуть коридор до воріт. Наші каліки побачили, що виграти не зможуть, а навіщо тоді бігати, гроші все рівно отримають.
pesikot написав:А вот и unicdima, который вышел с темой - да всегда это было известно Ты же утверждал, что никакой операции не было.
Тьфу, гнилой пропагандон от Фёдорова. Ничем не отличаешься от российских пропагандонов
- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды – интеллектуализм»;
- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;
- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках – один для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;
- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;
- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.
- Геббельс
Жаль удалено статистика от центра Разумкова. Где 32% было приписано Зе. Опрос был конечно большой и обширный. Но по контрактным номерам. Отсюда -30% гослужащих и ... И того, на сегодня, за Зе проголосовало бы 2,5% ну, с погрешность. в 5%