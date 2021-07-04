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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7357735873597360 Додано: Пон 05 лип, 2021 15:49 andrijk777 написав: Starikan

https://www.championat.com/football/art ... omand.html

Почитай для саморозвитку.

Збірна України на Евро-2020 однозначно зіграла вище своїх можливостей(очікувань). І звичайно Шева в цьому успіху зіграв не останню роль. Почитай для саморозвитку.Збірна України на Евро-2020 однозначно зіграла вище своїх можливостей(очікувань). І звичайно Шева в цьому успіху зіграв не останню роль.

Туфта для виправдання бездарності Шевченка як тренера.

Давай тоді порівняєм ціну команд Франції та Швейцарії.

А може порахуєм ціну збірної Греції яка стала чемпіоном 2004?

Я лише частково дивився другий тайм з Англією і футболу від нашої збірної не побачив взагалі, так само не було жодної спроби від Шевченка щось змінити. Ходили по полю спинами до воріт англійців, перепасовувались назад та чекали поки їм дадуть коридор до воріт. Наші каліки побачили, що виграти не зможуть, а навіщо тоді бігати, гроші все рівно отримають. Туфта для виправдання бездарності Шевченка як тренера.Давай тоді порівняєм ціну команд Франції та Швейцарії.А може порахуєм ціну збірної Греції яка стала чемпіоном 2004?Я лише частково дивився другий тайм з Англією і футболу від нашої збірної не побачив взагалі, так само не було жодної спроби від Шевченка щось змінити. Ходили по полю спинами до воріт англійців, перепасовувались назад та чекали поки їм дадуть коридор до воріт. Наші каліки побачили, що виграти не зможуть, а навіщо тоді бігати, гроші все рівно отримають. unicdima

Повідомлень: 1631 З нами з: 10.06.19 Подякував: 63 раз. Подякували: 121 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 16:22 pesikot написав: А вот и unicdima, который вышел с темой - да всегда это было известно

Ты же утверждал, что никакой операции не было.



Тьфу, гнилой пропагандон от Фёдорова. Ничем не отличаешься от российских пропагандонов А вот и, который вышел с темой - да всегда это было известноТы же утверждал, что никакой операции не было.Тьфу, гнилой пропагандон от Фёдорова. Ничем не отличаешься от российских пропагандонов

- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды – интеллектуализм»;



- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;



- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках – один для столицы, другой – для провинции, один – для рабочих, другой – для служащих;



- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;



- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.

- Геббельс



Жаль удалено статистика от центра Разумкова.

Где 32% было приписано Зе.

Опрос был конечно большой и обширный.

Но по контрактным номерам.

Отсюда -30% гослужащих и ...

И того, на сегодня, за Зе проголосовало бы 2,5% ну, с погрешность. в 5% - ГеббельсЖаль удалено статистика от центра Разумкова.Где 32% было приписано Зе.Опрос был конечно большой и обширный.Но по контрактным номерам.Отсюда -30% гослужащих и ...И того, на сегодня, за Зе проголосовало бы 2,5% ну, с погрешность. в 5% Kudrjavuy

Повідомлень: 8844 З нами з: 20.09.12 Подякував: 710 раз. Подякували: 883 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7357735873597360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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