Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?
Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора. На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий". С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией. Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.
Starikan написав:Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?
Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора. На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий". С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией. Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.
Колега Старикан влучно вказав по футболу Неньки на те саме, що я виказую стосовно України.
Маючи такі! ресурси-можливості-потенціал, так далеко не максимально ефективно їх застосовувати.
Ну прикладів десятки, як з одними і тими ж гравцями майже ЛИШЕ при зміні керівництва та менеджменту команди, команда з самого дна не просто піднімалася вгору, а вигравала кубки Стенлі, Міжнародну Лігу Бейсболу і т.д.
Подивіться -- коли потрібні зміни-результат, то починають з чого??? З Генерального менеджера. Так Гаррі Бетмен змінив НХЛ... Гэри Брюс Беттмэн (англ. Gary Bruce Bettman, род. 2 июня 1952 года) — комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации[1]. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Беттмэн,_Гэри Так роблять зміни в самих командах НХЛ. От що творить Тамба-бей -- велика)) хокейна)) команда пляжів!)). А канадські едмонтони Гретські, калгарі і т.д. курять в сторонці.
Або бейсбол ...Окленд. Зміна підходу керівництва команди. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Человек,_который_изменил_всё Тепер цей Бін планує піти в європейський футбол. 19 років бейбол в Окленді і ... футбол.
Ну я навіть і не знаю, як ще можна пояснити, ключову роль керувальників...
Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.
Тобто навіть при таких управлінцях наша збірна показує добрий результат. А Ненька низенько-низенько)) розвивається.
Якщо ж вищим управлінцям достатньо результату того, що є, або взагалі побоку (аби мінімум був якийсь-то), то апріорі не буде нового якісного переходу на вищі рівні. А так, як і було -- сьогодні трошки гаріше, завтра гірше. Не останні, ні передні. Що Шеву призначити, що іншого))
Зи. От НХЛ яскравий приклад змін. Як змінився вихлоп, результат, якість ... а самі хокеісти (роботяги), як бігали-шпурляли шайбу, так і продовжили так само. А от вихоп від їх праці зріс в рази... Тому що Бетмен ... з НБА (баскетболу)) прийшов в управління. Організував, змінив. І ніхто, ніякі роботяги за управлінця його пряму функцію не виконають. І ніхто не чекав, 40 років не водив, поки в цих роботяг щось в свідомості зміниться і вони самі захотять)) заробляти більше, стати багатшими, вивести НХЛ на новий якісний рівень.
Функція роботяги робити біля верстата, лупити по шайбі, а от управлінця -- організувати цей процес так, щоб вихлоп від цієї справи роботяги був максимальний.
Вообще не понимаю, чего Димасик снова заныл. У него кроме зеленского все недостойные,зато вот Наполеон у нас ну просто душка.
Что касается сборной. Начнем с уровня футбола (в том числе детского) в стране. Он сопоставим с футболом Англии, Испании, Италии и др "футбольными странами"? У нас зима 4-5 месяцев в году. Крытые стадионы с искусственным покрытием? Сколько их? У нас вообще здоровый образ и спортивный стиль жизни популярный в стране?? Почему на фоне общего болота, деградации науки , здорового образа жизни, и т п. вдруг футбол должен быть на уровне футбольных грандов?? На этом фоне выходы даже в 1/8 - это уже достижение.
Replay написав:Вот тут кума сказала такое: "Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант!
В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!
Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!
ВСІ думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. Так було, є і буде. І так є в усіх країнах.
А якщо "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", то прийдуть нові і вони будуть ЩЕ ГІРШІ. Приклад Зе прекрасно показує, на що здатна "людина не з системи". На ніщо кардинальне він не здатний. І це ще Зе не найгірший варіант.
Туфта для виправдання бездарності Шевченка як тренера. Давай тоді порівняєм ціну команд Франції та Швейцарії. А може порахуєм ціну збірної Греції яка стала чемпіоном 2004? Я лише частково дивився другий тайм з Англією і футболу від нашої збірної не побачив взагалі, так само не було жодної спроби від Шевченка щось змінити. Ходили по полю спинами до воріт англійців, перепасовувались назад та чекали поки їм дадуть коридор до воріт. Наші каліки побачили, що виграти не зможуть, а навіщо тоді бігати, гроші все рівно отримають.
Туфта для виправдання бездарності Шевченка як тренера. Давай тоді порівняєм ціну команд Франції та Швейцарії. А може порахуєм ціну збірної Греції яка стала чемпіоном 2004? Я лише частково дивився другий тайм з Англією і футболу від нашої збірної не побачив взагалі, так само не було жодної спроби від Шевченка щось змінити. Ходили по полю спинами до воріт англійців, перепасовувались назад та чекали поки їм дадуть коридор до воріт. Наші каліки побачили, що виграти не зможуть, а навіщо тоді бігати, гроші все рівно отримають.
Тоді давай візьмемо збірну Туреччини, збірну Росії. Цілком підходять для порівняння з Україною. Краще вони зіграли за Україну? А Швейцарія по всіх параметрах круче України. Брати усякі виключення типу матчу Франції та Швейцарії - некоректно. А ось порівняння вартості гравці - цілком об'єктивний показник. Якщо гравець вартує 2 лями, він не буде грати як гравець що вартує 20 лямів, і ніякий тренер тут нічого не зробить.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Пон 05 лип, 2021 17:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.
Наш футбол вистрілює раз на десятиліття, і то відносно низенько. Жінка, після першого пропущенного, виключила телевізор, і їй всю ніч снився рахунок 4:0.
Для таких особистостей як твоя дружина, Аршавін сказав геніальну фразу: "Ваші очікування - це ваші проблеми". Поразка з крупним рахунком проти Англії прогнозувалась ще до матчу. Чесно скажу - я боявся тільки щоб не 0:5. Нажаль а був близький до істини.