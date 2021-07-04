Додано: Пон 05 лип, 2021 08:23

Tegularius написав: Starikan написав: Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами? Вас устраивают результаты сборной в отборе на ЧМ? Ничьи с финнами и казахами?

Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.

На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".

С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.

Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно. Финны сейчас не мальчики для битья, и крепкие середняки. А про результат отбора на ЧМ можно будет говорить по итогам этого отбора.На этом ЧЕ результат отличный. 1/4 ЧЕ это круче, чем 1/4 ЧМ, на ЧЕ нет проходных "Тунисов" и "Саудовских аравий".С англичанами держались первый тайм, создавали моменты. Бущан играл не слишком уверенно. И чувствовалось, что много сил физических и психологических отдали в игре со шведами. Англия по ходу одна из двух сильнейших команд этого Евро, вместе с Италией.Задача на этот турнир выполнена и перевыполнена, ругать и гнать тренера не за что. Тем более, альтернативных вариантов не видно.

Колега Старикан влучно вказав по футболу Неньки на те саме, що я виказую стосовно України.Маючи такі! ресурси-можливості-потенціал, так далеко не максимально ефективно їх застосовувати.Ну прикладів десятки, як з одними і тими ж гравцями майже ЛИШЕ при зміні керівництва та менеджменту команди, команда з самого дна не просто піднімалася вгору, а вигравала кубки Стенлі, Міжнародну Лігу Бейсболу і т.д.Подивіться -- коли потрібні зміни-результат, то починають з чого???З Генерального менеджера.Так Гаррі Бетмен змінив НХЛ...Гэри Брюс Беттмэн (англ. Gary Bruce Bettman, род. 2 июня 1952 года) — комиссар Национальной хоккейной лиги с 1993 года. До этого Беттмэн работал вице-президентом и главным консультантом Национальной баскетбольной ассоциации[1]. Беттмэн — выпускник Корнеллского университета и юридического факультета Нью-Йоркского университета.Беттмэн,_ГэриТак роблять зміни в самих командах НХЛ.От що творить Тамба-бей -- велика)) хокейна)) команда пляжів!)).А канадські едмонтони Гретські, калгарі і т.д. курять в сторонці.Або бейсбол ...Окленд. Зміна підходу керівництва команди.Человек,_который_изменил_всёТепер цей Бін планує піти в європейський футбол.19 років бейбол в Окленді і ... футбол.Ну я навіть і не знаю, як ще можна пояснити, ключову роль керувальників...Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.Тобто навіть при таких управлінцях наша збірна показує добрий результат. А Ненька низенько-низенько)) розвивається.Якщо ж вищим управлінцям достатньо результату того, що є, або взагалі побоку (аби мінімум був якийсь-то), то апріорі не буде нового якісного переходу на вищі рівні.А так, як і було -- сьогодні трошки гаріше, завтра гірше. Не останні, ні передні. Що Шеву призначити, що іншого))Зи.От НХЛ яскравий приклад змін.Як змінився вихлоп, результат, якість ... а самі хокеісти (роботяги), як бігали-шпурляли шайбу, так і продовжили так само.А от вихоп від їх праці зріс в рази...Тому що Бетмен ... з НБА (баскетболу)) прийшов в управління.Організував, змінив.І ніхто, ніякі роботяги за управлінця його пряму функцію не виконають.І ніхто не чекав, 40 років не водив, поки в цих роботяг щось в свідомості зміниться і вони самі захотять)) заробляти більше, стати багатшими, вивести НХЛ на новий якісний рівень.Функція роботяги робити біля верстата, лупити по шайбі, а от управлінця -- організувати цей процес так, щоб вихлоп від цієї справи роботяги був максимальний.