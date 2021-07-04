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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 05 лип, 2021 17:51
andrijk777 написав:
ВСІ
Replay написав:
Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!
Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!
думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. Так було, є і буде. І так є в усіх країнах.
А якщо "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", то прийдуть нові і вони будуть ЩЕ ГІРШІ
. Приклад Зе прекрасно показує, на що здатна "людина не з системи". На ніщо кардинальне він не здатний. І це ще Зе не найгірший варіант.
Прикольний в вас шлях по життю))
Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.
Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).
На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
От тільки вище ну ніяк...
Вище просуваються (точніше - яке нафіг просуваються, -- просувають!!) інші. Ті, що потрібні тим, хто саме призначає.
Хто керує ліфтами.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:54
lapay написав: detroytred написав:
Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.
Наш футбол вистрілює раз на десятиліття, і то відносно низенько. Жінка, після першого пропущенного, виключила телевізор, і їй всю ніч снився рахунок 4:0.
З поверненням.
Так це і є рівень.
Пофартило - вистрілили.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:02
Tegularius написав:
В стране нет более важных проблем, чем женская парадная обувь.
Как видите, более важные проблемы - футбол. Не новые налоги от зезедента, не газ уже 15 грн/куб (при папередниках 8 гривен - тарифный геноцид), даже не туфли по 6500 гривен пара, а футбол.
И на это тоже всем пофиг.
Страна идет путем УНР, когда свергли Скоропадского и довели потом армию до такого состояния, что Киев - столицу государства под Крутами защищала всего горстка студентов.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 05 лип, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:08
detroytred написав:
Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.
Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).
На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
От тільки вище ну ніяк...
А якщо подивитись не вище..а нижче...
1 Ви заявили що на рівні - замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
2 Ви заявили що -От тільки вище ну ніяк
Залишилось тепер пояснити
Чому у нас нижче кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки
- справи гірші ніж на Заході..
Якось не вяжеться
Середній рівень - нормальний, а низький з високим - поганий....
І чомусь для того щоб низький прийшов у середній - відповідати повинен високий?
А може середній?
Може якість моїх працівників більше залежить від мене ніж від Зеленського
Якість бійців в роті - більше залежить від ротного а не Міністра оборони
..і так далі...
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:12
detroytred написав:
Прикольний в вас шлях по життю))
Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки.
За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.
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