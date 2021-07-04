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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 05 лип, 2021 17:51
andrijk777 написав:
ВСІ
Replay написав:
Вот тут кума сказала такое:
"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант! В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!
Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!
думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. Так було, є і буде. І так є в усіх країнах.
А якщо "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", то прийдуть нові і вони будуть ЩЕ ГІРШІ
. Приклад Зе прекрасно показує, на що здатна "людина не з системи". На ніщо кардинальне він не здатний. І це ще Зе не найгірший варіант.
Прикольний в вас шлях по життю))
Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.
Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).
На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
От тільки вище ну ніяк...
Вище просуваються (точніше - яке нафіг просуваються, -- просувають!!) інші. Ті, що потрібні тим, хто саме призначає.
Хто керує ліфтами.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:54
lapay написав: detroytred написав:
Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.
Наш футбол вистрілює раз на десятиліття, і то відносно низенько. Жінка, після першого пропущенного, виключила телевізор, і їй всю ніч снився рахунок 4:0.
З поверненням.
Так це і є рівень.
Пофартило - вистрілили.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:02
Tegularius написав:
В стране нет более важных проблем, чем женская парадная обувь.
Как видите, более важные проблемы - футбол. Не новые налоги от зезедента, не газ уже 15 грн/куб (при папередниках 8 гривен - тарифный геноцид), даже не туфли по 6500 гривен пара, а футбол.
И на это тоже всем пофиг.
Страна идет путем УНР, когда свергли Скоропадского и довели потом армию до такого состояния, что Киев - столицу государства под Крутами защищала всего горстка студентов.
Востаннє редагувалось Schmit
в Пон 05 лип, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:08
detroytred написав:
Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.
Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).
На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
От тільки вище ну ніяк...
А якщо подивитись не вище..а нижче...
1 Ви заявили що на рівні - замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
2 Ви заявили що -От тільки вище ну ніяк
Залишилось тепер пояснити
Чому у нас нижче кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки
- справи гірші ніж на Заході..
Якось не вяжеться
Середній рівень - нормальний, а низький з високим - поганий....
І чомусь для того щоб низький прийшов у середній - відповідати повинен високий?
А може середній?
Може якість моїх працівників більше залежить від мене ніж від Зеленського
Якість бійців в роті - більше залежить від ротного а не Міністра оборони
..і так далі...
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1
Додано: Пон 05 лип, 2021 19:12
detroytred написав:
Прикольний в вас шлях по життю))
Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки.
За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:29
budivelnik написав: detroytred написав:
Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.
Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).
На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
От тільки вище ну ніяк...
А якщо подивитись не вище..а нижче...
1 Ви заявили що на рівні - замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.
2 Ви заявили що -От тільки вище ну ніяк
Залишилось тепер пояснити
Чому у нас нижче кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки
- справи гірші ніж на Заході..
Якось не вяжеться
Середній рівень - нормальний, а низький з високим - поганий....
І чомусь для того щоб низький прийшов у середній - відповідати повинен високий?
А може середній?
Може якість моїх працівників більше залежить від мене ніж від Зеленського
Якість бійців в роті - більше залежить від ротного а не Міністра оборони
..і так далі...
Де???
От де я заявив про середній рівень нижньої та середньої ланки от такий -- з такими фахівцями фанатами своєї справи?
Я звернув увагу, що на цих рівнях зустрічаються такі люди. Які дбають більше про справу, ніж за тільки себе.
Зустрічаються.
Контраргументував думку, що *ВСІ ...*.
Краще не починайте..., бо 90+% дискусії з вами -- це спростовування ваших перекручувань думок опонента.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 19:46
andrijk777 написав: detroytred написав:
Прикольний в вас шлях по життю))
Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки.
За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.
Я ж кажу, що прикольний шлях...
Знаю саме десятки.
Які займалися своєю справою і не кидали її заради просто більших доходів.
Я не проти тих, в кого справа -- це саме заробляння грошей. А чим саме -- хоч сьогодні лікуй, завтра горілку продавай, післязавтра - за верстат. І т.д.
Це нормально в принципі.
З.и. ви трохи перескочили на інше.
Почали мову про *ВСІ думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. *.
Я ж стверджую, що при досягненні-забезпеченні визначеного рівня матеріального достатку, фанати-фахівці своєї справи думають вже перш за все про свою справу (підлеглих, хворих, кафедру, учнів, Україну, народ).
Бо сходинку піраміди Маслоу по матеріальному забезпеченню для себе вони пройшли.
Тепер інші цілі, мета.
Про за рогом платять більше за іншу справу -- так їм по боку.
Що хтось за ІНШЕ отримує більше.
З.з.и. якщо що, то я не про себе.
Підкреслював не раз -- ні на героя, ні на хероя не претендував ніколи.
Але згідно вимог завжди старався робити.
Мені шкода, коли я бачу, як дійсно герої свого часу, своєї справи більш, ніж по максимуму викладаються, реально за свій рахунок заради справи.
Бо фани. Їм подобається...
А їх фіг просувають.
Просувають таке гівно, що капець.
І це гівно згори жене свої вимоги, свої поняття, свої "принципи". В їх ручннятках усі важелі.
Саме тому так і живемо.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:11
detroytred
Больше вопросов не имею.
Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.
Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:17
Schmit написав:
Как видите, более важные проблемы - футбол. Не новые налоги от зезедента, не газ уже 15 грн/куб (при папередниках 8 гривен - тарифный геноцид), даже не туфли по 6500 гривен пара, а футбол.
Футбол - это то, что пока еще объединяет почти всех независимо от политических взглядов. За сборную болеют почти все, кроме самых радикальных среди "ватников" и среди "патриотов" (вроде Дроздова и Ницой)
Начсет тарифов: их резкий рост при Порошенко-Яценюке почувствовал. При Зеленском - пока что нет. Может, еще будет.
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Додано: Пон 05 лип, 2021 20:22
andrijk777 написав:detroytred
Больше вопросов не имею.
Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.
Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні.
Я живу в такому ж оточенні, як і ви.
Ви може просто не помічаєте таких людей серед купи інших.
Або дуже зайняті собою, своїми справами.
Хоча може бути таке -- я-то за 50+ кажу.
А серед молоді -- вже дійсно одиниці.
А може і нема.
Бо коли фани начкафедр зараз рибалять, а чуваки, які підручники учням роздав та спати закрився в себе (всі очманіли -- невже так можна. І як так можна. І що далі), тепер на факультеті керують, то дійсно -- кого вони в підлеглі понабирали і кого навчать))
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detroytred
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