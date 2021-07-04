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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7357735873597360 Додано: Пон 05 лип, 2021 17:51 andrijk777 написав: Replay написав: Вот тут кума сказала такое:

"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант!



В Украине на сегодня, НЕТ проукраинской полит.силы, ориентированной на Создание Сильной Украины, без коррупции и противостояний!



Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера! Вот тут кума сказала такое:"Если бы на следующих Выборах в Раду, была отдельная строка "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", большинство украинцев - однозначно бы поддержало этот вариант!Мы выбираем лучшее из худшего! Чтобы завтра, не было хуже чем вчера!

ВСІ думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. Так було, є і буде. І так є в усіх країнах.



А якщо "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", то прийдуть нові і вони будуть ЩЕ ГІРШІ. Приклад Зе прекрасно показує, на що здатна "людина не з системи". На ніщо кардинальне він не здатний. І це ще Зе не найгірший варіант. думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. Так було, є і буде. І так є в усіх країнах.А якщо "всех кандидатов переселить на Сев. Полюс", то прийдуть нові і вони будуть. Приклад Зе прекрасно показує, на що здатна "людина не з системи". На ніщо кардинальне він не здатний. І це ще Зе не найгірший варіант.

Прикольний в вас шлях по життю))



Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!

Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.



Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).



На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.



От тільки вище ну ніяк...

Вище просуваються (точніше - яке нафіг просуваються, -- просувають!!) інші. Ті, що потрібні тим, хто саме призначає.

Хто керує ліфтами. Прикольний в вас шлях по життю))Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.От тільки вище ну ніяк...Вище просуваються (точніше - яке нафіг просуваються, -- просувають!!) інші. Ті, що потрібні тим, хто саме призначає.Хто керує ліфтами. detroytred

Повідомлень: 24383 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 17:54 lapay написав: detroytred написав: Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні. Стосовно збірної -- починати треба не з шевченків, а з того, які задачі-цілі мають ті, хто його призначає, хто займається футболом в Україні.

Наш футбол вистрілює раз на десятиліття, і то відносно низенько. Жінка, після першого пропущенного, виключила телевізор, і їй всю ніч снився рахунок 4:0. Наш футбол вистрілює раз на десятиліття, і то відносно низенько. Жінка, після першого пропущенного, виключила телевізор, і їй всю ніч снився рахунок 4:0.

З поверненням.



Так це і є рівень.

Пофартило - вистрілили. З поверненням.Так це і є рівень.Пофартило - вистрілили. detroytred

Повідомлень: 24383 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 19:02 Tegularius написав: В стране нет более важных проблем, чем женская парадная обувь. В стране нет более важных проблем, чем женская парадная обувь.

Как видите, более важные проблемы - футбол. Не новые налоги от зезедента, не газ уже 15 грн/куб (при папередниках 8 гривен - тарифный геноцид), даже не туфли по 6500 гривен пара, а футбол.







И на это тоже всем пофиг.

Страна идет путем УНР, когда свергли Скоропадского и довели потом армию до такого состояния, что Киев - столицу государства под Крутами защищала всего горстка студентов. Как видите, более важные проблемы - футбол. Не новые налоги от зезедента, не газ уже 15 грн/куб (при папередниках 8 гривен - тарифный геноцид), даже не туфли по 6500 гривен пара, а футбол.И на это тоже всем пофиг.Страна идет путем УНР, когда свергли Скоропадского и довели потом армию до такого состояния, что Киев - столицу государства под Крутами защищала всего горстка студентов. Востаннє редагувалось Schmit в Пон 05 лип, 2021 19:12, всього редагувалось 1 раз. Schmit

Повідомлень: 2250 З нами з: 08.09.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 19:08 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.

Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).

На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.

От тільки вище ну ніяк... Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.От тільки вище ну ніяк... А якщо подивитись не вище..а нижче...

1 Ви заявили що на рівні - замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.

2 Ви заявили що -От тільки вище ну ніяк



Залишилось тепер пояснити

Чому у нас нижче кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки - справи гірші ніж на Заході..



Якось не вяжеться

Середній рівень - нормальний, а низький з високим - поганий....

І чомусь для того щоб низький прийшов у середній - відповідати повинен високий?

А може середній?

Може якість моїх працівників більше залежить від мене ніж від Зеленського

Якість бійців в роті - більше залежить від ротного а не Міністра оборони

..і так далі... А якщо подивитись не вище..а нижче...1 Ви заявили що на рівні -2 Ви заявили що -Залишилось тепер пояснитиЧому у нас нижче- справи гірші ніж на Заході..Якось не вяжетьсяСередній рівень - нормальний, а низький з високим - поганий....І чомусь для того щоб низький прийшов у середній - відповідати повинен високий?А може середній?Може якість моїх працівників більше залежить від мене ніж від ЗеленськогоЯкість бійців в роті - більше залежить від ротного а не Міністра оборони..і так далі... budivelnik

Повідомлень: 24589 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 19:12 detroytred написав: Прикольний в вас шлях по життю))



Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!

Прикольний в вас шлях по життю))Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!

Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки.

За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні. Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки.За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні. andrijk777

Повідомлень: 3131 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 19:29 budivelnik написав: detroytred написав: Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.

Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).

На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.

От тільки вище ну ніяк... Є достатній приємливий рівень достатку (нормальна квартира, дача, машина, діти вчаться в нормальних закладах,і т.д.) -- і пофіг їм ще крутіше машина, дім і тещо.Професійно займається своєю улюбленою справою (керують відділом, установою, кафедрою, вчать, лікують, командують).На рівні кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.От тільки вище ну ніяк... А якщо подивитись не вище..а нижче...

1 Ви заявили що на рівні - замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки, і т.д. -- такі є.

2 Ви заявили що -От тільки вище ну ніяк



Залишилось тепер пояснити

Чому у нас нижче кафедри, відділу, замкомбрига, замнач-ка ВВУЗу, директора школи, відділення поліклініки - справи гірші ніж на Заході..



Якось не вяжеться

Середній рівень - нормальний, а низький з високим - поганий....

І чомусь для того щоб низький прийшов у середній - відповідати повинен високий?

А може середній?

Може якість моїх працівників більше залежить від мене ніж від Зеленського

Якість бійців в роті - більше залежить від ротного а не Міністра оборони

..і так далі... А якщо подивитись не вище..а нижче...1 Ви заявили що на рівні -2 Ви заявили що -Залишилось тепер пояснитиЧому у нас нижче- справи гірші ніж на Заході..Якось не вяжетьсяСередній рівень - нормальний, а низький з високим - поганий....І чомусь для того щоб низький прийшов у середній - відповідати повинен високий?А може середній?Може якість моїх працівників більше залежить від мене ніж від ЗеленськогоЯкість бійців в роті - більше залежить від ротного а не Міністра оборони..і так далі...

Де???

От де я заявив про середній рівень нижньої та середньої ланки от такий -- з такими фахівцями фанатами своєї справи?



Я звернув увагу, що на цих рівнях зустрічаються такі люди. Які дбають більше про справу, ніж за тільки себе.

Зустрічаються.

Контраргументував думку, що *ВСІ ...*.



Краще не починайте..., бо 90+% дискусії з вами -- це спростовування ваших перекручувань думок опонента. Де???От де я заявив про середній рівень нижньої та середньої ланки от такий -- з такими фахівцями фанатами своєї справи?Я звернув увагу, що на цих рівнях зустрічаються такі люди. Які дбають більше про справу, ніж за тільки себе.Зустрічаються.Контраргументував думку, що *ВСІ ...*.Краще не починайте..., бо 90+% дискусії з вами -- це спростовування ваших перекручувань думок опонента. detroytred

Повідомлень: 24383 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 19:46 andrijk777 написав: detroytred написав: Прикольний в вас шлях по життю))



Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!

Прикольний в вас шлях по життю))Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!

Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки.

За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні. Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки.За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.

Я ж кажу, що прикольний шлях...



Знаю саме десятки.

Які займалися своєю справою і не кидали її заради просто більших доходів.



Я не проти тих, в кого справа -- це саме заробляння грошей. А чим саме -- хоч сьогодні лікуй, завтра горілку продавай, післязавтра - за верстат. І т.д.

Це нормально в принципі.



З.и. ви трохи перескочили на інше.

Почали мову про *ВСІ думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. *.



Я ж стверджую, що при досягненні-забезпеченні визначеного рівня матеріального достатку, фанати-фахівці своєї справи думають вже перш за все про свою справу (підлеглих, хворих, кафедру, учнів, Україну, народ).



Бо сходинку піраміди Маслоу по матеріальному забезпеченню для себе вони пройшли.

Тепер інші цілі, мета.



Про за рогом платять більше за іншу справу -- так їм по боку.

Що хтось за ІНШЕ отримує більше.



З.з.и. якщо що, то я не про себе.

Підкреслював не раз -- ні на героя, ні на хероя не претендував ніколи.

Але згідно вимог завжди старався робити.



Мені шкода, коли я бачу, як дійсно герої свого часу, своєї справи більш, ніж по максимуму викладаються, реально за свій рахунок заради справи.

Бо фани. Їм подобається...



А їх фіг просувають.

Просувають таке гівно, що капець.

І це гівно згори жене свої вимоги, свої поняття, свої "принципи". В їх ручннятках усі важелі.

Саме тому так і живемо. Я ж кажу, що прикольний шлях...Знаю саме десятки.Які займалися своєю справою і не кидали її заради просто більших доходів.Я не проти тих, в кого справа -- це саме заробляння грошей. А чим саме -- хоч сьогодні лікуй, завтра горілку продавай, післязавтра - за верстат. І т.д.Це нормально в принципі.З.и. ви трохи перескочили на інше.Почали мову про *ВСІ думають про себе, про себе, а вже потім про Україну, народ і т.д. *.Я ж стверджую, що при досягненні-забезпеченні визначеного рівня матеріального достатку, фанати-фахівці своєї справи думають вже перш за все про свою справу (підлеглих, хворих, кафедру, учнів, Україну, народ).Бо сходинку піраміди Маслоу по матеріальному забезпеченню для себе вони пройшли.Тепер інші цілі, мета.Про за рогом платять більше за іншу справу -- так їм по боку.Що хтось за ІНШЕ отримує більше.З.з.и. якщо що, то я не про себе.Підкреслював не раз -- ні на героя, ні на хероя не претендував ніколи.Але згідно вимог завжди старався робити.Мені шкода, коли я бачу, як дійсно герої свого часу, своєї справи більш, ніж по максимуму викладаються, реально за свій рахунок заради справи.Бо фани. Їм подобається...А їх фіг просувають.Просувають таке гівно, що капець.І це гівно згори жене свої вимоги, свої поняття, свої "принципи". В їх ручннятках усі важелі.Саме тому так і живемо. detroytred

Повідомлень: 24383 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 20:11 detroytred

Больше вопросов не имею.

Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.

Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні. Больше вопросов не имею.Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні. andrijk777

Повідомлень: 3131 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 20:17 Schmit написав: Как видите, более важные проблемы - футбол. Не новые налоги от зезедента, не газ уже 15 грн/куб (при папередниках 8 гривен - тарифный геноцид), даже не туфли по 6500 гривен пара, а футбол. Как видите, более важные проблемы - футбол. Не новые налоги от зезедента, не газ уже 15 грн/куб (при папередниках 8 гривен - тарифный геноцид), даже не туфли по 6500 гривен пара, а футбол.

Футбол - это то, что пока еще объединяет почти всех независимо от политических взглядов. За сборную болеют почти все, кроме самых радикальных среди "ватников" и среди "патриотов" (вроде Дроздова и Ницой)



Начсет тарифов: их резкий рост при Порошенко-Яценюке почувствовал. При Зеленском - пока что нет. Может, еще будет. Футбол - это то, что пока еще объединяет почти всех независимо от политических взглядов. За сборную болеют почти все, кроме самых радикальных среди "ватников" и среди "патриотов" (вроде Дроздова и Ницой)Начсет тарифов: их резкий рост при Порошенко-Яценюке почувствовал. При Зеленском - пока что нет. Может, еще будет. Tegularius Повідомлень: 1577 З нами з: 11.02.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 20:22 andrijk777 написав: detroytred

Больше вопросов не имею.

Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.

Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні. Больше вопросов не имею.Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні.

Я живу в такому ж оточенні, як і ви.



Ви може просто не помічаєте таких людей серед купи інших.

Або дуже зайняті собою, своїми справами.



Хоча може бути таке -- я-то за 50+ кажу.

А серед молоді -- вже дійсно одиниці.



А може і нема.

Бо коли фани начкафедр зараз рибалять, а чуваки, які підручники учням роздав та спати закрився в себе (всі очманіли -- невже так можна. І як так можна. І що далі), тепер на факультеті керують, то дійсно -- кого вони в підлеглі понабирали і кого навчать)) Я живу в такому ж оточенні, як і ви.Ви може просто не помічаєте таких людей серед купи інших.Або дуже зайняті собою, своїми справами.Хоча може бути таке -- я-то за 50+ кажу.А серед молоді -- вже дійсно одиниці.А може і нема.Бо коли фани начкафедр зараз рибалять, а чуваки, які підручники учням роздав та спати закрився в себе (всі очманіли -- невже так можна. І як так можна. І що далі), тепер на факультеті керують, то дійсно -- кого вони в підлеглі понабирали і кого навчать)) detroytred

Повідомлень: 24383 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7357735873597360 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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