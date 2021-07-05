andrijk777 написав:detroytred
50+ чи 50- ніякої різниці немає. Ну якщо вам 60+ і пенсія 10000 і у вас є улюблена справа з доходом 5000, то можливо ви і не поміняєте її на 15000, але це ситуація інша.
А те, що людина "фанат своєї справи" чи професіонал не означає що вона не хоче отримувати більше. Хоче звичайно, але не може. А поміняти справу - це ще гірше, скоріш за все це не призведе до збільшення доходів, ну як мінімум не до трикратного. І людина це прекрасно розуміє.
Я ж кажу: ви відходите від суті питання.
Я ж не заперечую, що зайнятися іншою справою (де вона отримувала більший дохід) такій людині важче, складніше, неможливо і т.д.
Я про те, що людина за "призванием" влучно зайнялася саме своєю справою.
Яка їй подобається. До якої в неї дійсно є здібності.
І, якщо вона має визначений рівень матеріального достатку, то її, крім своєї цієї справи (керувати школою, міністерством, бригадою, збройними силами, лікувати, вчити, будувати і т.д.) усе інше!!! (більші доходи: хоч через схеми, хоч через хабарі, послуги) для себе!!! не цікавить.
Вона навіть за свій рахунок (часу для сім'ї, грошей - інструмент тещо для кафедри, справи) удосконалює справу, якою займається.
І ось таких треба просувати вище.
Тому що вони будуть займатися перш за все справою.
Навіщо їм підлеглі телепні, хабарники, залежні і т.д.?
Їм потрібні ті, хто допомагає справі. Фахівці.
Отак все і будується.
Догори та додолу.
Система...
А якщо потрібні гроші... Для себе.
То найлегше за рахунок справи будувати систему, яка ТОБІ приносить гроші.
Гроші тобі принесуть залежні від тебе підлеглі...
Оце система.
Де справа другорядна. Головне свій особистий дохід.
Тоді в тебе числяться а кафедрі родичі начальниів, підприємці, за яких ти отримуєш зарплатню, а вони льогти та пенсії, хабарники, які деруть з учнів.
Справа до біса...
Фахівці до біса...
Аби був мінімум...
Оце за віконцем.
Підтримка мінімуму.
Удосконалення гнилої системи для збільшення собі доходу при збереженні мінімуму.
Що показав ЗЕ і Ко???
Що навіть з такими "фахівцями" ще можна підтримувати оцей мінімум.
Це посміховисько над фахівцями порошенками. Показ того, що вони працювали по мінімуму.
ЦЕ, ЯК БІГ ТРУСЦОЙ, ОДНАКОВО БІЖАТЬ (ДАЮТЬ ОЦЕЙ МІНІМУМ), ЩО СЛАБАК-ЛЮБИТЕЛЬ, ЩО ПРОФІ.
І все б нічого.
Але мінімум розрахований для існуючих умов.
Зміняться вони а гірші і капець...
Папередники робили так само.
Для тих умов в нас були нормальні (з точки зору мінімуму!) ЗСУ і т.д.
І все б нічого.
Але політика мінімуму - це втрата часу й ресурсів. Розвинуті країни тікають далі.
Люди наші тікають до них.
Залишається ... отой мінімум.
У всьому.
А це ризики. Й відсутність перспектив.
І ніхто за можновладців їх функцію не виконає. Коли вони за принципом -- головне для себе, а не справа.
Вони собі-то мошну набивають ... за рахунок справи.
Той ресурс, що є, не використовується більш ефективно.
Саме на це вказав колега Старикан.