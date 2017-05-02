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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7359736073617362> Додано: Пон 05 лип, 2021 21:08 detroytred

50+ чи 50- ніякої різниці немає. Ну якщо вам 60+ і пенсія 10000 і у вас є улюблена справа з доходом 5000, то можливо ви і не поміняєте її на 15000, але це ситуація інша.

А те, що людина "фанат своєї справи" чи професіонал не означає що вона не хоче отримувати більше. Хоче звичайно, але не може. А поміняти справу - це ще гірше, скоріш за все це не призведе до збільшення доходів, ну як мінімум не до трикратного. І людина це прекрасно розуміє. andrijk777

Повідомлень: 3135 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 21:39 andrijk777 написав: detroytred

50+ чи 50- ніякої різниці немає. Ну якщо вам 60+ і пенсія 10000 і у вас є улюблена справа з доходом 5000, то можливо ви і не поміняєте її на 15000, але це ситуація інша.

А те, що людина "фанат своєї справи" чи професіонал не означає що вона не хоче отримувати більше. Хоче звичайно, але не може. А поміняти справу - це ще гірше, скоріш за все це не призведе до збільшення доходів, ну як мінімум не до трикратного. І людина це прекрасно розуміє. 50+ чи 50- ніякої різниці немає. Ну якщо вам 60+ і пенсія 10000 і у вас є улюблена справа з доходом 5000, то можливо ви і не поміняєте її на 15000, але це ситуація інша.А те, що людина "фанат своєї справи" чи професіонал не означає що вона не хоче отримувати більше. Хоче звичайно, але не може. А поміняти справу - це ще гірше, скоріш за все це не призведе до збільшення доходів, ну як мінімум не до трикратного. І людина це прекрасно розуміє.

Я ж кажу: ви відходите від суті питання.



Я ж не заперечую, що зайнятися іншою справою (де вона отримувала більший дохід) такій людині важче, складніше, неможливо і т.д.



Я про те, що людина за "призванием" влучно зайнялася саме своєю справою.

Яка їй подобається. До якої в неї дійсно є здібності.

І, якщо вона має визначений рівень матеріального достатку, то її, крім своєї цієї справи (керувати школою, міністерством, бригадою, збройними силами, лікувати, вчити, будувати і т.д.) усе інше!!! (більші доходи: хоч через схеми, хоч через хабарі, послуги) для себе!!! не цікавить.



Вона навіть за свій рахунок (часу для сім'ї, грошей - інструмент тещо для кафедри, справи) удосконалює справу, якою займається.



І ось таких треба просувати вище.

Тому що вони будуть займатися перш за все справою.

Навіщо їм підлеглі телепні, хабарники, залежні і т.д.?

Їм потрібні ті, хто допомагає справі. Фахівці.

Отак все і будується.

Догори та додолу.

Система...



А якщо потрібні гроші... Для себе.

То найлегше за рахунок справи будувати систему, яка ТОБІ приносить гроші.

Гроші тобі принесуть залежні від тебе підлеглі...

Оце система.

Де справа другорядна. Головне свій особистий дохід.

Тоді в тебе числяться а кафедрі родичі начальниів, підприємці, за яких ти отримуєш зарплатню, а вони льогти та пенсії, хабарники, які деруть з учнів.

Справа до біса...

Фахівці до біса...

Аби був мінімум...

Оце за віконцем.

Підтримка мінімуму.

Удосконалення гнилої системи для збільшення собі доходу при збереженні мінімуму.



Що показав ЗЕ і Ко???

Що навіть з такими "фахівцями" ще можна підтримувати оцей мінімум.

Це посміховисько над фахівцями порошенками. Показ того, що вони працювали по мінімуму.

ЦЕ, ЯК БІГ ТРУСЦОЙ, ОДНАКОВО БІЖАТЬ (ДАЮТЬ ОЦЕЙ МІНІМУМ), ЩО СЛАБАК-ЛЮБИТЕЛЬ, ЩО ПРОФІ.



І все б нічого.

Але мінімум розрахований для існуючих умов.

Зміняться вони а гірші і капець...



Папередники робили так само.

Для тих умов в нас були нормальні (з точки зору мінімуму!) ЗСУ і т.д.



І все б нічого.

Але політика мінімуму - це втрата часу й ресурсів. Розвинуті країни тікають далі.

Люди наші тікають до них.

Залишається ... отой мінімум.

У всьому.

А це ризики. Й відсутність перспектив.



І ніхто за можновладців їх функцію не виконає. Коли вони за принципом -- головне для себе, а не справа.

Вони собі-то мошну набивають ... за рахунок справи.

Той ресурс, що є, не використовується більш ефективно.



Саме на це вказав колега Старикан. Я ж кажу: ви відходите від суті питання.Я ж не заперечую, що зайнятися іншою справою (де вона отримувала більший дохід) такій людині важче, складніше, неможливо і т.д.Я про те, що людина за "призванием" влучно зайнялася саме своєю справою.Яка їй подобається. До якої в неї дійсно є здібності.І, якщо вона має визначений рівень матеріального достатку, то її, крім своєї цієї справи (керувати школою, міністерством, бригадою, збройними силами, лікувати, вчити, будувати і т.д.) усе інше!!! (більші доходи: хоч через схеми, хоч через хабарі, послуги) для себе!!! не цікавить.Вона навіть за свій рахунок (часу для сім'ї, грошей - інструмент тещо для кафедри, справи) удосконалює справу, якою займається.І ось таких треба просувати вище.Тому що вони будуть займатися перш за все справою.Навіщо їм підлеглі телепні, хабарники, залежні і т.д.?Їм потрібні ті, хто допомагає справі. Фахівці.Отак все і будується.Догори та додолу.Система...А якщо потрібні гроші... Для себе.То найлегше за рахунок справи будувати систему, яка ТОБІ приносить гроші.Гроші тобі принесуть залежні від тебе підлеглі...Оце система.Де справа другорядна. Головне свій особистий дохід.Тоді в тебе числяться а кафедрі родичі начальниів, підприємці, за яких ти отримуєш зарплатню, а вони льогти та пенсії, хабарники, які деруть з учнів.Справа до біса...Фахівці до біса...Аби був мінімум...Оце за віконцем.Підтримка мінімуму.Удосконалення гнилої системи для збільшення собі доходу при збереженні мінімуму.Що показав ЗЕ і Ко???Що навіть з такими "фахівцями" ще можна підтримувати оцей мінімум.Це посміховисько над фахівцями порошенками. Показ того, що вони працювали по мінімуму.ЦЕ, ЯК БІГ ТРУСЦОЙ, ОДНАКОВО БІЖАТЬ (ДАЮТЬ ОЦЕЙ МІНІМУМ), ЩО СЛАБАК-ЛЮБИТЕЛЬ, ЩО ПРОФІ.І все б нічого.Але мінімум розрахований для існуючих умов.Зміняться вони а гірші і капець...Папередники робили так само.Для тих умов в нас були нормальні (з точки зору мінімуму!) ЗСУ і т.д.І все б нічого.Але політика мінімуму - це втрата часу й ресурсів. Розвинуті країни тікають далі.Люди наші тікають до них.Залишається ... отой мінімум.У всьому.А це ризики. Й відсутність перспектив.І ніхто за можновладців їх функцію не виконає. Коли вони за принципом -- головне для себе, а не справа.Вони собі-то мошну набивають ... за рахунок справи.Той ресурс, що є, не використовується більш ефективно.Саме на це вказав колега Старикан. detroytred

Повідомлень: 24387 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 21:50 detroytred написав: Я ж стверджую, що при досягненні-забезпеченні визначеного рівня матеріального достатку, фанати-фахівці своєї справи думають вже перш за все про свою справу (підлеглих, хворих, кафедру, учнів, Україну, народ). Я ж стверджую, що при досягненні-забезпеченні визначеного рівня матеріального достатку, фанати-фахівці своєї справи думають вже перш за все про свою справу (підлеглих, хворих, кафедру, учнів, Україну, народ). Залишилось тепер визначити розмір цього достатку..

Я знаю , що 5% населення( приблизно 2 млн осіб) мають розмір достатку в 5-7 разів вищий ніж середньостатистичний працівник з зарплатою в 7000 грн/місяць на руки....

Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....

А за які заощадження?

Тому 2 млн успішних,поки що не мають часу/можливості думати про когось крім членів своєї сімї.Первинне накопичення капіталу в цієї групи ще йде.

detroytred написав: andrijk777 написав: detroytred

Больше вопросов не имею.

Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.

Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні. detroytredБольше вопросов не имею.Тут одне з двох, або ви лукавите(або "само-навіюєтесь") що знаєте більше десятка таких людей, або живете в якомусь особливому оточені.Я таких людей не знаю, більше того, я навіть не уявляю образ такої людини в Україні. Хоча може бути таке -- я-то за 50+ кажу.

А серед молоді -- вже дійсно одиниці. Хоча може бути таке -- я-то за 50+ кажу.А серед молоді -- вже дійсно одиниці. Андрійчик

1 Людина шукає спосіб,як оправдати своє нице життя.

Жити то жив, а от нічого ні він,ні його оточення - не досягнув

2 Оповідання про масовість серед старих....,які за часів коли

мали здоровья/можливості/бажання - нічого не досягли

але тепер будуть думати про когось..це маразм.

Дійсно думати про інших..може тільки той кому нічого не треба

Але як видно з мого повідомлення вище

Ті що щось можуть і роблять - ті ще не все зробили для себе/сімї

А ті що живуть на пенсію-ті підтримують у власних очах свою велич - виключно фантазіями,що вони на щось можуть вплинути,але їх не зрозуміли і їм не дали. Залишилось тепер визначити розмір цього достатку..Я знаю , що 5% населення( приблизно 2 млн осіб) мають розмір достатку в 5-7 разів вищий ніж середньостатистичний працівник з зарплатою в 7000 грн/місяць на руки....Але навіть 35000-50000 грн/місяць ..це рівень середнього європейця..а цей рівень не дає можливості легко дивитись в майбутнє...адже при сьогоднішньому рівні тривалості життя-після виходу на пенсію, людина живе ще 15-20+ років....А за які заощадження?Тому 2 млн успішних,поки що не мають часу/можливості думати про когось крім членів своєї сімї.Первинне накопичення капіталу в цієї групи ще йде.Андрійчик1 Людина шукає спосіб,як оправдати своє нице життя.Жити то жив, а от нічого ні він,ні його оточення - не досягнув2 Оповідання про масовість серед старих....,які за часів колимали здоровья/можливості/бажання - нічого не досяглиале тепер будуть думати про когось..це маразм.Дійсно думати про інших..може тільки той кому нічого не требаАле як видно з мого повідомлення вищеТі що щось можуть і роблять - ті ще не все зробили для себе/сімїА ті що живуть на пенсію-ті підтримують у власних очах свою велич - виключно фантазіями,що вони на щось можуть вплинути,але їх не зрозуміли і їм не дали. budivelnik

Повідомлень: 24592 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 22:02 Будівельник

Людині, яка тупо заробляла гроші -- як мета, дійсно важко зрозуміти, що є інші люди.



Може дойде такий приклад -- це як хоббі.

Співпадіння праці (міскїця роботи) з хоббі.

На хоббі люди витрачають ...

Так і тут -- мета не заробити, як ти, мільйони, а навпаки -- навіть своє віддати для справи, якої фанат, яка хоббі.



В тебе хоббі -- заробляння грошей.

Хоч в армії прапорщиком, хоч будівельником в госконторі, хоч власником будівельником, хоч горілкою, хоч матеріалами, хоч равликами))



Тому ти виміряєш у грошах, а хтось в покорених вершинах, званні, вилікуваних пацієнтах, учнях і т.д.



І просувати система повинна саме отаких, в кого співпало -- призвання зі справою.

Там ефект. Там результат.



Зи.

Що значить не досягли???

Ти в чому досягнення вимірюєш-то???

Знов у грошах?

Ти сам казав, що досяг в бізнесі прапорщика. Лише прапорщика.

Люди ж досягли рівня полковників. У своїй справі.



Ти ж, що в армії був прапорщиком, що в бізнесі вище не досяг.

Тому й вимірюєш в папугах... detroytred

Повідомлень: 24387 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 22:07 Вкладчик1234 написав:



https://www.visualcapitalist.com/mapped-global-happiness-levels-in-2021/ – это результат паразитирования на лозунгах демократии, парамилитарные формирования активистов по вызову, соросята и «дебилы-профаны» © на должностях в министерствах и ведомствах, позорное внешнее управление и отстаивание чужих интересов на внешнеполитической арене, бесконечное и бесперспективное движение в НАТО и Евросоюз, превращение страны в рынок для чужих товаров, а населения в дешевую рабочую силу. Самая несчастная страна Европы (данные World Happiness Report 2021– это результат паразитирования на лозунгах демократии, парамилитарные формирования активистов по вызову, соросята и «дебилы-профаны»на должностях в министерствах и ведомствах, позорное внешнее управление и отстаивание чужих интересов на внешнеполитической арене, бесконечное и бесперспективное движение в НАТО и Евросоюз, превращение страны в рынок для чужих товаров, а населения в дешевую рабочую силу.

Вже 30 років "превращаемся". Коли вже "превратимся"?

І взагалі досить дивна картинка. Чомусь Туреччина і Пакистан мають такий ж 4,9 коефіцієнт, як і Україна, але окрашені в світліший(кращий) колір. Вже 30 років "превращаемся". Коли вже "превратимся"?І взагалі досить дивна картинка. Чомусь Туреччина і Пакистан мають такий ж 4,9 коефіцієнт, як і Україна, але окрашені в світліший(кращий) колір. andrijk777

Повідомлень: 3135 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 22:21 andrijk777 написав: Вже 30 років "превращаемся". Коли вже "превратимся"?

І взагалі досить дивна картинка. Вже 30 років "превращаемся". Коли вже "превратимся"?І взагалі досить дивна картинка.

Та давно уже превратились.



Чомусь Туреччина і Пакистан мають такий ж 4,9 коефіцієнт, як і Україна, але окрашені в світліший(кращий) колір.

Не иначе рука кремля цвета поменяла. Та давно уже превратились.Не иначе рука кремля цвета поменяла. Tegularius Повідомлень: 1578 З нами з: 11.02.14 Подякував: 210 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 22:27 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Будівельник

Людині, яка тупо заробляла гроші -- як мета, дійсно важко зрозуміти, що є інші люди. БудівельникЛюдині, яка тупо заробляла гроші -- як мета, дійсно важко зрозуміти, що є інші люди. 1 Мене не цікавить досвід Діогена по правилам проживання в Бочці.

2 В мене на депозитах чи трьохлітрових банках ніколи не буває більше 100000 грн на протязі більше 24 годин..

Я гроші не мариную - я їх...тупо вкладаю у якість свого бізнесу і життя.

В мене є квартири,машини,магазини.... - це по твоєму тупе заробляння грошей?

3 Коли будеш мати дружину і дітей - запитаєшся їх

Що їм краще підходить

Твоє хоббі по написанню дурниць на цих сторінках

Чи мої квартири/машини/освіта/бізнес/відпочинок

detroytred написав: Може дойде такий приклад -- це як хоббі. Може дойде такий приклад -- це як хоббі. Боронь боже нас від хоббістів у владі....

Життя людини повинно залежати від реальних результатів її праці...

А хоббіст задоволений тоді коли сімя помирає з голоду..а він купив чергову марку.

detroytred написав: Тому ти виміряєш у грошах, а хтось в покорених вершинах, званні, вилікуваних пацієнтах, учнях і т.д. Тому ти виміряєш у грошах, а хтось в покорених вершинах, званні, вилікуваних пацієнтах, учнях і т.д. Сам дурь придумав-сам в неї повірив.

1 В мене грошей багато..але в бізнесі і в обслуговуванні якості життя моєї сімї

2 В мене велика сімя

3 Багато тих хто зі мною працював - зараз мають кращі позиції..отже як вчитель я задоволений



Можу перечислювати довго і багато

Просто в кожного свої критерії успішності...але всі вони тим чи іншим макаром привязані до грошей

Консультація хорошого вчителя(лікаря/співака) коштує більше ніж нездари

Картина(роман/опера) хорошого митця - коштує дорожче ніж нездари

Інструмент/товар хорошого працівника - коштує дорожче ніж нездари

Рекламні контракти хорошого спортсмена(альпініста) коштують дорожче ніж нездари

Хороший товар (Мерседес) коштує дорожче ніж Таврія...



Тому поради багатого -важать більше ніж фантазії убогого. 1 Мене не цікавить досвід Діогена по правилам проживання в Бочці.2 В мене на депозитах чи трьохлітрових банках ніколи не буває більше 100000 грн на протязі більше 24 годин..Я гроші не мариную - я їх...тупо вкладаю у якість свого бізнесу і життя.В мене є квартири,машини,магазини.... - це по твоєму тупе заробляння грошей?3 Коли будеш мати дружину і дітей - запитаєшся їхЩо їм краще підходитьТвоє хоббі по написанню дурниць на цих сторінкахЧи мої квартири/машини/освіта/бізнес/відпочинокБоронь боже нас від хоббістів у владі....Життя людини повинно залежати від реальних результатів її праці...А хоббіст задоволений тоді коли сімя помирає з голоду..а він купив чергову марку.Сам дурь придумав-сам в неї повірив.1 В мене грошей багато..але в бізнесі і в обслуговуванні якості життя моєї сімї2 В мене велика сімя3 Багато тих хто зі мною працював - зараз мають кращі позиції..отже як вчитель я задоволенийМожу перечислювати довго і багатоПросто в кожного свої критерії успішності...але всі вони тим чи іншим макаром привязані до грошейКонсультація хорошого вчителя(лікаря/співака) коштує більше ніж нездариКартина(роман/опера) хорошого митця - коштує дорожче ніж нездариІнструмент/товар хорошого працівника - коштує дорожче ніж нездариРекламні контракти хорошого спортсмена(альпініста) коштують дорожче ніж нездариХороший товар (Мерседес) коштує дорожче ніж Таврія...Тому поради багатого -важать більше ніж фантазії убогого. Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 05 лип, 2021 22:33, всього редагувалось 1 раз. budivelnik

Повідомлень: 24592 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 22:33 detroytred

Ви все змішуєте в "кучу": гроші, порядність, професіоналізм. Це все не має прямого зв'язку між собою.

Гроші(влада, амбіції, слава) - це головне чого прагне людина. Звичайно для себе, любимого.

Порядність - це риса характеру.

Професіоналізм - навички і знання, набуті "в процесі роботи".

Я написав приблизно, не треба придиратись.

Прямого зв'язку між цими поняттями(атрибутами) немає. У кожної людини різний набір(сила) цих понять.

І на кінець можновладці - нічим від звичайних людей не відрізняються. Хіба що у них більш виражена тяга до грошей(влади). Просто система у нас(в Україні) така що влада дає гроші, тобто більше грошей і легші гроші ніж бізнес. andrijk777

Повідомлень: 3135 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 22:51 Будівельник

* Залишилось тепер визначити розмір цього достатку..*



Прикольний ти...

Дивись, що ти сам вказував про достатки))))):



_ 1 Деякі дизайнерські фуфайки дадуть фори шубам

2 У стандартної дешевої фуфайки , є один суттєвий недолік - вага . і саме тому я не буду радити своїй дружині її купувати.





3 Так само я можу відповісти і по автомобілю таврія чи 20-річній іномарці- ціна цих автомобілей повністю відповідає їх обєктивних споживчих характеристик.

4 Те що максимум 0,001% населення створює ажіотаж по питанню цінності антикваріату чи ще якоїсь лабуди , і приблизно 1% у віці студентів ганяється за супермодними гаджетами(як електронними так і мештами/спідницями...).які через 6-12 місяців від початку продажів впадуть в ціні в 2 рази - не говорить про те що думка цього відсотку впливає на обєктивність прийнятих рішень остальнмим 99% населення

5 При цьому мені не дивно , що тих 99% які свої рішення по отриманню того чи іншого товару сприймають через критерій ціна/споживчі якості - переживають і нервуються від того що не можуть собі позволити наймодніше....



Вт 02 май, 2017 18:17



Третє -відкритий ринок праці(читай безвіз) з поступовим віртуальним покращенням наших доходів у валюті - покаже більшій кількості населення наш реальний рівень життя( і те що він не в рази, а всього на якихось 10-20% гірший від тієї ж Польщі чи Хорватії



-----------------------------------

То співав, що й фуфайка)))))) має лише один недолік)))

То Тавріїї

То трохи гірше Польщі (з її реформами...).





А тепер що?

Навкруги ніщеброди ..., великі матеріальні запобіганки своєї сім'ї.

До речі, ти знов обираєш для опонента самий неправильний варіант розуміння -- що ти гроші маринуєш))



Жінці фуфайку легку)))) detroytred

Повідомлень: 24387 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 лип, 2021 23:04 andrijk777 написав: detroytred

Ви все змішуєте в "кучу": гроші, порядність, професіоналізм. Це все не має прямого зв'язку між собою.

Гроші(влада, амбіції, слава) - це головне чого прагне людина. Звичайно для себе, любимого.

Порядність - це риса характеру.

Професіоналізм - навички і знання, набуті "в процесі роботи".

Я написав приблизно, не треба придиратись.

Прямого зв'язку між цими поняттями(атрибутами) немає. У кожної людини різний набір(сила) цих понять.

І на кінець можновладці - нічим від звичайних людей не відрізняються. Хіба що у них більш виражена тяга до грошей(влади). Просто система у нас(в Україні) така що влада дає гроші, тобто більше грошей і легші гроші ніж бізнес. Ви все змішуєте в "кучу": гроші, порядність, професіоналізм. Це все не має прямого зв'язку між собою.Гроші(влада, амбіції, слава) - це головне чого прагне людина. Звичайно для себе, любимого.Порядність - це риса характеру.Професіоналізм - навички і знання, набуті "в процесі роботи".Я написав приблизно, не треба придиратись.Прямого зв'язку між цими поняттями(атрибутами) немає. У кожної людини різний набір(сила) цих понять.І на кінець можновладці - нічим від звичайних людей не відрізняються. Хіба що у них більш виражена тяга до грошей(влади). Просто система у нас(в Україні) така що влада дає гроші, тобто більше грошей і легші гроші ніж бізнес.

Ось!!!

Я так теж раніше вважав, поки не побачив на власні очі отих, хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.

Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.



Як і двірники від військовослужбовців.

Всл від підприємців. І т.д.

В суспільстві кожен виконує свою функцію. Різні люди. Різні риси. Ось!!!Я так теж раніше вважав, поки не побачив на власні очі отих, хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.Як і двірники від військовослужбовців.Всл від підприємців. І т.д.В суспільстві кожен виконує свою функцію. Різні люди. Різні риси. detroytred

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