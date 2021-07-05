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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7359736073617362
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 23:52

  detroytred написав:хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.
Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.

Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.
Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.
Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.
Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі :D :D ).
andrijk777
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