Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.
Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.
Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.
Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі ).