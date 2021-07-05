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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7359736073617362 Додано: Пон 05 лип, 2021 23:52 detroytred написав: хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.

Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.

хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.

Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.

Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.

Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.

Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі ). Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі). andrijk777

Повідомлень: 3136 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 07:41 andrijk777 написав: detroytred написав: хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.

Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.

хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.

Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.

Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.

Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.

Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі ). Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі).

Ні. Не згоден.

Утопія - це віра в наявність реальної демократії.

В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.

Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.



Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.

Ні в нас, ні в розвинутих країнах.



В реалі влада ж можновладців.

Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.

Лише обмеження. Можновладців.



В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.



Не добрий цар, царі!!!

А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.

Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.

Так можна збагатися на порядок більше.

Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.

За рахунок України та українців.



І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.

Саме під себе.

Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.

А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем. Ні. Не згоден.Утопія - це віра в наявність реальної демократії.В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.Ні в нас, ні в розвинутих країнах.В реалі влада ж можновладців.Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.Лише обмеження. Можновладців.В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.Не добрий цар, царі!!!А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.Так можна збагатися на порядок більше.Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.За рахунок України та українців.І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.Саме під себе.Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем. detroytred

Повідомлень: 24388 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 08:39 detroytred написав: Ні. Не згоден.

Утопія - це віра в наявність реальної демократії.

В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.

Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.



Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.

Ні в нас, ні в розвинутих країнах.



В реалі влада ж можновладців.

Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.

Лише обмеження. Можновладців.



В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.



Не добрий цар, царі!!!

А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.

Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.

Так можна збагатися на порядок більше.

Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.

За рахунок України та українців.



І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.

Саме під себе.

Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.

А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем. Ні. Не згоден.Утопія - це віра в наявність реальної демократії.В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.Ні в нас, ні в розвинутих країнах.В реалі влада ж можновладців.Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.Лише обмеження. Можновладців.В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.Не добрий цар, царі!!!А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.Так можна збагатися на порядок більше.Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.За рахунок України та українців.І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.Саме під себе.Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.

Вибачте, нічого з цього не зрозумів.

Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.

Виражайте свої думки чіткіше. Вибачте, нічого з цього не зрозумів.Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.Виражайте свої думки чіткіше. andrijk777

Повідомлень: 3136 З нами з: 11.11.14 Подякував: 163 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 08:48 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Утопія - це віра в наявність реальної демократії. Утопія - це віра в наявність реальної демократії. Утопія - це виходячи з власних фобій-малювати шлях розвитку для інших

1 Якщо людина не змогла сама себе створити - вона нічого не створить для інших

Власна сорочка ближче до тіла

2 Якщо людина внаслідок своєї діяльності не змогла вибратись на вершину

Вона не зможе показати іншим шлях до вершини

3 Якщо людину піднімали якісь чужі ліфти....значить людина буде робити те що корисно власникам ліфтів, а не те що потрібно їй самій..

4 Якщо для досягнення успіху людині потрібні якісь костилі - то для успіху тих ким керує ця людина-також потрібні костилі... Утопія - це виходячи з власних фобій-малювати шлях розвитку для інших1 Якщо людина не змогла сама себе створити - вона нічого не створить для іншихВласна сорочка ближче до тіла2 Якщо людина внаслідок своєї діяльності не змогла вибратись на вершинуВона не зможе показати іншим шлях до вершини3 Якщо людину піднімали якісь чужі ліфти....значить людина буде робити те що корисно власникам ліфтів, а не те що потрібно їй самій..4 Якщо для досягнення успіху людині потрібні якісь костилі - то для успіху тих ким керує ця людина-також потрібні костилі... budivelnik

Повідомлень: 24594 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 06 лип, 2021 08:51 Re: Політичні дискусії andrijk777 написав: Виражайте свої думки чіткіше. Виражайте свої думки чіткіше. У Вашого опонента - не має своїх думок

В нього в голові галіматья з гугля і колишніх лекцій марксизму-ленінізму,які йому читали в училищі

+йому треба якось оправдати своє нице життя хоча б перед сімєю..тому він і городить масло-маслянисте, щоб тільки дома жінка його не побила. У Вашого опонента - не має своїх думокВ нього в голові галіматья з гугля і колишніх лекцій марксизму-ленінізму,які йому читали в училищі+йому треба якось оправдати своє нице життя хоча б перед сімєю..тому він і городить масло-маслянисте, щоб тільки дома жінка його не побила. budivelnik

Повідомлень: 24594 З нами з: 15.01.09 Подякував: 211 раз. Подякували: 2636 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7359736073617362 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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