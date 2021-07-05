andrijk777 написав: detroytred написав:
хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.
Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.
Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.
Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.
Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.
Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі
).
Ні. Не згоден.
Утопія - це віра в наявність реальної демократії.
В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.
Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.
Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.
Ні в нас, ні в розвинутих країнах.
В реалі влада ж можновладців.
Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.
Лише обмеження. Можновладців.
В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.
Не добрий цар, царі!!!
А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.
Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.
Так можна збагатися на порядок більше.
Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.
За рахунок України та українців.
І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.
Саме під себе.
Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.
А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.