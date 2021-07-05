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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7359736073617362
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 23:52

  detroytred написав:хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.
Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.

Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.
Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.
Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.
Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі :D :D ).
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 07:41

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію.
Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.

Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі.
Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать.
Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше.
Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі :D :D ).

Ні. Не згоден.
Утопія - це віра в наявність реальної демократії.
В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.
Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.

Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.
Ні в нас, ні в розвинутих країнах.

В реалі влада ж можновладців.
Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.
Лише обмеження. Можновладців.

В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.

Не добрий цар, царі!!!
А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.
Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.
Так можна збагатися на порядок більше.
Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.
За рахунок України та українців.

І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.
Саме під себе.
Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.
А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:39

  detroytred написав:Ні. Не згоден.
Утопія - це віра в наявність реальної демократії.
В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.
Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.

Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.
Ні в нас, ні в розвинутих країнах.

В реалі влада ж можновладців.
Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.
Лише обмеження. Можновладців.

В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.

Не добрий цар, царі!!!
А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.
Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.
Так можна збагатися на порядок більше.
Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.
За рахунок України та українців.

І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.
Саме під себе.
Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.
А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.

Вибачте, нічого з цього не зрозумів.
Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.
Виражайте свої думки чіткіше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:48

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Утопія - це віра в наявність реальної демократії.
Утопія - це виходячи з власних фобій-малювати шлях розвитку для інших
1 Якщо людина не змогла сама себе створити - вона нічого не створить для інших
Власна сорочка ближче до тіла
2 Якщо людина внаслідок своєї діяльності не змогла вибратись на вершину
Вона не зможе показати іншим шлях до вершини
3 Якщо людину піднімали якісь чужі ліфти....значить людина буде робити те що корисно власникам ліфтів, а не те що потрібно їй самій..
4 Якщо для досягнення успіху людині потрібні якісь костилі - то для успіху тих ким керує ця людина-також потрібні костилі...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:51

Re: Політичні дискусії

  andrijk777 написав:Виражайте свої думки чіткіше.
У Вашого опонента - не має своїх думок
В нього в голові галіматья з гугля і колишніх лекцій марксизму-ленінізму,які йому читали в училищі
+йому треба якось оправдати своє нице життя хоча б перед сімєю..тому він і городить масло-маслянисте, щоб тільки дома жінка його не побила.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 10:10

Хоч це стосується Білорусі, але залишу це тут:
https://charter97.org/ru/news/2021/7/6/428540/
14 років за спробу участі у виборах президента - це абсолютна жесть. Північна Корея все ближче і ближче до нашого північного сусіда.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:59


Проголосовали по приколу - получите хороший подсрачник от зеленой власти в виде новых налогов, ужесточений и усложнений. И все это в лоховской обертке под громким названием "антиахметовский закон".
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:14

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Прикольний в вас шлях по життю))
Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки. :D :D :D
За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.

Разные поколения.
50 лет назад массовый менталитет был совсем другой.
Не лучше и не хуже - просто другой.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:21

  andrijk777 написав:Starikan
https://www.championat.com/football/art ... omand.html
Почитай для саморозвитку.

Хамоватый пацан - пшел вон в игнор.
Тебе еще развиваться и развиваться.
https://www.ua-football.com/ukrainian/n ... henko.html
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