Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію. Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.
Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі. Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать. Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше. Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі ).
detroytred написав:хто повинен бути можновладцями для того, щоб ця ланка суспільства виконувала свою функцію. Це інші люди. Вони відрізняються. Повинні відрізнятися.
Ось ви знову перебуваєте в своєму утопічному світі. Ніхто нічого "не повинен". Можновладці самі себе "не витягнуть", не покращать. Для цього і придумали демократію. Це люди(народ, суспільство) повинні обирати кращих(тобто президента і депутатів). А вже вони назначать(якщо у них є достатньо професіоналізму і порядності) інших(інші ланки влади). Тільки так і не інакше. Або інший варіант - автократія і хороший цар. Інколи(рідко) це теж приводить до успіху. Але це точно не наш шлях(українці не такі ).
Ні. Не згоден. Утопія - це віра в наявність реальної демократії. В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах. Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.
Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства. Ні в нас, ні в розвинутих країнах.
В реалі влада ж можновладців. Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю. Лише обмеження. Можновладців.
В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.
Не добрий цар, царі!!! А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі. Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство. Так можна збагатися на порядок більше. Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам. За рахунок України та українців.
І моделі, системи вони можновладці створюють під себе. Саме під себе. Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці. А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.
detroytred написав:Ні. Не згоден. Утопія - це віра в наявність реальної демократії. В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах. Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.
Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства. Ні в нас, ні в розвинутих країнах.
В реалі влада ж можновладців. Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю. Лише обмеження. Можновладців.
В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.
Не добрий цар, царі!!! А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі. Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство. Так можна збагатися на порядок більше. Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам. За рахунок України та українців.
І моделі, системи вони можновладці створюють під себе. Саме під себе. Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці. А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.
Вибачте, нічого з цього не зрозумів. Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами. Виражайте свої думки чіткіше.
detroytred написав:Утопія - це віра в наявність реальної демократії.
Утопія - це виходячи з власних фобій-малювати шлях розвитку для інших 1 Якщо людина не змогла сама себе створити - вона нічого не створить для інших Власна сорочка ближче до тіла 2 Якщо людина внаслідок своєї діяльності не змогла вибратись на вершину Вона не зможе показати іншим шлях до вершини 3 Якщо людину піднімали якісь чужі ліфти....значить людина буде робити те що корисно власникам ліфтів, а не те що потрібно їй самій.. 4 Якщо для досягнення успіху людині потрібні якісь костилі - то для успіху тих ким керує ця людина-також потрібні костилі...
У Вашого опонента - не має своїх думок В нього в голові галіматья з гугля і колишніх лекцій марксизму-ленінізму,які йому читали в училищі +йому треба якось оправдати своє нице життя хоча б перед сімєю..тому він і городить масло-маслянисте, щоб тільки дома жінка його не побила.
detroytred написав:Прикольний в вас шлях по життю)) Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки. За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.
Разные поколения. 50 лет назад массовый менталитет был совсем другой. Не лучше и не хуже - просто другой.