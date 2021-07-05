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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7360736173627363
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:01

Re: Політичні дискусії

На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:26

  unicdima написав:На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.

Одразу декілька майданів одночасно?, тарифний, податковий, мовний...?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:30

  Schmit написав:
  unicdima написав:На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.

Одразу декілька майданів одночасно?, тарифний, податковий, мовний...?

Питай у своїх хазяїв які варіанти вони будуть роздувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:40

Андрей Коболев, несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере почти $700 млн в 2020 году, обеспечивал топ-менеджмент компании бонусами на $25 млн. Об этом написал KyivPost (https://www.kyivpost.com/business/nafto ... tives.html).

Витренко еще 1-го июля призвал топ-менеджеров к прозрачности и раскритиковал политику Коболева, который скрывал все бонусы, премии, зарплаты топов госкомпании.

Коболев получил компенсацию в размере $12,7 млн в 2020 году, но публично все скрыл. Глава Набсовета Клэр Споттисвуд ежегодно получала $230 тыс. долларов и тоже скрывала. Суммы у многих в НАК космические. У первого зама председателя правления «группы Нафтогаз» Сергея Переломы компенсация $2,3 млн в размере компенсации, включая базовую заработную плату в размере $270 тыс. Отто Ватерлендер, главный директор по трансформации "Группы Нафтогаз" и член правления - $2,2 млн компенсации, $322 тыс. зарплаты. Петрус Стефанус ван Дриэль, главный финансовый директор "Группы Нафтогаз" и член правления - $1,7 млн компенсации при $270 тыс зарплаты.

Коболева же уволил Кабмин за то, что обещал по итогам 2020-го года прибыль в размере $400 млн, а на деле были убытки в $700 млн.

Выходит, что в госкомпании Топ-менеджеры делали себя миллионерами, наверху пирамиды стоял сам Коболев, который себя не обижал. И за убытки в прошлом году эти люди выписывали себе миллионы бонусов. Государство же покрывает теперь убытки компании. И это пишет Kyiv Post опираясь на полученные факты. Деньги Коболев, наверно, у мамы в Америке припрятал.
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  #<1 ... 7360736173627363
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