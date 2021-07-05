Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Витренко еще 1-го июля призвал топ-менеджеров к прозрачности и раскритиковал политику Коболева, который скрывал все бонусы, премии, зарплаты топов госкомпании.
Коболев получил компенсацию в размере $12,7 млн в 2020 году, но публично все скрыл. Глава Набсовета Клэр Споттисвуд ежегодно получала $230 тыс. долларов и тоже скрывала. Суммы у многих в НАК космические. У первого зама председателя правления «группы Нафтогаз» Сергея Переломы компенсация $2,3 млн в размере компенсации, включая базовую заработную плату в размере $270 тыс. Отто Ватерлендер, главный директор по трансформации "Группы Нафтогаз" и член правления - $2,2 млн компенсации, $322 тыс. зарплаты. Петрус Стефанус ван Дриэль, главный финансовый директор "Группы Нафтогаз" и член правления - $1,7 млн компенсации при $270 тыс зарплаты.
Коболева же уволил Кабмин за то, что обещал по итогам 2020-го года прибыль в размере $400 млн, а на деле были убытки в $700 млн.
Выходит, что в госкомпании Топ-менеджеры делали себя миллионерами, наверху пирамиды стоял сам Коболев, который себя не обижал. И за убытки в прошлом году эти люди выписывали себе миллионы бонусов. Государство же покрывает теперь убытки компании. И это пишет Kyiv Post опираясь на полученные факты. Деньги Коболев, наверно, у мамы в Америке припрятал.