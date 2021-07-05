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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7360736173627363
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:01

Re: Політичні дискусії

На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:26

  unicdima написав:На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.

Одразу декілька майданів одночасно?, тарифний, податковий, мовний...?
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:30

  Schmit написав:
  unicdima написав:На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.

Одразу декілька майданів одночасно?, тарифний, податковий, мовний...?

Питай у своїх хазяїв які варіанти вони будуть роздувати.
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:40

Андрей Коболев, несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере почти $700 млн в 2020 году, обеспечивал топ-менеджмент компании бонусами на $25 млн. Об этом написал KyivPost (https://www.kyivpost.com/business/nafto ... tives.html).

Витренко еще 1-го июля призвал топ-менеджеров к прозрачности и раскритиковал политику Коболева, который скрывал все бонусы, премии, зарплаты топов госкомпании.

Коболев получил компенсацию в размере $12,7 млн в 2020 году, но публично все скрыл. Глава Набсовета Клэр Споттисвуд ежегодно получала $230 тыс. долларов и тоже скрывала. Суммы у многих в НАК космические. У первого зама председателя правления «группы Нафтогаз» Сергея Переломы компенсация $2,3 млн в размере компенсации, включая базовую заработную плату в размере $270 тыс. Отто Ватерлендер, главный директор по трансформации "Группы Нафтогаз" и член правления - $2,2 млн компенсации, $322 тыс. зарплаты. Петрус Стефанус ван Дриэль, главный финансовый директор "Группы Нафтогаз" и член правления - $1,7 млн компенсации при $270 тыс зарплаты.

Коболева же уволил Кабмин за то, что обещал по итогам 2020-го года прибыль в размере $400 млн, а на деле были убытки в $700 млн.

Выходит, что в госкомпании Топ-менеджеры делали себя миллионерами, наверху пирамиды стоял сам Коболев, который себя не обижал. И за убытки в прошлом году эти люди выписывали себе миллионы бонусов. Государство же покрывает теперь убытки компании. И это пишет Kyiv Post опираясь на полученные факты. Деньги Коболев, наверно, у мамы в Америке припрятал.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:08

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Прикольний в вас шлях по життю))
Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки. :D :D :D
За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.

Разные поколения.
50 лет назад массовый менталитет был совсем другой.
Не лучше и не хуже - просто другой.

Діло тут не в менталітеті.
Радянська система і система дикого капіталізму(сьогодні) - це дві абсолютно різні системи. Це різні планети!
А люди... Люди просто пристосовуються до систем. За 30 років вже більш-менш пристосувались. :D
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 06 лип, 2021 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:12

  Starikan написав:
  andrijk777 написав:Starikan
https://www.championat.com/football/art ... omand.html
Почитай для саморозвитку.

https://www.ua-football.com/ukrainian/n ... henko.html

Мені "філософія" не цікава. Мені цікаві факти.
Вартість гравців - це об'єктивний факт. А міркування що "Україна погано зіграла бо тра-ля-ля", і рахувати якісь там G, хоч очевидно що наші зіграли значно слабше ніж Англія - це "філософія".
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:30

Пошли сплетни, что в Офисе Президента поменяли стратегию по Порошенко и его «будущем».
Там никогда не хотели Порошенко садить, но функционеры ОП хотели отправить Петра Алексеевича на политическую пенсию. Но во время реализации стратегии, они пришли к выводу, что проще оставить его в политике, как нафталиновый политический хлам.
Если убрать Порошенко, то на его место придёт новый, а это куда более будет непредсказуемая игра, чем Порошенко на которого есть столько папочек и он уже так зашкварился, что выше 8% на выборах Президента никогда не прыгнет, а сам он никогда не уступит место у руля!
Следовательно он отличный вариант, чтобы просто держать его при «дворе».
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 17:42

  unicdima написав:
  Schmit написав:
  unicdima написав:На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.

Одразу декілька майданів одночасно?, тарифний, податковий, мовний...?

Питай у своїх хазяїв які варіанти вони будуть роздувати.

Ти ще про печеньки Нуланд забув розказати, не соромся, відкрий свою ватно-антимайданну сутність.
Насправді сьогодні роздуває (готує підгрунтя для протестів) тільки зелена влада постійною брехнею і такими законами, як 5600.
Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 18:05

  Schmit написав:Ти ще про печеньки Нуланд забув розказати, не соромся, відкрий свою ватно-антимайданну сутність.
Насправді сьогодні роздуває (готує підгрунтя для протестів) тільки зелена влада постійною брехнею і такими законами, як 5600.

До зубів озброєні бойовики то вже не печєньки.
unicdima
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