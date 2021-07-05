Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Витренко еще 1-го июля призвал топ-менеджеров к прозрачности и раскритиковал политику Коболева, который скрывал все бонусы, премии, зарплаты топов госкомпании.
Коболев получил компенсацию в размере $12,7 млн в 2020 году, но публично все скрыл. Глава Набсовета Клэр Споттисвуд ежегодно получала $230 тыс. долларов и тоже скрывала. Суммы у многих в НАК космические. У первого зама председателя правления «группы Нафтогаз» Сергея Переломы компенсация $2,3 млн в размере компенсации, включая базовую заработную плату в размере $270 тыс. Отто Ватерлендер, главный директор по трансформации "Группы Нафтогаз" и член правления - $2,2 млн компенсации, $322 тыс. зарплаты. Петрус Стефанус ван Дриэль, главный финансовый директор "Группы Нафтогаз" и член правления - $1,7 млн компенсации при $270 тыс зарплаты.
Коболева же уволил Кабмин за то, что обещал по итогам 2020-го года прибыль в размере $400 млн, а на деле были убытки в $700 млн.
Выходит, что в госкомпании Топ-менеджеры делали себя миллионерами, наверху пирамиды стоял сам Коболев, который себя не обижал. И за убытки в прошлом году эти люди выписывали себе миллионы бонусов. Государство же покрывает теперь убытки компании. И это пишет Kyiv Post опираясь на полученные факты. Деньги Коболев, наверно, у мамы в Америке припрятал.
detroytred написав:Прикольний в вас шлях по життю)) Невже ніколи не мали зіткнення з людьми, які дійсно фани своєї роботи (того, чим вони займаються)?!
Ось ніколи в житті не зустрічав людини, яка заробляє припустимо 10000, але "за рогом" їй би платили 30000 і вона не хоче переходити тільки по причині що вона "фан своєї роботи". Я не зустрічав, ви напевно таких знаєте десятки. За людей, які заробляють овер $10000 в місяць не скажу, тому що таких знайомих не маю. Хоч думаю вони ще більш меркантильні.
Разные поколения. 50 лет назад массовый менталитет был совсем другой. Не лучше и не хуже - просто другой.
Діло тут не в менталітеті. Радянська система і система дикого капіталізму(сьогодні) - це дві абсолютно різні системи. Це різні планети! А люди... Люди просто пристосовуються до систем. За 30 років вже більш-менш пристосувались.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 06 лип, 2021 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Мені "філософія" не цікава. Мені цікаві факти. Вартість гравців - це об'єктивний факт. А міркування що "Україна погано зіграла бо тра-ля-ля", і рахувати якісь там G, хоч очевидно що наші зіграли значно слабше ніж Англія - це "філософія".
Пошли сплетни, что в Офисе Президента поменяли стратегию по Порошенко и его «будущем». Там никогда не хотели Порошенко садить, но функционеры ОП хотели отправить Петра Алексеевича на политическую пенсию. Но во время реализации стратегии, они пришли к выводу, что проще оставить его в политике, как нафталиновый политический хлам. Если убрать Порошенко, то на его место придёт новый, а это куда более будет непредсказуемая игра, чем Порошенко на которого есть столько папочек и он уже так зашкварился, что выше 8% на выборах Президента никогда не прыгнет, а сам он никогда не уступит место у руля! Следовательно он отличный вариант, чтобы просто держать его при «дворе».
unicdima написав:На осінь нас може чекати щось дуже недобре, та так, що Майдан може бути порівняно з цим квіточками.
Одразу декілька майданів одночасно?, тарифний, податковий, мовний...?
Питай у своїх хазяїв які варіанти вони будуть роздувати.
Ти ще про печеньки Нуланд забув розказати, не соромся, відкрий свою ватно-антимайданну сутність. Насправді сьогодні роздуває (готує підгрунтя для протестів) тільки зелена влада постійною брехнею і такими законами, як 5600.
Schmit написав:Ти ще про печеньки Нуланд забув розказати, не соромся, відкрий свою ватно-антимайданну сутність. Насправді сьогодні роздуває (готує підгрунтя для протестів) тільки зелена влада постійною брехнею і такими законами, як 5600.
Schmit написав:Ти ще про печеньки Нуланд забув розказати, не соромся, відкрий свою ватно-антимайданну сутність. Насправді сьогодні роздуває (готує підгрунтя для протестів) тільки зелена влада постійною брехнею і такими законами, як 5600.
До зубів озброєні бойовики то вже не печєньки.
Озброєні до зубів (з деревяними щитами та палицями) - бойовики, майдан - переворот?, постмайданна влада - хунта? 1:1 тези путіноїдних ЗМІ тоді і до сьогодні.