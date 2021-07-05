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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7361736273637364
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:02

  Вкладчик1234 написав:
Пошли сплетни, что в Офисе Президента поменяли стратегию по Порошенко и его «будущем».
Там никогда не хотели Порошенко садить, но функционеры ОП хотели отправить Петра Алексеевича на политическую пенсию. Но во время реализации стратегии, они пришли к выводу, что проще оставить его в политике, как нафталиновый политический хлам.
Если убрать Порошенко, то на его место придёт новый, а это куда более будет непредсказуемая игра, чем Порошенко на которого есть столько папочек и он уже так зашкварился, что выше 8% на выборах Президента никогда не прыгнет, а сам он никогда не уступит место у руля!
Следовательно он отличный вариант, чтобы просто держать его при «дворе».

Прекрасний план. Видно в Офісі Президента не тільки дураки сидять.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:14

Вкладчик1234
Какая прелесть и "садить никогда не хотели" и "папочек столько на него"

Несёт тухлятиной ФСБ, что аж нос закладывает. Особенно про "папочки"

Ничего нет на Порошенко и не было. Всё строилось на огульном вранье в отношении Порошенко.
И всё это шло из-за поребрика
pesikot
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