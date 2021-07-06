Додано: Вів 06 лип, 2021 20:40

andrijk777 написав: detroytred написав: Ні. Не згоден.

Утопія - це віра в наявність реальної демократії.

В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.

Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.



Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.

Ні в нас, ні в розвинутих країнах.



В реалі влада ж можновладців.

Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.

Лише обмеження. Можновладців.



В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.



Не добрий цар, царі!!!

А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.

Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.

Так можна збагатися на порядок більше.

Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.

За рахунок України та українців.



І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.

Саме під себе.

Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.

А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем. Ні. Не згоден.Утопія - це віра в наявність реальної демократії.В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.Ні в нас, ні в розвинутих країнах.В реалі влада ж можновладців.Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.Лише обмеження. Можновладців.В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.Не добрий цар, царі!!!А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.Так можна збагатися на порядок більше.Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.За рахунок України та українців.І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.Саме під себе.Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.

Вибачте, нічого з цього не зрозумів.

Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.

Виражайте свої думки чіткіше. Вибачте, нічого з цього не зрозумів.Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.Виражайте свої думки чіткіше.

Можновладці -- це ті, хто має вплив у владі (на владу).Від офіційних посадовців у владі до власників капіталу, які, зокрема бізнесу, у різний спосіб впливають на отих посадовців.Реальна демократія -- це не можливість раз на термін обирати владу (да ще й під маніпулятивним тиском, недоступності повної інформації про кандидатів, їх реальних, а не проголошених, цілей). Бо отака демократія (тобто влада народу) -- це заробили або фікція.Реальна демократія -- пряма або представницька.Ні першої, ні другої поки нема.Бо інструментів впливу в народу на обраних НЕМАЄ.Ось у Бені, Ріната є...Вони впливають на обраних посадовців.А ви, виборці, впливаєте???Тоді як народ здійснює управління державою через обраних представників?Да ніяк.Бо інструментів впливу нема.Стосовно прямої -- теж.Єдиний інструмент -- референдум.І той має рекомендаційний))) для влади характер.Демократія США не погана. Вона така, яка є. Формальна по суті.Бо нема управління державою народом.Нема.Є вибір одного з двох -- респа або дема.В кого краще заспівала Бейонсе, той і переміг))А де управління державою-то???Де! Ткніть.Хоч трошки-то зрозумійте текст. В мене показано, що Гейси-Бафети -- це добре. Бо вони збагачуються через сильну ровинуту державу. Разом з ними збагачуються й пересічні.А от Рінати-Бені збагачуються через слабкість держави, її інститутів. За рахунок суспільства й пересічних.Звідки ви взяли "не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.Виражайте свої думки чіткіше." -- ???Куди чіткіше-то, якщо ви незрозуміло звідки взяли оце.