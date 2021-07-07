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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7361736273637364
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:14

Вкладчик1234
Какая прелесть и "садить никогда не хотели" и "папочек столько на него"

Несёт тухлятиной ФСБ, что аж нос закладывает. Особенно про "папочки"

Ничего нет на Порошенко и не было. Всё строилось на огульном вранье в отношении Порошенко.
И всё это шло из-за поребрика
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 19:52

Профаны у власти

Глава Минцифры: «Роль кибербезопасности немного преувеличена»
02.12.2019 в 15:24

«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду»

Сайты президента, СБУ и разведки одновременно вышли из строя
Точная причина неполадки в настоящий момент неизвестна, но, учитывая синхронность в сбое, можно предположить, что все эти сайты подверглись хакерской DDoS-атаке

Тот случай, когда долбодятлы приходят во власть
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:40

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Ні. Не згоден.
Утопія - це віра в наявність реальної демократії.
В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах.
Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.

Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства.
Ні в нас, ні в розвинутих країнах.

В реалі влада ж можновладців.
Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю.
Лише обмеження. Можновладців.

В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.

Не добрий цар, царі!!!
А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі.
Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство.
Так можна збагатися на порядок більше.
Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам.
За рахунок України та українців.

І моделі, системи вони можновладці створюють під себе.
Саме під себе.
Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці.
А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.

Вибачте, нічого з цього не зрозумів.
Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.
Виражайте свої думки чіткіше.

Можновладці -- це ті, хто має вплив у владі (на владу).
Від офіційних посадовців у владі до власників капіталу, які, зокрема бізнесу, у різний спосіб впливають на отих посадовців.

Реальна демократія -- це не можливість раз на термін обирати владу (да ще й під маніпулятивним тиском, недоступності повної інформації про кандидатів, їх реальних, а не проголошених, цілей). Бо отака демократія (тобто влада народу) -- це заробили або фікція.

Реальна демократія -- пряма або представницька.
Ні першої, ні другої поки нема.
Бо інструментів впливу в народу на обраних НЕМАЄ.

Ось у Бені, Ріната є...
Вони впливають на обраних посадовців.
А ви, виборці, впливаєте???
Тоді як народ здійснює управління державою через обраних представників?
Да ніяк.
Бо інструментів впливу нема.

Стосовно прямої -- теж.
Єдиний інструмент -- референдум.
І той має рекомендаційний))) для влади характер.

Демократія США не погана. Вона така, яка є. Формальна по суті.
Бо нема управління державою народом.
Нема.
Є вибір одного з двох -- респа або дема.
В кого краще заспівала Бейонсе, той і переміг))
А де управління державою-то???
Де! Ткніть.

Хоч трошки-то зрозумійте текст. В мене показано, що Гейси-Бафети -- це добре. Бо вони збагачуються через сильну ровинуту державу. Разом з ними збагачуються й пересічні.
А от Рінати-Бені збагачуються через слабкість держави, її інститутів. За рахунок суспільства й пересічних.

Звідки ви взяли "не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами.
Виражайте свої думки чіткіше." -- ???
Куди чіткіше-то, якщо ви незрозуміло звідки взяли оце.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:48

Re: Політичні дискусії

Вкладчик1234 написав:
Пошли сплетни, что в Офисе Президента поменяли стратегию по Порошенко и его «будущем».
Там никогда не хотели Порошенко садить, но функционеры ОП хотели отправить Петра Алексеевича на политическую пенсию. Но во время реализации стратегии, они пришли к выводу, что проще оставить его в политике, как нафталиновый политический хлам.
Если убрать Порошенко, то на его место придёт новый, а это куда более будет непредсказуемая игра, чем Порошенко на которого есть столько папочек и он уже так зашкварился, что выше 8% на выборах Президента никогда не прыгнет, а сам он никогда не уступит место у руля!
Следовательно он отличный вариант, чтобы просто держать его при «дворе».


Нелох сам уже столько на себя "папочек" сгенерил, что ещё неизвестно, кто станет нафталином. И тем более, уже настолько потерял контроль над ситуацией, что строить прогнозы, кого там и в какой роли собрались держать просто смешно. Сам же обос**ся ро самые уши
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 20:58

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Виражайте свої думки чіткіше.
У Вашого опонента - не має своїх думок
В нього в голові галіматья з гугля і колишніх лекцій марксизму-ленінізму,які йому читали в училищі
+йому треба якось оправдати своє нице життя хоча б перед сімєю..тому він і городить масло-маслянисте, щоб тільки дома жінка його не побила.

Який же ти брехливий...
То "жінку заведи", "бобиль".
То "щоб жінка не побила", "перед сім'єю".
Аби брехати... Що схотілося, то й збрехав.
Оце і є галіматья. Брехлива й тупа.
І коли я тебе в неї макаю, то підтверджую це конкретними твоїми фактами.
А не, як ти, демагогічно узагальнюєш - галіматья.

Бо в тебе, чудила-мільйонера, то забезпечення сім'ї, то фуфайку звичайну жінці не радиш купляти, бо має один єдиний суттєвий)) недолік - важка.

Тому ватнік ти...
І підставу я навів вище.

То в тебе люмпени, бідні навіть військові пенсіонери. До речі, що тоді за інших казати.
То "наш реальний рівень життя( і те що він не в рази, а всього на якихось 10-20% гірший від тієї ж Польщі чи Хорватії"

То вимір в грошах ... про картини, інструмент.
То антикваріат лабуда, студенти за гаджетами, мода, переживають не можуть призволити собі наймодніше.


Оце і є галіматья.
А вкупі з твоєю математикою -- повна.
Я тобі можу такі твої шнобелі, єралашики, брехню пачками кидати.

І відміть, що отаке ти несеш, не маючи ніякого прямого власного матеріального інтересу. Так на форумі -- місьці для балачок.
Що ти зробиш, коли торкнуться прямо твоїх інтересів...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:27

  detroytred написав:Бо в тебе, чудила-мільйонера, то забезпечення сім'ї, то фуфайку звичайну жінці не радиш купляти, бо має один єдиний суттєвий)) недолік - важка.
Я розумію що для бідного/голодного - фуфайка-це верх бажань...
От тільки аналізувати треба вміти
Фуфайка і шуба- виконують однакові функції - гріють власника в холод
Тільки шуба,крім фуфайки виконує ще парочку речей
а - вона легша
б - вона престижніша...
Таким чином ти просто підтвердив моє твердження від сьогоднішнього ранку
Хороші речі відрізняються від просто речей які виконують по мінімуму свої функці - ціною
Тому Таврія возить з точки а в очку б так само як і Мерседес
Але мерседес дорожчий і кращий( і тому дорожчий) що крім перевезення надає безпеку і комфорт недоступний для Таврії

Тому той хто більше заробив і витратив на покращення життя своєї сімї - більш корисний для суспільства(бо заробляючи ще й сплачував податки) , ніж той кому фаберже заважають заробити на хліб з маслом і він перебивається безкоштовною юшкою ,організованою за рахунок податків першого.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 00:19

  Faceless написав:Нелох сам уже столько на себя "папочек" сгенерил, что ещё неизвестно, кто станет нафталином. И тем более, уже настолько потерял контроль над ситуацией, что строить прогнозы, кого там и в какой роли собрались держать просто смешно. Сам же обос**ся ро самые уши

Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 06:31

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Бо в тебе, чудила-мільйонера, то забезпечення сім'ї, то фуфайку звичайну жінці не радиш купляти, бо має один єдиний суттєвий)) недолік - важка.
Я розумію що для бідного/голодного - фуфайка-це верх бажань...
От тільки аналізувати треба вміти
Фуфайка і шуба- виконують однакові функції - гріють власника в холод
Тільки шуба,крім фуфайки виконує ще парочку речей
а - вона легша
б - вона престижніша...
Таким чином ти просто підтвердив моє твердження від сьогоднішнього ранку
Хороші речі відрізняються від просто речей які виконують по мінімуму свої функці - ціною
Тому Таврія возить з точки а в очку б так само як і Мерседес
Але мерседес дорожчий і кращий( і тому дорожчий) що крім перевезення надає безпеку і комфорт недоступний для Таврії

Тому той хто більше заробив і витратив на покращення життя своєї сімї - більш корисний для суспільства(бо заробляючи ще й сплачував податки) , ніж той кому фаберже заважають заробити на хліб з маслом і він перебивається безкоштовною юшкою ,організованою за рахунок податків першого.

Да, кеп-наочність.
Тільки мова була про інше.
Дурня ти не! вимикаєш знатно.

Про по-твоєму ТІЛЬКИ "ОДИН суттєвий недолік" фуфайки, з-за ТІЛЬКИ якого ТИ не радимеш своїй жінці її купувати.
Ватнік...

І про те, що ти зараз співаєш - пихатість мальдіаами і тещо.

І про безкоштовну юшку тепер і лише на 10-20% рівень життя нижче Польщі тоді.

Художній свист... Мільйонера.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 07:15

  unicdima написав:
  Faceless написав:Нелох сам уже столько на себя "папочек" сгенерил, что ещё неизвестно, кто станет нафталином. И тем более, уже настолько потерял контроль над ситуацией, что строить прогнозы, кого там и в какой роли собрались держать просто смешно. Сам же обос**ся ро самые уши

Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки.

Кто ищет?, на 100% свои Венедиктова и Баканов? Во наивный зебобик. Да там одного крадивныцтва достаточно, чтобы закрывать всю эту зеленую банду воров, но сами они себя не закроют.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:53

  unicdima написав:Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки.

Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была
Но ты, как тупой исполнитель по методичкам, продолжаешь лепить, что операции не было
pesikot
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