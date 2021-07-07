Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
«Я думаю, что роль кибербезопасности немного преувеличена. О ней много говорят, но по факту привести каких-то реальных кейсов киберугроз мало кто может. Приведу простой пример. Когда мы пришли в Офис президента, IT-команда показала дашборды с тысячью атак в день, перегрузкой сайтов и тд. Через две недели мы их уволили, и ничего не происходило на протяжении нескольких месяцев, пока мы собирали новую команду»
detroytred написав:Ні. Не згоден. Утопія - це віра в наявність реальної демократії. В реальності ж вона ще поки! ну дуже формальна, обмежена, по суті тільки на папері й словах. Щось як в отих коммі -- а словах й паперах -- влада народу й тещо, а на реалі -- влада компартії.
Нема ні механізму її реалізації, ні рівня свідомості суспільства. Ні в нас, ні в розвинутих країнах.
В реалі влада ж можновладців. Демократія ЛИШЕ!!! розширює список можновладців і дає обмеження їх всевладдю. Лише обмеження. Можновладців.
В розвинутих суспільствах лише трохи далі, ніж у нас.
Не добрий цар, царі!!! А можновладці з іншими, ніж примітивні, як в наших, інтереси. Цілі. Тобто не примітивне пряме власне збагачення, а теж саме збагачення себе, але через такий інструмент, як сильне розвинуте СВОЄ (в якому живе) суспільство. Так можна збагатися на порядок більше. Тому Гейтс, Баффет збагачується разом з США, американцями, а Ринат сам. За рахунок України та українців.
І моделі, системи вони можновладці створюють під себе. Саме під себе. Тому Стандарт Ойл розбивають самі можновладці. А в нас ринатам потрібна система, що за віконцем.
Вибачте, нічого з цього не зрозумів. Не зрозумів хто такі можновладці, не зрозумів що таке "реальна демократія", не зрозумів чим погана демократія США, не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами. Виражайте свої думки чіткіше.
Можновладці -- це ті, хто має вплив у владі (на владу). Від офіційних посадовців у владі до власників капіталу, які, зокрема бізнесу, у різний спосіб впливають на отих посадовців.
Реальна демократія -- це не можливість раз на термін обирати владу (да ще й під маніпулятивним тиском, недоступності повної інформації про кандидатів, їх реальних, а не проголошених, цілей). Бо отака демократія (тобто влада народу) -- це заробили або фікція.
Реальна демократія -- пряма або представницька. Ні першої, ні другої поки нема. Бо інструментів впливу в народу на обраних НЕМАЄ.
Ось у Бені, Ріната є... Вони впливають на обраних посадовців. А ви, виборці, впливаєте??? Тоді як народ здійснює управління державою через обраних представників? Да ніяк. Бо інструментів впливу нема.
Стосовно прямої -- теж. Єдиний інструмент -- референдум. І той має рекомендаційний))) для влади характер.
Демократія США не погана. Вона така, яка є. Формальна по суті. Бо нема управління державою народом. Нема. Є вибір одного з двох -- респа або дема. В кого краще заспівала Бейонсе, той і переміг)) А де управління державою-то??? Де! Ткніть.
Хоч трошки-то зрозумійте текст. В мене показано, що Гейси-Бафети -- це добре. Бо вони збагачуються через сильну ровинуту державу. Разом з ними збагачуються й пересічні. А от Рінати-Бені збагачуються через слабкість держави, її інститутів. За рахунок суспільства й пересічних.
Звідки ви взяли "не зрозумів чим погані Гейтси з Баффетами. Виражайте свої думки чіткіше." -- ??? Куди чіткіше-то, якщо ви незрозуміло звідки взяли оце.
Пошли сплетни, что в Офисе Президента поменяли стратегию по Порошенко и его «будущем». Там никогда не хотели Порошенко садить, но функционеры ОП хотели отправить Петра Алексеевича на политическую пенсию. Но во время реализации стратегии, они пришли к выводу, что проще оставить его в политике, как нафталиновый политический хлам. Если убрать Порошенко, то на его место придёт новый, а это куда более будет непредсказуемая игра, чем Порошенко на которого есть столько папочек и он уже так зашкварился, что выше 8% на выборах Президента никогда не прыгнет, а сам он никогда не уступит место у руля! Следовательно он отличный вариант, чтобы просто держать его при «дворе».
Нелох сам уже столько на себя "папочек" сгенерил, что ещё неизвестно, кто станет нафталином. И тем более, уже настолько потерял контроль над ситуацией, что строить прогнозы, кого там и в какой роли собрались держать просто смешно. Сам же обос**ся ро самые уши
У Вашого опонента - не має своїх думок В нього в голові галіматья з гугля і колишніх лекцій марксизму-ленінізму,які йому читали в училищі +йому треба якось оправдати своє нице життя хоча б перед сімєю..тому він і городить масло-маслянисте, щоб тільки дома жінка його не побила.
Який же ти брехливий... То "жінку заведи", "бобиль". То "щоб жінка не побила", "перед сім'єю". Аби брехати... Що схотілося, то й збрехав. Оце і є галіматья. Брехлива й тупа. І коли я тебе в неї макаю, то підтверджую це конкретними твоїми фактами. А не, як ти, демагогічно узагальнюєш - галіматья.
Бо в тебе, чудила-мільйонера, то забезпечення сім'ї, то фуфайку звичайну жінці не радиш купляти, бо має один єдиний суттєвий)) недолік - важка.
Тому ватнік ти... І підставу я навів вище.
То в тебе люмпени, бідні навіть військові пенсіонери. До речі, що тоді за інших казати. То "наш реальний рівень життя( і те що він не в рази, а всього на якихось 10-20% гірший від тієї ж Польщі чи Хорватії"
То вимір в грошах ... про картини, інструмент. То антикваріат лабуда, студенти за гаджетами, мода, переживають не можуть призволити собі наймодніше.
Оце і є галіматья. А вкупі з твоєю математикою -- повна. Я тобі можу такі твої шнобелі, єралашики, брехню пачками кидати.
І відміть, що отаке ти несеш, не маючи ніякого прямого власного матеріального інтересу. Так на форумі -- місьці для балачок. Що ти зробиш, коли торкнуться прямо твоїх інтересів...
detroytred написав:Бо в тебе, чудила-мільйонера, то забезпечення сім'ї, то фуфайку звичайну жінці не радиш купляти, бо має один єдиний суттєвий)) недолік - важка.
Я розумію що для бідного/голодного - фуфайка-це верх бажань... От тільки аналізувати треба вміти Фуфайка і шуба- виконують однакові функції - гріють власника в холод Тільки шуба,крім фуфайки виконує ще парочку речей а - вона легша б - вона престижніша... Таким чином ти просто підтвердив моє твердження від сьогоднішнього ранку Хороші речі відрізняються від просто речей які виконують по мінімуму свої функці - ціною Тому Таврія возить з точки а в очку б так само як і Мерседес Але мерседес дорожчий і кращий( і тому дорожчий) що крім перевезення надає безпеку і комфорт недоступний для Таврії
Тому той хто більше заробив і витратив на покращення життя своєї сімї - більш корисний для суспільства(бо заробляючи ще й сплачував податки) , ніж той кому фаберже заважають заробити на хліб з маслом і він перебивається безкоштовною юшкою ,організованою за рахунок податків першого.
detroytred написав:Бо в тебе, чудила-мільйонера, то забезпечення сім'ї, то фуфайку звичайну жінці не радиш купляти, бо має один єдиний суттєвий)) недолік - важка.
Я розумію що для бідного/голодного - фуфайка-це верх бажань... От тільки аналізувати треба вміти Фуфайка і шуба- виконують однакові функції - гріють власника в холод Тільки шуба,крім фуфайки виконує ще парочку речей а - вона легша б - вона престижніша... Таким чином ти просто підтвердив моє твердження від сьогоднішнього ранку Хороші речі відрізняються від просто речей які виконують по мінімуму свої функці - ціною Тому Таврія возить з точки а в очку б так само як і Мерседес Але мерседес дорожчий і кращий( і тому дорожчий) що крім перевезення надає безпеку і комфорт недоступний для Таврії
Тому той хто більше заробив і витратив на покращення життя своєї сімї - більш корисний для суспільства(бо заробляючи ще й сплачував податки) , ніж той кому фаберже заважають заробити на хліб з маслом і він перебивається безкоштовною юшкою ,організованою за рахунок податків першого.
Да, кеп-наочність. Тільки мова була про інше. Дурня ти не! вимикаєш знатно.
Про по-твоєму ТІЛЬКИ "ОДИН суттєвий недолік" фуфайки, з-за ТІЛЬКИ якого ТИ не радимеш своїй жінці її купувати. Ватнік...
І про те, що ти зараз співаєш - пихатість мальдіаами і тещо.
І про безкоштовну юшку тепер і лише на 10-20% рівень життя нижче Польщі тоді.
Faceless написав:Нелох сам уже столько на себя "папочек" сгенерил, что ещё неизвестно, кто станет нафталином. И тем более, уже настолько потерял контроль над ситуацией, что строить прогнозы, кого там и в какой роли собрались держать просто смешно. Сам же обос**ся ро самые уши
Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки.
Кто ищет?, на 100% свои Венедиктова и Баканов? Во наивный зебобик. Да там одного крадивныцтва достаточно, чтобы закрывать всю эту зеленую банду воров, но сами они себя не закроют.
unicdima написав:Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки.
Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была Но ты, как тупой исполнитель по методичкам, продолжаешь лепить, что операции не было
И что он признал? Когда Лукашенко получил огромные проблемы из-за посадки самолета то вся свиноферма заткнулась, а теперь опять взбодрились и заново визжать начали. Зраду ищете, так её полно и последствия этих зрад тысячи убитых и потерянные огромные территории, вот только эти реальные зрады это дело рук вашей свинячьей банды. Чего вы не поднимаете вопросы Славянска, Иловайска, Дебальцево тощо?