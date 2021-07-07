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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7362736373647365
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 03:53

  pesikot написав:Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была

Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 07:34

  unicdima написав:
  pesikot написав:
  unicdima написав:Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки.

Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была
Но ты, как тупой исполнитель по методичкам, продолжаешь лепить, что операции не было

И что он признал?
Когда Лукашенко получил огромные проблемы из-за посадки самолета то вся свиноферма заткнулась, а теперь опять взбодрились и заново визжать начали.

  Tegularius написав:
  pesikot написав:Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была

Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия.

Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).
Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.

  unicdima написав:Зраду ищете, так её полно и последствия этих зрад тысячи убитых и потерянные огромные территории, вот только эти реальные зрады это дело рук вашей свинячьей банды.
Чего вы не поднимаете вопросы Славянска, Иловайска, Дебальцево тощо?

Так почему зеленые не поднимают эти вопросы? не расследуют?
100% свои прокуроры и судьи в наличии, расследуйте, докажите зраду порохоботскую. Два года прошло и тишина, но судят боевых генералов, Павловского за закупку украинских катеров, дешевле, чем зелень сегодня покупает зарубежные аналоги; Марченка за "бракованные" бронежилеты, которые почему-то до сих пор используются...
А по Иловайску, Шапошников, давно всю зраду по полочкам разложил.
Schmit
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 09:17

Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , в
обороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.
Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??

А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик??
Hotab
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  #<1 ... 7362736373647365
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