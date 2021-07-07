Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 лип, 2021 03:53
Додано: Чет 08 лип, 2021 07:34
Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).
Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.
Так почему зеленые не поднимают эти вопросы? не расследуют?
100% свои прокуроры и судьи в наличии, расследуйте, докажите зраду порохоботскую. Два года прошло и тишина, но судят боевых генералов, Павловского за закупку украинских катеров, дешевле, чем зелень сегодня покупает зарубежные аналоги; Марченка за "бракованные" бронежилеты, которые почему-то до сих пор используются...
А по Иловайску, Шапошников, давно всю зраду по полочкам разложил.
Додано: Чет 08 лип, 2021 09:17
Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , в
обороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.
Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??
А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик??
Додано: Чет 08 лип, 2021 14:02
Наоборот, он считает, что Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФ А всё остальное - зрада, договорняк, липецкая фабрика и свинарчуки.
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