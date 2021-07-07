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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7362736373647365 Додано: Чет 08 лип, 2021 03:53 pesikot написав: Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была

Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия. Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия. Tegularius Повідомлень: 1580 З нами з: 11.02.14 Подякував: 213 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 07:34 unicdima написав: pesikot написав: unicdima написав: Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки. Все ваши папочки это пропагандонский бред бутусовых-олешков, реальной зрады найти не могут вот и генерят всякий бред про каблуки.

Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была

Но ты, как тупой исполнитель по методичкам, продолжаешь лепить, что операции не было Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам былаНо ты, как тупой исполнитель по методичкам, продолжаешь лепить, что операции не было

И что он признал?

Когда Лукашенко получил огромные проблемы из-за посадки самолета то вся свиноферма заткнулась, а теперь опять взбодрились и заново визжать начали. И что он признал?Когда Лукашенко получил огромные проблемы из-за посадки самолета то вся свиноферма заткнулась, а теперь опять взбодрились и заново визжать начали.

Tegularius написав: pesikot написав: Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была Уже сам Зеленский признал, то операция по вагнеровцам была

Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия. Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия.

Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).

Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.



unicdima написав: Зраду ищете, так её полно и последствия этих зрад тысячи убитых и потерянные огромные территории, вот только эти реальные зрады это дело рук вашей свинячьей банды.

Чего вы не поднимаете вопросы Славянска, Иловайска, Дебальцево тощо? Зраду ищете, так её полно и последствия этих зрад тысячи убитых и потерянные огромные территории, вот только эти реальные зрады это дело рук вашей свинячьей банды.Чего вы не поднимаете вопросы Славянска, Иловайска, Дебальцево тощо?

Так почему зеленые не поднимают эти вопросы? не расследуют?

100% свои прокуроры и судьи в наличии, расследуйте, докажите зраду порохоботскую. Два года прошло и тишина, но судят боевых генералов, Павловского за закупку украинских катеров, дешевле, чем зелень сегодня покупает зарубежные аналоги; Марченка за "бракованные" бронежилеты, которые почему-то до сих пор используются...

А по Иловайску, Шапошников, давно всю зраду по полочкам разложил. Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.Так почему зеленые не поднимают эти вопросы? не расследуют?100% свои прокуроры и судьи в наличии, расследуйте, докажите зраду порохоботскую. Два года прошло и тишина, но судят боевых генералов, Павловского за закупку украинских катеров, дешевле, чем зелень сегодня покупает зарубежные аналоги; Марченка за "бракованные" бронежилеты, которые почему-то до сих пор используются...А по Иловайску, Шапошников, давно всю зраду по полочкам разложил. Schmit

Повідомлень: 2257 З нами з: 08.09.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 09:17 Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , в

обороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.

Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??



А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик?? Hotab

Повідомлень: 4085 З нами з: 15.02.09 Подякував: 197 раз. Подякували: 1299 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 14:02 Hotab написав: Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще, ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение?? Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще, ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??

Наоборот, он считает, что Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФ А всё остальное - зрада, договорняк, липецкая фабрика и свинарчуки. Наоборот, он считает, что Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФА всё остальное - зрада, договорняк, липецкая фабрика и свинарчуки. Starikan 2 Повідомлень: 18195 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2181 раз. Подякували: 2977 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 15:11 Starikan написав: Hotab написав: Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще, ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение?? Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще, ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??

Наоборот, он считает, что Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФ А всё остальное - зрада, договорняк, липецкая фабрика и свинарчуки. Наоборот, он считает, что Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФА всё остальное - зрада, договорняк, липецкая фабрика и свинарчуки.

Ага)) Прям отак по Детройту.



Не по Детройту, а згідно наявних законів, указів, постанов і т.д. раз вже САМ! Турчінов! вказує мету збройний опір агресору, то він повинен для цього зробити - перш за все надати підстави для ЗСУ, для Головнокомандувача ЗС, щоб вони на базі цих підстав, а саме Указів Президента, самі надали директиви, бойові накази, розпорядження для саме цього збройного опору агресору згідно планів, відпрацьованих планів, конверти лежать в частинах...



Не наказ про дозвіл застосування зброї при нападі на вч, а Укази для повноцінного опору нападникам.



Не наказ на приведення в повну боєготовність. По сигналу -- треба розгорнути, зайняти позиції за межами вч і чекати))

І зробити це в умовах блокування частин.



До того ж командир має обов'язок не просто віддати наказ і дивитись виконають чи не виконають, а добиватися його виконання.

Де Турчинов добивався?...



Коли йому дійсно стали вкрай! необхідні! бойові! дії (тобто опір агресору), то Турчинов що?

А от що -- віддав наказ нанесення авіаударів по аеропорту.

І сам! визнав! -- от тоді всл поняли, що назад шляху немає, що буде тепер...



Що заважало це зробити йому в Криму?

Тобто своїм прикладом показати, що межа перейдена -- тільки справжня війна й бойові дії.

Реально взяти на себе всю! відповідальність.

А не надіятися, що комчастини візьме все на себе... щоб потім його зробили цапом відбувайлом.



Тобто мова не про перемогу, а про хоча б початок збройного опору агресору. Саме про початок. Який цілком можливо змінив би результат.

Бо виходячи з формату зелених чловічів, можливо пуйло й відкатив би взад.

Бо при бойових діях такого красивого оформлення не вийшло б.



Організація (нормальна повноцінна організація захисту країни від агресора) починається з Верховного ГК Турчинова.

Окрім пустих слів він не зробив нічого.

По суті дав мовчазну згоду саме на такий сценарій.



Те, що частина відповідальності лежить на самих всл - це безумовно.

Але основна на керівництві.

На іо президента.

Обрав він такий варіант -- ну і нехай.

Але перекладати всю!!! відповідальність за це на нижчестоячих -- це ...



Це ж він каже, що зробив усе можливе для іншого сценарію, навіть більше)))

Реально ж -- це зовсім не так.



Зи. Тепер порівняйте моє викладання і ту, звиняюсь, маячню, що Ви приписали мені.

* Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФ *



Коротше: Турчинов по суті не дав жодного шансу на інший сценарій, ніж отой, що відбувся.

Зрада це чи халатне виконання обов'язків, непрофесійність чи ще що -- я не знаю і ніколи не стверджував. Бо не знаю.

Я вказував на факти.

Факти того, що посадовець був зобов'язаний зробити, якщо сам! мав! мету! на інший сценарій.

Ніж таке красиве)) *відділення*)), тобто такий зручне для агресора захоплення території України і таке спокійне залишення силовиками Криму.

По суті -- мирно розійшлися... Ага)) Прям отак по Детройту.Не по Детройту, а згідно наявних законів, указів, постанов і т.д. раз вже САМ! Турчінов! вказує мету збройний опір агресору, то він повинен для цього зробити - перш за все надати підстави для ЗСУ, для Головнокомандувача ЗС, щоб вони на базі цих підстав, а саме Указів Президента, самі надали директиви, бойові накази, розпорядження для саме цього збройного опору агресору згідно планів, відпрацьованих планів, конверти лежать в частинах...Не наказ про дозвіл застосування зброї при нападі на вч, а Укази для повноцінного опору нападникам.Не наказ на приведення в повну боєготовність. По сигналу -- треба розгорнути, зайняти позиції за межами вч і чекати))І зробити це в умовах блокування частин.До того ж командир має обов'язок не просто віддати наказ і дивитись виконають чи не виконають, а добиватися його виконання.Де Турчинов добивався?...Коли йому дійсно стали вкрай! необхідні! бойові! дії (тобто опір агресору), то Турчинов що?А от що -- віддав наказ нанесення авіаударів по аеропорту.І сам! визнав! -- от тоді всл поняли, що назад шляху немає, що буде тепер...Що заважало це зробити йому в Криму?Тобто своїм прикладом показати, що межа перейдена -- тільки справжня війна й бойові дії.Реально взяти на себе всю! відповідальність.А не надіятися, що комчастини візьме все на себе... щоб потім його зробили цапом відбувайлом.Тобто мова не про перемогу, а про хоча б початок збройного опору агресору. Саме про початок. Який цілком можливо змінив би результат.Бо виходячи з формату зелених чловічів, можливо пуйло й відкатив би взад.Бо при бойових діях такого красивого оформлення не вийшло б.Організація (нормальна повноцінна організація захисту країни від агресора) починається з Верховного ГК Турчинова.Окрім пустих слів він не зробив нічого.По суті дав мовчазну згоду саме на такий сценарій.Те, що частина відповідальності лежить на самих всл - це безумовно.Але основна на керівництві.На іо президента.Обрав він такий варіант -- ну і нехай.Але перекладати всю!!! відповідальність за це на нижчестоячих -- це ...Це ж він каже, що зробив усе можливе для іншого сценарію, навіть більше)))Реально ж -- це зовсім не так.Зи. Тепер порівняйте моє викладання і ту, звиняюсь, маячню, що Ви приписали мені.* Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФКоротше: Турчинов по суті не дав жодного шансу на інший сценарій, ніж отой, що відбувся.Зрада це чи халатне виконання обов'язків, непрофесійність чи ще що -- я не знаю і ніколи не стверджував. Бо не знаю.Я вказував на факти.Факти того, що посадовець був зобов'язаний зробити, якщо сам! мав! мету! на інший сценарій.Ніж таке красиве)) *відділення*)), тобто такий зручне для агресора захоплення території України і таке спокійне залишення силовиками Криму.По суті -- мирно розійшлися... Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 лип, 2021 15:29, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 24393 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 15:23 Schmit

Повідомлень: 2257 З нами з: 08.09.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 216 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 08 лип, 2021 15:39 Стосовно отого СНБО.

Якщо Турчинов дійсно би був за введення військового стану і т.д., то для цього ну ніяк недостатньо зробити лише -- все ясно. Один Турчинов за.



Для цього, як мінімум, треба відстоювати свою позицію, показувати, роз'яснювати, впевнювати.

І знаючи поперед про позиції учасників (а Турчинов не міг не знати або повинен був зарання поговорити, взнати), треба було приглашати отих генералів, які були за ВС.

Ну а Тимошенко)) й овсім не приглашати.



Це якщо сам Турчинов дійсно бачив і вирішив, що введення ВС потрібно й необхідно.

Чи він був "за" просто так? Безпідставно))

Тобто все рівно: вводити чи не вводити))



А так, як тільки він один був проти усіх, то для такої альтернативної всім позиції треба мати ну дуже величезні підстави.

І де? Де вони були їм наголошені на засіданні? detroytred

Повідомлень: 24393 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1992 раз. Подякували: 3214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7362736373647365 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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