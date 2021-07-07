Ну Зеленский вроде бы понятно объяснил, что если бы провели эту операцию, то можно было нарваться на последствия аналогичные тем, которые пожинает Белоруссия.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 08 лип, 2021 03:53
Додано: Чет 08 лип, 2021 07:34
Выше уже упоминали, что это несравнимые ситуации, поскольку спецслужбы Турции и США принимали активное участие в этой спецоперации (которую Зе после года брехни наконец признал, что таки была).
Да и цель - заполучить для правосудия 32 убийц не идет в никакое сравнение с целью обезумевшего диктатора по задержанию одного оппозиционного блогера.
Так почему зеленые не поднимают эти вопросы? не расследуют?
100% свои прокуроры и судьи в наличии, расследуйте, докажите зраду порохоботскую. Два года прошло и тишина, но судят боевых генералов, Павловского за закупку украинских катеров, дешевле, чем зелень сегодня покупает зарубежные аналоги; Марченка за "бракованные" бронежилеты, которые почему-то до сих пор используются...
А по Иловайску, Шапошников, давно всю зраду по полочкам разложил.
Додано: Чет 08 лип, 2021 09:17
Расскажите кто-нибудь этому зелёному дурачку, который ищет зрады в Дебальцево и Илловайске, что это самые обычные военные поражения (Дебальцево не очень то и поражение.. прежде чем отойти , в
обороне перемолотили много рашистского мяса) ,вызванные соотношением сил и возможностей нашей армии, и армии РФ.
Не хочет ли наш эксперт армии и спорта сказать, что надо просто разойтись по домам и не воевать вообще,ведь у армии Мордора в десятки раз больше сил и средств. И мы в любой момент можем выхватить ещё одно военное поражение??
А когда несколько хулиганов набросится на его жену насиловать, он оценит соотношение сил и просто отойдет в сторонку, закурит и будет наблюдать? Ведь силы то явно не равны. Так, Димасик??
Додано: Чет 08 лип, 2021 14:02
Наоборот, он считает, что Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФ А всё остальное - зрада, договорняк, липецкая фабрика и свинарчуки.
Додано: Чет 08 лип, 2021 15:11
Ага)) Прям отак по Детройту.
Не по Детройту, а згідно наявних законів, указів, постанов і т.д. раз вже САМ! Турчінов! вказує мету збройний опір агресору, то він повинен для цього зробити - перш за все надати підстави для ЗСУ, для Головнокомандувача ЗС, щоб вони на базі цих підстав, а саме Указів Президента, самі надали директиви, бойові накази, розпорядження для саме цього збройного опору агресору згідно планів, відпрацьованих планів, конверти лежать в частинах...
Не наказ про дозвіл застосування зброї при нападі на вч, а Укази для повноцінного опору нападникам.
Не наказ на приведення в повну боєготовність. По сигналу -- треба розгорнути, зайняти позиції за межами вч і чекати))
І зробити це в умовах блокування частин.
До того ж командир має обов'язок не просто віддати наказ і дивитись виконають чи не виконають, а добиватися його виконання.
Де Турчинов добивався?...
Коли йому дійсно стали вкрай! необхідні! бойові! дії (тобто опір агресору), то Турчинов що?
А от що -- віддав наказ нанесення авіаударів по аеропорту.
І сам! визнав! -- от тоді всл поняли, що назад шляху немає, що буде тепер...
Що заважало це зробити йому в Криму?
Тобто своїм прикладом показати, що межа перейдена -- тільки справжня війна й бойові дії.
Реально взяти на себе всю! відповідальність.
А не надіятися, що комчастини візьме все на себе... щоб потім його зробили цапом відбувайлом.
Тобто мова не про перемогу, а про хоча б початок збройного опору агресору. Саме про початок. Який цілком можливо змінив би результат.
Бо виходячи з формату зелених чловічів, можливо пуйло й відкатив би взад.
Бо при бойових діях такого красивого оформлення не вийшло б.
Організація (нормальна повноцінна організація захисту країни від агресора) починається з Верховного ГК Турчинова.
Окрім пустих слів він не зробив нічого.
По суті дав мовчазну згоду саме на такий сценарій.
Те, що частина відповідальності лежить на самих всл - це безумовно.
Але основна на керівництві.
На іо президента.
Обрав він такий варіант -- ну і нехай.
Але перекладати всю!!! відповідальність за це на нижчестоячих -- це ...
Це ж він каже, що зробив усе можливе для іншого сценарію, навіть більше)))
Реально ж -- це зовсім не так.
Зи. Тепер порівняйте моє викладання і ту, звиняюсь, маячню, що Ви приписали мені.
* Турчинов должен был дать приказ (по Детройтреду), и войска, гремя огнем, сверкая блеском стали, должны были изгнать захватчиков из Крыма, а заодно, возможно, ликвидировать базу ЧФ РФ *
Коротше: Турчинов по суті не дав жодного шансу на інший сценарій, ніж отой, що відбувся.
Зрада це чи халатне виконання обов'язків, непрофесійність чи ще що -- я не знаю і ніколи не стверджував. Бо не знаю.
Я вказував на факти.
Факти того, що посадовець був зобов'язаний зробити, якщо сам! мав! мету! на інший сценарій.
Ніж таке красиве)) *відділення*)), тобто такий зручне для агресора захоплення території України і таке спокійне залишення силовиками Криму.
По суті -- мирно розійшлися...
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 08 лип, 2021 15:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 08 лип, 2021 15:39
Стосовно отого СНБО.
Якщо Турчинов дійсно би був за введення військового стану і т.д., то для цього ну ніяк недостатньо зробити лише -- все ясно. Один Турчинов за.
Для цього, як мінімум, треба відстоювати свою позицію, показувати, роз'яснювати, впевнювати.
І знаючи поперед про позиції учасників (а Турчинов не міг не знати або повинен був зарання поговорити, взнати), треба було приглашати отих генералів, які були за ВС.
Ну а Тимошенко)) й овсім не приглашати.
Це якщо сам Турчинов дійсно бачив і вирішив, що введення ВС потрібно й необхідно.
Чи він був "за" просто так? Безпідставно))
Тобто все рівно: вводити чи не вводити))
А так, як тільки він один був проти усіх, то для такої альтернативної всім позиції треба мати ну дуже величезні підстави.
І де? Де вони були їм наголошені на засіданні?
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